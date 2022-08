Telecinco retira de su web todo el contenido de la entrevista con la supuesta amante de Víctor Janeiro

Después de que hace unos días Telecinco confirmara como concursante de su nuevo reality Pesadilla en el paraíso al torero Víctor Janeiro, Ya es verano recibía este sábado la visita de Irene López, una joven que decía haber mantenido supuestamente una relación con el hermano de Jesulín de Ubrique.

Sin pelos en la lengua y mostrando mensajes y fotos subidas de tono, la supuesta amante relató ante la presentadora Verónica Dulanto cómo comenzó su supuesto affaire con el matador hace ya más de cuatro años. Hay que recordar que Janeiro lleva quince años de relación con la periodista Beatriz Trapote, con la que tiene tres hijos.

"Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí porque soy muy sincera", se justificó la joven, que aseguró que el torero le admitía que “era un vicioso”.

"Han pasado más de tres años de conversaciones. Y a mí no me gustaría que me lo hicieran, pero me da más pena por ella (Beatriz Trapote), porque no creo que nadie merezca enterarse de una infidelidad de esta manera. No me sentía especial. No soy la única. Sé que hay más", aseguraba.

Pues bien, solo unas horas después de su visita al programa de Unicorn Contest, Telecinco ha decidido retirar de sus webs todo el contenido relacionado con esta polémica entrevista, incluido el propio programa en su totalidad. De hecho, si se entra en Mitele, en el apartado de Ya es verano se pasa del programa 7 al 9.

Puestos en contacto con Mitele desde BLUPER, la plataforma online de Mediaset España ha explicado que se ha procedido a retirar el programa del pasado sábado, así como los contenidos en la web de Ya es verano, "por un tema de litigios".

Como decimos, tras un tiempo apartado de la televisión, parece que la idea de convivir en una granja en las peores condiciones ha sido la excusa perfecta de Víctor Janeiro para volver a la pequeña pantalla, primero como invitado en Déjate querer y después en Pesadilla en el paraíso.

El del andaluz es uno de los fichajes más apreciados por la audiencia, ya que en la mayoría de los formatos en los que ha participado siempre ha recibido un buen 'feedback'. De hecho, se alzaba como el ganador de la versión antigua de Supervivientes, Aventura en África, donde se llevó el maletín de 180.000 euros.

