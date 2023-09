La Caneli relata los insultos homófobos que recibió después de grabar un vídeo para ‘Más Vale Sábado’

El pasado 9 de septiembre arrancó Más Vale Sábado en laSexta, con Boris Izaguirre y Adela González en la presentación, y un amplio abanico de invitados y colaboradores. Entre ellos se encontraba La Canelli, drag queen, performer, escritora y divulgadora LGTB y de la cultura pop de España.

“La Caneli es un pozo de sabiduría de la cultura pop de este país”, decía Adela González en su presentación, destacando cómo lleva cinco años al frente del pódcast ¡Ay, la Caneli!. “He preparado un montón de cositas, os traigo un montón de sorpresas y os voy a traer un montón de momentos icónicos de fiestas, grandes eventos”, avanzaba la nueva colaboradora sobre su función en el magacín.

Para conocerla un poco más, Más Vale Sábado emitió un pequeño reportaje en el que La Caneli se unía a otras dos amigas drags, La Sorny y Diana Dardo para hablar de cómo será su paso por el programa. Así, se las vio paseando por las calles del centro de Madrid, y en una terraza con grandes vistas, donde hubo cabida para la política o el Festival de Eurovisión, o del “chochoneo”, que “es hablar de algo y de repente irte por las ramas, pero con mucha gracia”.

[Boris Izaguirre relata una agresión homófoba en ‘laSexta Noche’: “Me ensangrentó la cara”]

Sin embargo, la grabación de esa breve secuencia no fue del todo sencilla. Y es que La Caneli ha compartido este martes cómo la noche del viernes, previa al estreno del programa, sufrió insultos homófobos junto a sus compañeras por la calle, mientras seguían vestidas igual que en la pieza de laSexta.

“Estos dias están siendo bastante guays pero no puedo olvidar que el pasado viernes, tras grabar el reportaje que pudisteis ver en la tele, Diana Dardo, La Sorny y yo nos topamos con un momento bastante desagradable yendo por Gran Vía”, escribía, acompañado de un vídeo. En él, las tres reinas tenían que soportar que un hombre, que llevaba un bastón, comenzase a gritarles “asqueroso, hijo de puta, que te quites de mi vista, asqueroso, maricón de mierda”.

Estos dias están siendo bastante guays pero no puedo olvidar que el pasado viernes, tras grabar el reportaje que pudisteis ver en la tele, @DianaDardo_, La Sorny y yo nos topamos con un momento bastante desagradable yendo por Gran Vía: pic.twitter.com/w5oOO1A0fx — 🦩La Caneli®️🦩 (@LaCaneli_) September 12, 2023

La propia Caneli paró a una patrulla de policía que en ese momento estaba por Gran Vía, y procedieron a hablar con el agresor verbal. “No me gustan estos maricones. No me gustan los maricones, y yo qué hago”, se justificaba ante uno de los agentes.

“Afortunadamente quedó en una simple anécdota desagradable, pero me parece increíble que en pleno 2023 aún tengamos que sufrir este tipo de agresiones por parte de gente retrógrada e intolerante. Ni un paso atrás, si nos buscan nos van a encontrar de frente”, finalizaba La Caneli.

Sigue los temas que te interesan