Boris Izaguirre relata una agresión homófoba en ‘laSexta Noche’: “Me ensangrentó la cara”

En la entrega emitida ayer de laSexta Noche Xavier Sardà se reunió con Boris Izaguirre en una nueva entrega de 'Entrevista2'. Un encuentro que comenzó con ambos al lado de un Escarabajo de color mostaza, similar al que tenía Sardá el día que se conocieron allá por 1998.

“Para mí fue un día muy importante. Tú salías de una reunión de Crónicas Marcianas y yo por una razón increíble estaba delante de este coche mirándolo. Tú te acercaste y me preguntaste si me gustaba y yo te contesté que siempre me habían gustado los escarabajos y te dije, para hacer que sabía de coches, que era porque tenían el motor detrás”, explicó Boris Izaguirre, que terminaría siendo una de las estrellas de aquel programa nocturno.

Sobre su etapa en Crónicas, Boris recordó cuando fue a Tallin, Estonia, al Festival de Eurovisión de 2002 apoyando a Rosa López. “Cuando fuimos Bisbal me dijo ¡Esto es todo gay, gay de verdad! Y le dije claro, este Festival es el de la liberación, para los gais del Este, que lo estaban pasando muy mal y siguen pasándolo muy mal”, aseguró.

En la charla, Boris ha querido alzar la voz sobre el problema que hay con la homofobia y con las agresiones a personas LGBTIQ+, personas que “van por la calle con miedo”. “Esto me parece terrorífico y, sobre todo, que sean muy jóvenes, pero es porque han dejado de tener la referencia”, aseveraba el presentador y guionista de origen venezolano. Así, Boris se quejó la escasez de besos de personas del mismo sexo en “la publicidad, la televisión y en la calle”.

En ese sentido, Boris recordó que él mismo sufrió una agresión homófoba cuando fue al cine, un día que sacó entradas para ver King King. “Yo soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible, me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara”, le explicó Izaguirre al que fuese su jefe en Telecinco. Entonces decidió quitarse la sangre y volver a entrar en la sala, pues nadie le iba a impedir estar en el cine y ver al gorila gigante. “Los que pegan a los gais es que son gais también o que tienen un conflicto interior. En vez de pegar, lo mejor es probarlo”, defendió.

Sigue los temas que te interesan