El soberano cabreo de Nacho Abad ante la agresión sexual a una reportera de Cuatro: "¡Ponme a este tío tonto!"

Lamentable episodio el que se ha vivido este martes en directo en el programa de Cuatro, En boca de todos. La periodista Isa Balado realizaba una conexión en directo desde el centro de Madrid para informar sobre un intento de robo cuando un joven de 25 ha decidido tocarle el culo.

La joven ha intentado continuar su director, pero este hombre seguía incordiándola. Ha sido entonces cuando el presentador del programa Nacho Abad ha querido interrumpir a la periodista para preguntarle si le había tocado el culo.

"¡No puedo entenderlo!", ha explotado el presentador. "¿Me pones a ese señor delante, por favor?", le pedía al cámara. "¡Ponme a este tío tonto", continuaba Abad. "Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Me gustaría que me dejaras trabajar", le recriminaba Balado.

[Una reportera de Cuatro sufre una agresión sexual en directo: "¿De verdad me acabas de tocar el culo?"]

"¿Yo te he tocado el culo?", le preguntaba el joven en cuestión. "Sí me has tocado el culo", le decía la periodista. "Perdón. No te quería tocar el culo", le contestaba el tipo. "¡Este tío es imbécil", se escuchaba decir desde plató al presentador.

"Ya está. Déjame trabajar", continuaba Balado antes de que el joven se marchara del lugar no sin antes tocarle el pelo a la periodista. "Oye, ¿este tío es tonto? No tienes nada que sentir tú: tú estás haciendo tu trabajo tan bien como sabes siempre y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho. De verdad, me indigna".

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

— En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Poco después, el presentador comunicó en directo que el programa había tomado medidas ante lo sucedido y habían decidido llamar a la policía. "Les hemos llamado porque tienen que actuar. Esperamos que las imágenes lleven a la detención de este impresentable", ha dicho.

Apenas unos minutos después, la Policía ha arrestado al hombre en el barrio de Lavapiés y lo ha trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM), después de la llamada de la propia Balado.

Abad no ha sido el único rostro de Mediaset España que ha mostrado su indignación. Pocos minutos después, Joaquín Prat se mostraba muy tajante ante esta agresión sexual. “Lo que ha hecho el borracho este es agresión sexual. Los compañeros que acompañaban a Isa han llamado a la Policía y, con total seguridad, va a ser detenido por un delito de agresión sexual”, decía el presentador de Vamos a ver.

“Que caiga todo el peso de la Ley sobre este tipejo”, continuaba Prat, a lo que Isabel Rábago añadía: "La suerte que ha tenido nuestra compañera de que lo hayamos visto. Muchas habrán sufrido situaciones parecidas o peores y no han tenido la oportunidad de que hayan sido vistas”.

