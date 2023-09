Telecinco se adelanta a 'El novato' y tendrá a Ana Obregón en 'El musical de tu vida' este miércoles

El musical de tu vida, que la cadena produce junto a Globomedia (The Mediapro Studio), el talk show y el género musical al más puro estilo Broadway se dan la mano de una forma totalmente novedosa . En cada entrega, el protagonista famoso repasará su vida en una entrevista en profundidad y podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores. Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio serán algunos de los protagonistas que se sentarán junto a Carlos Sobera en el espectacular plató del programa.

Este programa es la adaptación de The Musical of your Life, un formato belga estrenado con gran éxito en este país en 2021 con una primera temporada que alcanzó un 36% de audiencia. El programa prepara actualmente su tercera edición en Bélgica, su primera temporada en Alemania y ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D’Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.