Carmen Lomana, Georgina Rodríguez y Bigote Arrocet, vetados en todos los programas de Mediaset

La 'lista negra' de nombres vetados de Mediaset se vuelve a ampliar. Tras revelarse, el pasado mes de febrero, que la cadena había dado orden de no difundir información ni volver a sentar en los platós de ningún programa a un total de 13 personas; ahora tres nombres más se unen a este dudoso honor. La cadena ha vetado a Carmen Lomana, Georgina Rodríguez y Bigote Arrocet.

Según informa La Razón, Alessandro Salem, el nuevo consejero delegado de Mediaset España, ha revisado la lista y ha decidido que no se difunda información alguna sobre estas tres celebridades. El rotativo asegura que la orden ya le ha llegado a los directores de los principales magacines tanto de Telecinco como de Cuatro.

Desde hace ya una semana, programas como Socialité, Sálvame o Fiesta tienen prohibido volver a hablar de la esposa de Cristiano Ronaldo. A pesar de ser una de las influencers más seguidas a nivel internacional y de que su docureality Soy Georgina acaba de estrenar segunda temporada y es uno de los más seguidos de Netflix, parece que es un perfil que quiere cubrir la cadena.

[El terrible error de estrategia de imagen que comete Mediaset España con su nuevo Código Ético]

Otro nombre que ha sorprendido es de la socialité, quien había colaborado en el magacín presentado por Emma García y que recientemente se había sometido a la prueba del polígrafo en el Deluxe, rompiendo el récord de mentiras de la prueba. El veto deja a Carmen Lomana como colaboradora solo de Espejo Público y programas de la televisión pública o cadenas autonómicas.

El tercer nombre es el de Bigote Arrocet. La expareja de María Teresa Campos había sido noticia reciente en Telecinco; dado que su hija, Gabriela, ha sido concursante de Supervivientes hasta hace unas semanas y justo el pasado viernes 14 de abril fue una de las invitadas del Deluxe, donde vivió un tenso encuentro con Carmen Borrego.

De esta forma, Carmen Lomana, Georgina Rodríguez y Bigote Arrocet se unen a Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano.

La ampliación de nombres vetados invita a pensar que esta 'lista negra' puede seguir aumentando. Recientemente, Kiko Rivera se quejó en redes sociales de haber recibido la etiqueta de persona non grata, dado que pedía acudir a Supervivientes para defender a su primo Manuel Cortés. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle. No me dejan ir a ningún sitio", se lamentó.

