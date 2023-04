Kiko Rivera clama contra su veto en Telecinco: pide ir al plató de 'Supervivientes' para defender a Manuel Cortés

No hace mucho tiempo, Kiko Rivera era una de las estrellas de Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja ha pasado de ser uno de los mayores reclamos de la última etapa de la era de Paolo Vasile (fue el protagonista de Cantora, la herencia envenenada, que hizo un estratosférico 31,5% hace dos años y medio) a ser persona non grata en los platós de Mediaset España.

Kiko Rivera es uno de los nombres que aparece en la famosa lista negra del grupo de comunicación que ahora lidera Alessandro Salem. Con el objetivo de abrir el abanico a nuevos personajes del corazón, se tomó la histórica decisión de vetar a famosos que hasta ahora habían formado parte del 'universo Mediaset'. Rocío Carrasco, José Ortega Cano, Gloria Camila, Rosa Benito y Rosario Mohedano son algunos de ellos.

Con todo esto, el DJ aprovechaba este miércoles para publicar un vídeo en redes sociales quejándose de la situación, sobre todo, porque no puede ir a apoyar a Manuel Cortés en Supervivientes. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle. No me dejan ir a ningún sitio", se lamentaba en un directo, en el que iba respondiendo las preguntas de sus seguidores.

[María León: "No tengo ni la mitad de valor ni de coño que tuvo mi madre Carmina para estar en 'MasterChef"]

Kiko Rivera aseguró que estaría "encantado" de ir al plató para defenderle para contrarrestar las críticas que hace su hermana Isa Pantoja por los rifirrafes que tiene con Asraf. "Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir", dijo en clara alusión a su hermana.

"Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy manuelista y estaré siempre con él", remató Rivera sacando las garras por el hijo de Raquel Bollo.

Se da la casualidad de que, hace unos días, Kiko Rivera reapareció en televisión. Lo hizo en La 1, en el programa Días de tele con Julia Otero. El cantante intervino a través de una videollamada para contar la relación de amistad que tiene con Santiago Segura y por cómo llegó a participar en Torrente 4. "Cuando me llamó fue cumplir un sueño. Disfruté muchísimo porque me pilló joven, aunque en una época complicada de mi vida. Llegaba tarde a los rodajes y me costó muchísimo".

