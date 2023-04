Adri Contreras, ex del 'Chiringuito', revela a David Broncano cuánto dinero tiene tras ganar la Kings League

La vida de Adri Contreras ha cambiado por completo en el transcurso de apenas un par de años. Ha pasado de ser uno de los becarios de Josep Pedrerol en El Chiringuito a ser el ganador de la primera edición de la Kings League, la competición liderada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Su equipo, El Barrio, ganó a Aniquiladores la final que se disputó en el Camp Nou hace unas semanas. El periodista deportivo ahora triunfa en TikTok con sus cuatro millones de seguidores.

Este jueves, Contreras visitó La Resistencia de David Broncano, adonde llevó el trofeo de campeón de la competición. El tiktoker tuvo que aguantar momentos surrealistas como la aparición de un hombre desnudo sobre el escenario y responder a una pregunta comprometida que hizo un señor del público desde la piscina de bolas: "¿Qué opinas del matrimonio entre Piqué y Shakira?".

El presidente de El Barrio lo salvó bien. "Yo es que desde que conozco a Piqué no está con Shakira. Entonces poco puedo opinar", respondió Contreras explicando que con el exfutbolista del Barça tiene relación desde el pasado mes de enero, cuando comenzó la Kings League. "¡Vaya entrevistador agresivo! Yo soy mucho más suave", bromeó el humorista.

Adri Contreras tampoco se escapó a las preguntas clásicas del formato: cuánto dinero tiene en el banco y cuánto sexo ha tenido en el último mes. Sobre la primera cuestión, su respuesta sorprendió. "De dinero tengo menos de lo que la gente se piensa. Tú piensa que en estos tres meses me he gastado 20.000 euros. Me quedarán entre 10.000 y 20.000. Si se repiten estos tres meses y no gano dinero, me quedaré en números rojos", explicó.

El invitado de La Resistencia añadió que en "TikTok se gana muy poco" y recordó que "fuimos el único equipo de la Kings League que no tenía patrocinador". Del número de relaciones sexuales en el último mes, Contreras aseguró que "no tiene mucho tiempo". "Incluye pajas", espetó Broncano a lo que él dijo: "No me he hecho casi ninguna. No tengo tiempo. Están ahí mis compañeros de piso y lo saben. Desde que vivo con ellos, desde noviembre, no he hecho ni una. No me apetece, pero hago otras cosas".

Adrián cabrón, que vas a explotar. Hay que dar salida a eso que te vas a hacer daño, ya en serio 🌋 pic.twitter.com/cyNsxgkmD9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 13, 2023

