Adri Contreras, de becario de El Chiringuito a ganar la Kings League: "No volvería a un medio"

A Adri Contreras (Ibiza, 1996) ni le tiembla la voz cuando habla ni tampoco se le entrecorta. Tiene claro lo que piensa y así lo expresa. Sin tapujos, sin medias tintas, sin censura. Eso sí, a veces con la mirada algo perdida en el suelo. Su cuerpo plagado de tatuajes y su piercing en la oreja le pueden jugar una mala pasada. Quizás la de crear una imagen de alguien chulo, prepotente o creído. Y más ahora después de haberse convertido con tan solo 26 años y 3,8 millones de seguidores en TikTok en el primer ganador de la Kings League de Gerard Piqué.

Pero nada más lejos de la realidad. Es un chaval humilde, como su equipo, como ‘El Barrio’. Y es que, como si fuera fruto de esa charla entre padre e hijo en la que el pequeño se pregunta por qué son del Atleti, Adri tenía un objetivo claro de cara a su participación en la Kings League: crear “el equipo del pueblo”. Ese con el que no va nadie, el que da la sorpresa al final y el que es considerado por muchos como un auténtico matagigantes. Y al final lo consiguió.

Pero no solo carece de filtros a la hora de decir lo que ha significado la competición y su equipo para él. Habla abiertamente de las críticas de Javier Tebas a la Kings League, de su actual relación con Gerard Piqué, de cómo a veces se ha sentido “la oveja negra” entre ‘streamers’ por ser el único que procedía de TikTok, de Josep Pedrerol y de su pasado como becario en El Chiringuito tras estudiar Periodismo. Y es que si algo tiene claro Adri Contreras en la actualidad es su deseo de seguir trabajando como creador de contenido en redes sociales. No se plantea hacer periodismo puro ni volver a la televisión. Quiere elegir cómo, cuándo, dónde y qué contenido hacer y no tener ni horarios ni jefes. “Voy a seguir explotando mis redes sociales todo lo que pueda”, asegura.

Adri Contreras durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Una semana después de haberse proclamado campeón de la Kings League con 'El Barrio', Adri Contreras atiende a EL ESPAÑOL para analizar su paso por la competición. No ha tenido tiempo ni para asimilarlo ni para descansar, pero tampoco para cumplir la promesa que le hizo a todos sus seguidores: tatuarse el escudo de su equipo si se hacían con la victoria. Ahora, días después, tiene claro lo que hará. “No me voy a tatuar solo escudo, voy a hacerme un diseño mucho más guay en la pierna con la que marqué el penalti metiendo el Camp Nou, lo de “elijo creer”, el escudo y tal. Osea que sí, que la gente esté tranquila, que me haré un tatuaje”, comenta entre risas.

Pero además de la tinta —una de sus grandes pasiones— durante la charla no puede evitar hablar de su mejor amigo, Pedro Benito, y tampoco de su madre, quien le acompañó mano a mano y a pie de campo durante la final del Camp Nou. Y es que, como buen supersticioso que es, no podía no contar con sus dos grandes amuletos de la suerte para los que serían los dos partidos más importantes de la competición hasta el momento.

"Me acuerdo en el Mundial que ganó España que mi madre me decía que íbamos a ganar todos los partidos. Siempre me ha dado esa paz y pensé que me vendría muy bien vivirlo con mi madre porque me da ese tranquilidad que me ayuda a quitarme los nervios. No paraba de mirar todo el rato alrededor del Camp Nou y yo veía a mi madre to’ pancha. Yo le decía que había 90.000 personas y me decía que estuviera tranquilo”, cuenta.

— Nadie creía en ‘El Barrio’ al principio. ¿Qué le dirías a todos aquellos que no daban un duro por vosotros?

— Al final lo de que no confiaran era normal. Éramos el equipo menos mediático, quedamos octavos… Yo le mando un mensaje a los que sí que creían, que muchas gracias porque no era fácil ser de El Barrio. No lo digo para ir de víctima, es verdad. Soy de los presidentes el menos mediático con mucha diferencia, está Ibai, DjMaRiiO, el Kun Agüero. También Juan Guarnizo y Rivers que son ‘top’ en Latinoamérica… Al final era difícil ser de ‘El Barrio’ porque hay doce equipos y yo soy el que menos seguidores tiene de todos. Nadie iba con nosotros, pero eso nos puso más cachondos también

Adri Contreras, ganador de la Kings League, en una entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

– Hablabas antes del resto de presidentes, de Ibai, de DjMaRiiO, The Grefg… ¿Te has sentido un poco la oveja negra por venir de TikTok y tener menos repercusión que ellos?

— Desde el primer momento he respetado las jerarquías. Yo he sido consciente de quién era yo, que venía de Tik Tok, que era el que menos seguidores tenía y yo con los pies en el suelo lo he asumido y sabía que yo tenía que trabajar en lo mío. En los ‘Chup Chup’ y en los ‘Afterkings’ (programas donde los presidentes comentaban la jornada) les dejaba el protagonismo a los otros porque obviamente no me voy a poner al mismo nivel que Ibai. No voy a forzar ningún protagonismo. Yo iba poco a poco, no pidáis que dé el mismo juego que Ibai porque es que es imposible. Yo he sido consciente de eso, he ido trabajando en lo mío y esto me va a ayudar a tener más confianza en los programas. No me daba miedo, era cuestión de respetar jerarquías

Los inicios

Todo comenzó con una charla entre Gerard Piqué e Ibai Llanos sobre cómo conseguir cambiar las reglas del deporte rey, el fútbol, y enganchar a todos aquellos jóvenes que se estaban desenamorando de aquello que les había apasionado durante años. ¿El resultado? Una nueva liga formada por 12 equipos dirigidos por personalidades muy conocidas del mundo del ‘streaming’ y Twitch y en la que cada encuentro estaría marcado por la acción de una serie de cartas que cambiarían el rumbo de las jornadas. Al más puro estilo videojuego, pero con jugadores de la vida real.

El proyecto se fue forjando con el paso de los meses, los presidentes se fueron sumando a la idea y, finalmente, llegó el turno de Adri Contreras. Pero el tiktoker no recibió la propuesta ni por llamada ni en persona, sino a través de un mensaje directo que el exfutbolista del F.C Barcelona le lanzó. "Lo primero que hice fue empezar a dar volteretas cuando vi que no era fake la cuenta de Piqué. A mí me sorprendió mucho que me conociera y que viera mi contenido. Me dijo que la Kings League encajaba perfectamente conmigo y yo que soy un friki de los modos carrera era como llevarlo a la vida real y al principio no me lo creía".

Adri Contreras durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

— ¿Te llevas bien con él?

— Piqué y yo nos damos mucha caña en los programas estos pero sabemos que es parte del show. Me dijo que se alegraba mucho por mí, que me lo había currado mucho y sé que están contentos conmigo, aunque sea de los que menos habla. Al final querían tener creadores de contenido de Youtube, de Twitch y de TikTok y a mí me han seleccionado como el de TikTok y yo creo que lo estoy haciendo bien

— Se os ha comparado mucho con el fútbol profesional. ¿Qué ha enganchado a la gente de la Kings League?

— Yo creo que el formato que mezcla entretenimiento y fútbol es un formato condenado al éxito. Yo hablo desde lo que me pasa a mí y he hablado con más gente que le pasa lo mismo. Igual los partidos de fútbol como que se hacen largos ahora con el tema del VAR, tantos minutos de añadido, los partidos se van a más de dos horas… Esto al final es una tarde, te ves seis partidos en una tarde, pasa de todo, son súper cortos y no te da tiempo a dormirte. Por ejemplo, yo cuando veo un partido de fútbol lo veo con el móvil, viendo en Twitch la reacción de otro, mirando Twitter, mirando Instagram. En este formato no te da tiempo a perderte nada. Igual lo otro se hace largo y este formato tan cortito en el que hay cartas y más cosas… No vas a ver una exhibición futbolística pero yo creo que el entretenimiento a la gente le tira mucho y mezclarlo con el fútbol es la hostia

— ¿Crees que el fútbol está abocado a morir?

— Esto no va a igualar al fútbol, ni mucho menos. El fútbol es el deporte rey y estoy convencido de que no va a ir para abajo. Buscarán alguna fórmula o una solución para enganchar a más gente. No sé si bajando los precios, no lo sé. El fútbol es la hostia, es el deporte rey y seguirá siendo el deporte rey, no tengo ninguna duda. Esto no va a superar al fútbol, ni mucho menos, pero sí es verdad que mucha gente que igual antes los domingos optaban por verse uno o dos partidos de fútbol y ahora prefieren verse la Kings League. La mayoría absoluta prefiere ver fútbol, pero es lo que te puedo decir yo

Adri Contreras durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

A pesar de las críticas recibidas desde diferentes sectores —y sobre todo desde el futbolístico—, la realidad es que la Kings League ha conseguido batir récords cada domingo. La decima y penúltima jornada consiguieron fueron seguidas por una media de 378.000 espectadores. Pero sin duda el pico se produjo en la final, con más de dos millones de espectadores de media. Unos datos en los que muchos no confiaban, como fue el caso del propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, que aseguró en la primera jornada que nadie se acordaría en un futuro de la Kings League.

"Yo creo que a él un poco de vértigo si que le puede dar ver la fuerza que está teniendo la Kings League y que haya sido capaz de llenar el Camp Nou. O incluso de poder volver a ver jugar a Agüero o Ronaldinho. Cuando nos llamaba circo nos hacía gracia, no nos molesta. Al final somos conscientes de que está un streamer reaccionando, que te meten a un payaso, a uno con máscara, pero a nosotros nos encanta. Nosotros estamos encantadísimos con el formato. Si nos quiere seguir llamando circo, pues somos un circo y ya está", asegura Adri durante la entrevista.

Su etapa en El Chiringuito

Durante esta semana ha tenido que hacer frente a las decenas de artículos que se han publicado en distintos medios de comunicación respondiendo a quién es Adri Contreras. La respuesta siempre era la misma: el becario de El Chiringuito que había conseguido ganar la Kings League. Pero a pesar de ello, es algo que a Adri no le molesta. Tiene claro de dónde viene y todo lo que le aportó su etapa como un trabajador más en el programa que presenta cada noche Josep Pedrerol.

Al principio comenzó en el ámbito profesional como la gran mayoría de periodistas, colaborando de forma gratuita en diferentes medios con el fin de crecer y vivir experiencias. Pero acreditación a acreditación fue creciendo hasta que, estando en 3º de carrera, recibió primero la llamada de 'Jugones' y, más tarde, del mismísimo Quim Domenech. Le querían en El Chiriguito.

Adri Contreras durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Durante dos años trabajó como uno en el programa. Cada noche, terminando de madrugada y dando el máximo de sí mismo. Pero de pronto algo hizo 'click' en su cabeza. El deseo de lanzarse a la piscina y probar suerte con las redes sociales, a pesar de que muchos no vieron con buenos ojos su decisión.

— ¿Te molesta lo de "el becario de El Chiringuito"?

— Yo soy consciente de que es verdad. He pasado de entrar de becario en El Chiringuito a ser campeón de la Kings League y yo sé que, como periodista que soy, si trabajara en un medio haría un artículo quién es Adri Contreras. Hay mucha gente y más los consumidores de periódicos que no me conocen. Me lo tomo bien. Para mí es un orgullo que haya pasado de ser un estudiante de periodismo que estaba de prácticas en un medio así a hacer algo histórico como esto. Me lo tomo muy bien

— El otro día, por fín, Pedrerol habló de la Kings League en su programa. Dijo que a LaLiga le faltaba espectáculo, como defendiendoos un poco. ¿Te esperabas te alguien tan purista del fútbol hablara bien de esto?

— Yo sé que dijo que no la seguía mucho y que no estaba muy enterado, que se había enterado de alguna cosa. Pedrerol es periodista deportivo y tiene que estar enterado de absolutamente de todo y de la Kings League que es una cosa que está quitando mucha audiencia al fútbol está enterado. Se juntó que ese finde era parón de selecciones e igual no tenían contenido para hacer y hablaron de la Kings League que lo petó, pero vamos, no sé. A mí me sorprendió que en el primer momento no hables de la Kings League y hables ahora. Pero no lo veo mal. Si a mi me quieren llevar a hablar de la Kings League yo les invito. Creo que de verdad a la audiencia de El Chiringuito les gustaría igual, no sé, una sección poco a poco para que vean si funciona. Si hablaran de la Kings League funcionaría muy bien y creo que es algo a tener en cuenta. El Chiringuito también es entretenimiento. Es un programa deportivo que le dan mucha caña a las noticias, pero al final también tienen entretenimiento y yo creo que la Kings League podría tener cabida allí. Es lo que pide la gente

Adri Contreras durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

— ¿Te ves algún día trabajando para un medio? Digo haciendo periodismo puro y no contenido en redes...

— No me planteo estar en un periódico, en una televisión o en una radio. Sé que no. Al final el hecho de poder elegir yo el contenido que hacer, el decidir yo cuándo grabar, no tener un horario, no tener un jefe que me diga que tengo que hacer esto y lo otro… Creo que he demostrado que sin tener un jefe me apaño muy bien, hago el contenido que me gusta, soy feliz y yo no me he planteado esto. A lo mejor alguna colaboración sí, pero de tener un trabajo fijo y volver a una televisión o a un medio tradicional, con trabajo fijo de oficina no. Al final esto es lo que me hace feliz de verdad y voy a seguir por esta línea. Voy a seguir explotando mis redes sociales todo lo que pueda y si dentro de un año hay otra red social u otra plataforma donde poder crear contenido para allá que iré, pero no me planteo volver a ningún medio y no creo que lo haga.

— ¿Osea que te ves pudiendo dedicarte a las redes por mucho tiempo?

— Estoy trabajando todos los días, dedicándole tiempo a esto. Creo que se me da bien y que es muy difícil crecer y mantenerte pero yo me veo con capacidades de seguir innovando. Además, me apetece. Mi vida está siendo surrealista. Un día estoy en el Mundial, otro día juego un partido de youtubers, ahora lo de la Kings League. La vida me ha demostrado que sigue sorprendiéndome y a ver hasta donde llegamos. Pero sí, me veo años haciendo esto

La competición del futuro

Y es que si una cosa se ha puesto en duda durante los últimos meses es el futuro y la rentabilidad de la competición. Además de hablar de ella como "espectáculo" y no "como fútbol" han sido muchos los que se han arriesgado a apostar que no tendrá continuidad en el futuro. Una idea muy diferente a la que tienen los máximos responsables, que tienen como principal objetivo conseguir que los jugadores puedan dedicarse profesionalmente a ello en el futuro.

"Yo creo que es una de las prioridades de La Liga. De hecho, creo que se ha filtrado por Tiktok que Piqué en la fiesta post-final dijo que le iba a subir el sueldo a los jugadores. Es una de las cosas en las que más hacemos hincapié los presidentes. Creemos que es fundamental que de verdad los jugadores ganen más dinero y puedan vivir de la Kings League. No que sean millonarios, pero que puedan tener un puesto decente", explica.

Adri Contreras durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

— Ya se ha confirmado la Queens League y todo el mundo sabe la diferencia entre las audiencias del fútbol masculino y el femenino. ¿Hay miedo de que ocurra lo mismo en esta competición?

— Yo el feedback que he recibido de la Queens League es que no va a funcionar y yo veo todo lo contrario. Creo que este formato va a hacer que se potencie el fútbol femenino, que se hable mucho más de ello y que va a tener más audiencia de lo que la gente con la que yo he hablado se piensa. Yo estoy motivadísimo. No he querido tener ninguna presidenta porque le quiero dar la misma fuerza al masculino que al femenino. Y así lo voy a hacer. Yo siempre he querido meterme más y hacer más contenido de fútbol femenino pero es verdad que no me daba la vida, no me daban las horas para ver el fútbol femenino. Pero creo que esto es una oportunidad para mí de la hostia para darle caña al futbol femenino, que llevaba tiempo queriéndolo hacer. Estoy con muchas ganas de que empiece la Queens League. Tengo muchas ganas otra vez del draft, del primer split con ellas y a ver qué tal

— Vas a ser el presidente, pero dijiste que sólo tenías ojitos para Aitana a la hora de liderar 'El Barrio' femenino. ¿Cómo van las negociaciones?

— El tema de Aitana fue una coña, no la había ni escrito. Me tocaba hablar a mí y para no decir que El Barrio tendría el mismo nombre y el mismo presidente me inventé eso para hacer un poco la coña. Pero con la tontería mira. Presidenta sé que no va a ser, es imposible porque ella está mucho tiempo en Miami. No va a poder estar todas las jornadas ahí y además no es 'streamer'. No he hablado con ella ni me lo ha confirmado todavía. Pero siendo ella de Barcelona yo creo que un partido vendrá a reaccionar conmigo. Es mi objetivo

— Para terminar, tu equipo en la Kings League ahora mismo es una especie de inversión. Si te ofrecieran mucho dinero por el club, ¿lo venderías?

— Ahora mismo ni me lo planteo. No sé cuánto me pagarían, pero después de haber vivido lo que he vivido, si antes tenía alguna duda ahora no. Quien sabe en un futuro. Es una de las cosas que más valor nos dio. Nos dijeron que esto era un proyecto, que teníamos una licencia y que en unos años si queríamos la podíamos vender y hacer dinero. Pero vamos, acaba de empezar, llevo tres meses. Quiero disfrutar más y yo creo que siempre he demostrado que le he dado más importancia a mi felicidad y a hacer lo que me gusta en todo momento que al dinero. Creo que soy muy joven y quiero seguir divirtiéndome

