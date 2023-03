Piqué arrasa en el Camp Nou: el millonario negocio de la Kings League con sudaderas a 125€

Gerard Piqué se despidió del Camp Nou como jugador el pasado 5 de noviembre y volvió como showman este domingo. De sobra conocido el personaje, quizás la noticia sea que ayer el estadio del Fútbol Club Barcelona congregó a más gente que en la retirada del último capitán culé. Hasta 92.522 personas pasaron por taquilla —los precios de las entradas oscilaban entre los 10 y los 60 euros— para ver in situ la final de la Kings League, una competición amateur fruto de su intensa relación con el streamer Ibai Llanos.

Un tándem en simbiosis con una adolescencia que siguió masivamente la final four del campeonato también desde sus casas: más de dos millones de usuarios siguieron el evento a través de plataformas como YouTube y Twitch. Porque la derivada futbolística diseñada por un sanedrín de creadores de contenido seguidísimos —como TheGrefg o DjMariio— y exfutbolistas como el Kun Agüero o Iker Casillas fue tan sólo el reclamo de un festival que se prolongó durante seis horas.

Una tarde entera, en definitiva, donde las entrañas del Camp Nou se convirtieron en una mina de oro, en un negocio extremadamente rentable donde las palomitas se vendían a 5 euros, el menú infantil (patatas, perrito caliente y botella de agua) a 7, la bebida a 4 y el pack de bebida/bocadillo a 10. Tampoco es noticia el olfato empresarial de Piqué.

Pero no sólo Ibai, Piqué y todo el elenco de streamers vinculados a la Kings League hicieron caja este domingo. También el Fútbol Club Barcelona. Un acuerdo anunciado al alimón entre el propio Piqué y el presidente del club, Joan Laporta, presente este domingo, el pasado 20 de enero en el canal de Twitch del exfutbolista. "Nos llevaremos un porcentaje de sponsors y entradas", saludó Laporta el pacto semanas después, habida cuenta de la complicada situación económica por la que pasa el club catalán. "El acuerdo no tiene ninguna relación con la retirada de Gerard. Es un acuerdo beneficiario para ambos", aclaró.

Encuentro millonario y multitudinario

Piqué y Ibai han conseguido lo que nadie podía: hacer un mix del fútbol y del streaming. ¿Qué mejor manera de conseguir mayor audiencia que con las comunidades de ambos? "Yo quiero que gane El Barrio, y además ha ido bien durante la liga. Aunque también he venido para ver a The Grefg", apunta a EL ESPAÑOL un fanático del equipo de Adri Contreras y que tan sólo tiene nueve años. "Los chavales ya se han cansado de los 90 minutos de partido. Quieren algo más corto, y ahora con los streamers y la Kings League lo tienen. Por eso ha venido tanta gente", le sigue el padre.

Y tanto que se han cansado. Casi 100.000 personas de todo el mundo — sin exagerar— se han desplazado hasta Barcelona para ver "La liga de los reyes". Esto ha sumado al bolsillo de la liga una media de 2,8 millones de euros.

Casi todos ellos desfilaban por el campo con orgullo las camisetas, sudaderas o bufandas de sus equipos favoritos. Eso sí, nada baratas. La chaqueta de la Kings League alcanza los 125 euros, las sudaderas 70, las camisetas 30, las bufandas 23 y los gorros 20. Faltaría más que en el propio Campo Nou no vendieran también las del Barça: chaquetas a 85, gorras a 20 euros, brazaletes a 18 y llaveros a 7 euros.

Pareja con las chaquetas de la liga. E.E

A la espera de que comenzara el gran show y el balón rodara por el césped del campo, EL ESPAÑOL habló con Juan Guarnizo, el presidente mexicano de Aniquiladores y el que ha resultado número 2 de la competición.

— A por el trofeo, ¿no?

— (Se ríe, nervioso) Todos queremos ganar, pero solo uno lo hará. Ha venido mucha gente de México y de fuera de España sólo para vernos jugar.

Y Perxitaa, su rival en la semifinal, le siguió: "Estamos bastante nerviosos", señaló también a este periódico.

Juan Guarnizo y Perxiita. E.E

Ya dentro del estadio deslumbraba una alfombra roja con la gente más top que acudía al evento: Gemmita (ex de The Grefg y presidenta de la Queens League), Gerard Romero, Ari Gameplays (streamer y mujer de nuestro amigo Guarnizo), Kiko Rivera —increíble, pero cierto— , el deportista con parálisis Alex Roca, quien recientemente ha conseguido completar un maratón; el exjugador del Barcelona, David Villa, y otros personajes de la comunidad influencer.

Piqué aterrizaba en helicóptero

Todos los streamers y presidentes de los equipos de la liga se reunían en el campo. Todos a excepción de Iker Casillas, quien no ha acudido al evento, pero sí ha recalcado en Twitter: "Espero y deseo que la próxima final four sea en el Santiago Bernabéu".

Espero y deseo que la próxima FINAL FOUR de la @KingsLeague sea en el renovado , inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU!! 🏟️ 🤴 ⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 26, 2023

Estaban todos, pero faltaban los protagonistas de la historia: Piqué y los cuatro finalistas de la final four. Taca, taca, taca, taca... Y, como si nada, un helicóptero sobrevolaba el estadio. Son ellos. Aterrizaron a escasos metros del campo y entraron —también como si nada— en un buggy. "Es hora de que todos los que se han reído de nosotros se coman sus palabras", advertía el exfutbolista del azulgrana.

Con más de 2 millones de personas viendo el directo en Twitch y otros tantos pegados a la silla del estadio, Piqué lanzó la primera sorpresa de la tarde: "En la siguiente Kings League estará como presidente Neymar. Me ha secuestrado y me lo ha exigido, y así será. Una noche mágica aquí no la cambio por nada del mundo, y hoy pinta noche mágica".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kings League InfoJobs (@kingsleague)

La segunda: el 28 cumpleaños de Ibai. Todo el estadio coreó el Cumpleaños Feliz al streamer vasco, uno de los personajes más populares de la esfera de Twitch. Kun Agüero, Ibai, Dj Mariio, Spursito y Gerard Romero lanzaron pelotas firmadas por todos los representantes de los equipos. Una de ellas cayó en la primera fila. Los afortunados son un padre y su hijo: "La vamos a guardar como oro en paño. Estamos muy contentos, le podría haber tocado a cualquiera", señalaron a este periódico.

Padre e hijo con la pelota firmada. E.E

Y por fin arrancó la primera semifinal: Aniquiladores contra Los Troncos. "Vamos Troncos" contra "¡Aniquiladores a por todo!", se lo jugaban todo: la final o irse a casa. Spoiler para quien todavía no se haya enterado: el mexicano Juan Guarnizo se proclamaba vencedor. El estadio enloquecía.

Récord mundial

Entre partido y partido, la Kings League en el Camp Nou tenía como objetivo batir el Récord Guinness de ser el sitio donde más personas enmascaradas se congregasen —la máscara no podía ser otra que la del logo de la liga— y poder superar el de Filipinas (30.000). Lo consiguieron.

Fanáticos con la máscara. Kings League

Los raperos Chuti y Gazir dejaron al público boquiabierto en la batalla de gallos: algunas de sus frases iban dirigidas a Shakira, ex del organizador del evento: "Los Saiyans valemos por 2 de 22, claramente", "perdón que te salpique". El estadio se venía abajo. También Piqué.

Tras este frenesí sonaba el pitido del inicio de la otra semifinal: Saiyans contra El Barrio. Este último fue quien llegó a la final contra los Aniquiladores al marcar el gol del desempate un minuto antes del final del partido.

Concierto en la Kings League

Antes del comienzo de la gran final, salieron al escenario y con micrófono en mano la argentina Lali Expósito con Disciplina y TiagoPzk con Bombona. Los aficionados sacaban sus móviles, encendieron el flash y, lo que era un partido de fútbol, se convirtió en un concierto a lo Coldplay con las luces inundando el estadio del Barcelona.

Adri Contreras, ganador de la Kings League. Kings League

El subidón de adrenalina era palpable. Pero podía ser más. Mucho más. Lo que todos estaban esperando: una final nada predecible como la de Aniquiladores versus El Barrio. Son los cuarenta minutos más largos de la vida de Guarnizo y Contreras. Y todo termina con la victoria de este último, quien se lleva el trofeo a casa y el "sí se puede" del millón de fanáticos que han presenciado este show, como este periódico. Qué maravilla, Piqué.

