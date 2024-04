Daniel Ramírez presenta 'Tus canciones y las mías' con Urquijo: "La poesía es la artesanía de la palabra"

“Es muy jodido presentar un libro en el Ateneo de Madrid. Aquí se reunía la Generación del 27, me hunden los poemas”. Así ha dado inicio el periodista y escritor, Daniel Ramírez, a su discurso para marcar el tono desenfadado con el que pretende permanecer. Una conversación que delibera junto a su amigo, cantante y compositor de la banda Los Secretos, Álvaro Urquijo, en un emblemático espacio. Un ambiente que es institución cultural, donde ambos autores cogen posiciones frente a un público atento. Un lugar donde se respira tertulia.

Entre aromas literarias y atisbos de libre expresión, Ramírez y Urquijo rinden homenaje a uno de los grupos que marcaron un antes y después en la industria musical —en el mundo dirían los más fanáticos—. Una banda que se resguarda bajo el nombre, The Beatles, agasajados a través de sus libros, versos y letras, a los que ellos mismos aluden en la charla. Un libro al que el periodista lo titula Tus canciones y las mías, y que aprecia como de “escenas concretas”, donde los pequeños detalles son la “esencia de luz”, pues siempre hay una rendija por donde se cuela. Un poemario con “cierto toque luminoso” en el que las canciones de Los Beatles se vinculan con cada una de las frases escritas; y que sirven como hilo conductor y banda sonora de las vidas de varias generaciones.

Algo parecido le pasa a Ramírez entre Los Beatles y Los Secretos, siempre le han acompañado, escuchando canciones que le transportaban a otra época, a otro tiempo. A una generación a la que pertenece Urquijo, el mismo que cuenta la fugacidad musical que se experimentaba en aquellos tiempos. “Nos ficharon en 1980 y en 1983 nos echaron” resalta. Un periodo en el que se “despreciaba” el arte, y en el que el cantante prefirió “hacer música antes que hacer éxitos”. Y haciendo “música”, fue como al igual que la banda inglesa, se crearon canciones que trascendieron generaciones.

Daniel Ramírez presenta su libro Tus canciones y las mías junto a Alvaro Urquijo

Como si de la búsqueda del tesoro se tratara, Daniel tiene claro que Los Beatles son el gran descubrimiento que hacemos alguna vez en nuestra vida, que te conectan a escribir, te empujan. Parafraseando a García Márquez, Los Beatles son “la única nostalgia que tienen en común padre e hijo”. Una nostalgia que comparten ambos exponentes y que manifiestan ante los oyentes. Pero para transmitir ese sentimiento hay que comenzar por algún lado. Ramírez lo hace con “Empezar a empezar”, su primer poema, que sin grandilocuencia alguna, asegura que este grupo cambió el mundo.

Poder y nostalgia

“Como juntaban una melodía con una letra para contar historias era fascinante, una melodía tonante que acompaña a la letra”, puntúa Álvaro que risueño, se atreve a soltar un tarareo que embellece la velada. Ramírez, complementando el momento reseña que “el poder de la música es volver a momentos, se te enciendo algo”. En su caso la poesía, el arte más cercano a una canción que cualquier cosa, capaz de suscitar a la belleza, la nostalgia y la tristeza, aquello que nos diferencia de una piedra, aquello que nos hace humanos.

Daniel Ramírez, periodista de EL ESPAÑOL, durante la presentación de 'Tus canciones y las mías'. David Morales EL ESPAÑOL

Los dos melómanos en la mesa, hablan de un fenómeno nostálgico común. Una nostalgia compartida que emanan de esas melodías a las que tanto cariño guardan y las que han disfrutado en generaciones divididas. “Si esto es lo que te gusta hazlo”, es con lo que se ha criado Ramírez, mientras que Urquijo era más de “¿músico?, mejor ponte a estudiar”. Tanto el uno como el otro hicieron lo que quisieron, un periodista y un músico que gracias a sus decisiones se sientan juntos a charlar.

Reivindicaciones generacionales y elogios a la sencillez

¿Alguna vez han tenido ese apoyo incondicional de alguien?, ese es otro de los temas abordados en el coloquio. A Daniel le sobra tiempo para pensar la figura que siempre está ahí cuando la necesitas: los abuelos. “Se escribe muy pocos sobre ellos pero son los grandes defensores de las ilusiones y sueños de los nietos”, reivindica y los honra con uno de sus poemas que no duda en leerlo en voz alta frente a la sala.

Ese espacio de acogida, esa complicidad entre abuelos y nietos generaba una guerra de trincheras contra los padres. Es complicado cortarle las alas a un niño, y los abuelos solo te ayudan a abrirlas. Nadie mejor que ellos sabe lo que es “querer volar, pero no poder”. Volviendo al debate generacional tan presente en el discurso, “los abuelos son los pasos de las generaciones futuras”, o visto desde la perspectiva musical, “las canciones que más adelante se cantarán”.

A través de la poesía Ramírez quiere expresar estos momentos, sus recuerdos y vivencias, pero la poesía no es fácil. Menos aún cuando vienes del mundo periodístico, “pues no tienes las herramientas sintácticas de los grandes poetas. Pero la poesía es el “la artesanía de la palabra”, y de palabras sabe el escritor, pues en vez de tratarla como un plan fatal la simplifica en una línea clara; creando de este modo paralelismos, no solo con Los Beatles, si no con la sencillez.

El cantante de 'Los Secretos', Álvaro Urquijo, durante la presentación del libro. David Morales EL ESPAÑOL

El elogio a la sencillez, Urquijo lo manifiesta “haciendo lo que se te da bien, esforzándote en ello”, ya que si haces algo muy complicado, ¿quién lo va a entender? Probablemente pocos. “Con una puerta y dos muros puedas hacer mil casas distintas” y tanto la música y la poesía, muchas veces es eso, algo sencillo que se vuelve cultura popular. “Música”, “escribir”, “pensar”, es la estructura que sigue el periodista para encontrar la intencionalidad de sus versos.

Cosa de amores

De homenaje en homenaje y tiro porque me toca. Los autores se toman un momento para honrar la memoria del también cantante y compositor Enrique Urquijo. Hermano y compañero de vida de Álvaro y figura de inspiración “casi literaria” para Daniel, visibilizan otras estructuras para componer. “Era como un pozo depresivo que llenaba su vacío con textos. Escribía trazos de angustias apoyado en la música”.

Con el amor casi palpable en la habitación, lo destacan como el hilo conductor de muchas de las canciones de Los Secretos y muchos poemas de Ramírez. Un sentimiento camaleónico que nunca se abstrae del tiempo donde vives, y que se refleja en guerras donde “con vidas en pedazos, construyeron la nuestra”, o en pasiones, donde su “rostro queda tendido en sábanas blancas”.

La presentación de 'Tus canciones y las mías' en el Ateneo de Madrid. David Morales EL ESPAÑOL

A ojos del cantante, el amor es lo que rige en el planeta. La amistad, disfrutar, llorar, reírte, todo es amor. Una “ventana de mundos”, una “herramientas” que nos puede salvar y un “arma” con la que luchar. Ramírez por su parte, considera el amor como “trascendencia”, y a la poesía, como un intento para llegar a él.

Todo final se concilia con el principio. Con tanta poesía de por medio, el quiasmo aparece para concluir. Todo principio tiene su final, y todo final tiene su principio. La poesía, la música y Los Beatles son algo así, generaciones unidas, un amor trascendental o recuerdos compartidos. Algo en común que Ramírez concluye con un poema que titula: “LUZ”