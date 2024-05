La viuda de un hombre tiroteado en Badajoz gana 17 millones de euros con un cupón de la ONCE

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE, celebrado el pasado domingo 5 de mayo, dejó un único premiado con 17 millones de euros en Badajoz. La identidad del agraciado era un misterio, hasta que un par de días después una mujer apareció en sus redes sociales afirmando que era ella quien tenía el boleto ganador.

Lo curioso es que esta mujer es la viuda de un hombre de 34 años al que asesinaron a tiros hace poco más de dos meses en un bar de Badajoz. Un grupo de hombres armados entraron al local, dispararon a quemarropa a este hombre y dejaron herida a su mujer. Ella es quien habría ganado los 17 millones de euros.

"Ahora sí la suerte me sonríe. 17 millones de euros. Qué os parece!!!! Me lo has enviado tú cariño, lo que hoy te pedía luz, que enviaras ayuda y esto has sido tú", publicó la viuda en sus redes sociales, según publicó el diario Hoy.

Varias personas del barrio de San Roque de la ciudad extremeña confirmaron a dicho periódico la veracidad de la publicación. El cupón con el número 96124 dejó casi 21 millones, de los cuales 17 habían ido a parar al portador de un solo número y el resto se repartieron en premios de 40.000 euros.

Una pequeña de amigos del Bar Betis, en el barrio de San Roque, se llevó buena parte de estos premios. La vendedora de la ONCE María Isabel Valero Lucas fue la encargada de repartirlos. "Esto es mucho más grande y mucho más fuerte. 21 millones de euros, menuda barbaridad de dinero repartido entre mucha gente. Es una alegría tremenda, no me puedo creer que otra vez dé un premio tan grande", dijo tras la noticia.

El barrio donde se repartió este premio de la ONCE es uno de los lugares más humildes de Badajoz. Allí vivía la pareja que fue tiroteada el pasado febrero en otro bar de una gasolinera de la localidad pacense.

A sangre fría

Aquel suceso se relacionó entonces como un ajuste de cuentas. El pasado noviembre el fallecido participó en una pelea a las afueras de la Audiencia de Badajoz antes de entrar a juicio por un intento de asesinato. Previamente ya había sido detenido en una operación antidroga y después quedó en prisión preventiva por dicha pelea.

Una veintena de personas, procedente de dos familias, se enfrentaron entonces en la trifulca.

En la mañana del 29 de febrero tres personas se bajaron de un Fiat blanco, entraron en el bar de la gasolinera en el que desayunaba la pareja y dispararon 11 veces al hombre de 34 años que murió pocos minutos después. A la mujer con la que se encontraba, ahora portadora del cupón ganador de la ONCE, una de esas balas le rozó en la pierna.