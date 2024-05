Joaquim De la Cruz: de bailarín a fundar Flanks y entrar en la lista Forbes por debajo de los 30 años

Joaquim De la Cruz (27) está entre los mejores jóvenes como experto en la categoría de Finanzas de la lista Forbes Under 30 Europe 2024. Esta lista reconoce a los talentos europeos por debajo de los 30 años. Desde 2019, es director general de la empresa Flanks, dedicada a automatizar la gestión patrimonial. Ha recaudado más de nueve millones de euros en financiación.

De la Cruz es CEO y cofundador de Flanks junto a Álvaro Morales (58), exCEO de Banco Santander, y Sergi Lao (27) ingeniero informático y experto en ciberseguridad. Desde su nueva empresa se enfocan en el desarrollo de la tecnología al agregar datos de inversión financiera y enriquecerlos. Este modelo va dirigido a asesoress financieros y agencias de valores, compañías de base tecnológica del sector de la gestión de patrocinios.

Álvaro Morales, Joaquim De la Cruz y Sergi Lao, fundadores de la empresa Flanks. Cedida.

Del bachillerato a la danza

De la Cruz nació en Deltebre (Cataluña) y tiene un hermano pequeño por 9 años. Sus padres no son universitarios, trabajando su padre como emplelado en una fábrica de cartón y su madre como encargada de una tienda de ropa en el pueblo, según cuenta él mismo a EL ESPAÑOL.

Después de terminar el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, de los 16 a los 18 años, decidió estudiar baile profesional en una escuela en el Delta del Ebro. Trabajó en varias orquestas, pricipalmente en baile de salón y también dando clases para ganarse la vida. Es un arte que le ha ayudado mucho, sobre todo a aprender enfrentar las cosas o a perder la verguenza en público.

"He tenido amigos, pero no he sido popular, al contrario: era más introvertido, estaba más en mi casa, siempre pensando en querer transformar las cosas y hacer la vida de las personas más fáciles", manifiesta el CEO de Flanks a este periódico.

De la Cruz estudió en la escuela pública donde mostró su afición por el deporte, principalmente el fútbol.

Recuerda que, mientras estaba en Bachillerato, con 18 años, recibió premios porque desarrolló una prótesis que se podía mover con impulsos cerebrales a través de programación. Por esta razón, pudo mudarse a Barcelona porque fue becado para estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Catalunya.

El ahora CEO de Flanks no quería dedicarse solo a estudiar porque lo consideraba un poco aburrido, así que buscó empresas donde trabajar después de las clases realizando consultorías. Luego pasó a una empresa de producto donde se encargó de la gestión de información masiva para supermercados.

Cambiar la industria

De la Cruz se considera un joven ambicioso y aclara que lo es "en el buen sentido de la palabra, no por el lado económico", porque tiene "una visión de cambiar la industria".n Por ejemplo, cuenta que si entraba a un restaurante, se imaginaba y analizaba las mejores opciones de cómo poder cambiar algo en bien de ese negocio.

Cuando terminó el Bachillerato no pudo salir al extranjero hacer intercambio, algo que muchos estudiantes suelen hacer, porque económicamente su familia no tenía los recursos. Pero esto no fue impedimiento para soñar alto. Los premios recibidos hasta hoy demuestran que para él no hubo imposibles, y él mismo defiende que la clave de su éxito es "la determinación y el trabajo" por ser quién es.

Desde pequeño, De la Cruz veía películas y series en inglés, aunque no estudió en una escuela bilingüe. Sin embargo, pudo estudiar en una academia, lo cual le permitió tener el idioma como una de sus principales fortalezas en el momento de lanzar su nuevo negocio.

Nacimiento de Flanks

Una vez que terminó la universidad, De la Cruz lo tuvo muy claro. Su espíritu transformador lo llevó a crear Flanks. Al principio, el concepto era totalmente diferente al que son ahora: se trataba de una aplicación para compartir gastos para un usuario final.

Conoció en la universidad a Sergi (27) y ambos fundaron Flanks. Posteriormente se unió al equipo Álvaro Morales (58), que venía de dirigir la banca privada del grupo Santander. A finales de 2019, los tres decidieron enfocar más la empresa a automatizar la gestión patrimonial.

Joaquim explica lo siguiente: "Al final cualquier persona del mundo necesita gestionar su dinero y su patrimonio, no solo lo que tiene ahora mismo en sus bancos, si no en caso de que quiera ahorrar porque tiene hijos, irse de viaje o comprarse un piso, buscan a alguien para que le ayude a conseguir estos objetivos a nivel financiero".

"Usando el producto de la empresa se puede agrupar toda la información de sus clientes en todas las entidades financieras, así tenga cuenta o no. Se agrupa todo en un mismo sitio que le hacemos el reporte", refiere De la Cruz.

Equipo de trabajo de la empresa Flanks. Cedida.

La empresa ha crecido muy rápido: pasó de 20 empleados en diciembre de 2022 a 70 en la actualidad. La empresa es fuerte en España, pero actualmente, está presente de Francia, Bégica, Suiza, Luxemburgo. Su plan estratégico este año incluye ampliar su negocio a Alemania y Reino Unido. En América Latina, Flanks está presente en Brasil y México.

Entre las funciones de la empresa está una aplicación que permite a los asesores financieros gestionar las carteras de todos sus clientes desde una misma plataforma, aunque estos dispongan de cuentas en distintas entidades.

Inscripción

En 2021 Flanks obtuvo la inscripción en el Banco de España, lo cual le ha permitido ser compatible con más de 50 bancos que operan en más de cinco países. Tras casi un año de recorrido burocrático para obtener esta licencia que les permite conseguir pasaporte europeo en todos los países de la UE, Flanks está regulado como proveedor de información de cuentas por el mencionado organismo.

Hace un mes, la empresa ganó otro premio, como la entidad líder en el sector de la gestión de patrimonios y el título de "Solución Innovadora WealthTech B2B" en la duodécima edición anual de los Premios Europeos Wealthbriefing European Awards 2024, que se otorgan a los mejores y más brillantes profesionales de este sector que adquieren renombre mundial.

En 2023 lo obtuvo el premio la empresa SG Kleinwort Hambros, un banco privado propiedad de Société Générale que ofrece servicios financieros desde oficinas en todo el Reino Unido, las Islas del Canal y Gibraltar.

Premio a la empresa Flank, como Solución Innovadora Wealth Tech B2B. Cedida.

Transformar el mundo

De la Cruz aspira a ayudar a otros emprendedores en sus inicios y a evitar errores que él cometió. "No hay que tener miedo si quieres ser dueño de tu propio negocio, es importante que los jóvenes forjen su camino. La mejor edad para probar creo que son de los 20 a los 30, porque es una etapa que generalmente no se tiene hijos, no te centras en construir una familia, no hay tantas responsabilidades y compromisos", expresa.

"Esos sueños que se tienen desde pequeños o cuando ya estás un poco más grande, se pueden hacer realidad. Hay que atreverse aunque no sea lo más rentable del mundo, hay que viajar para ampliar tus experiencias, dar esos pasos, de hacer cosas atrevidas", prosigue.

"Gestionar personas, crear nuevos productos, todos son retos al principio. Sería interesante poder explicarles el camino, así lo podrán tener más claro y evitar algunos fallos. Al final todo se va aprendiendo, pero las recomendaciones y consejos siempre vienen bien", agrega.

Para él, encontrar las personas adecuadas con la que se pueda trabajar y hacer un negocio ha sido todo un desafío. "Tengo el privilegio de contar con un equipo de excelentes profesionales. En el caso de Álvaro, es especialista en banca privada y Sergi es experto en ciberseguridad", señala De la Cruz.

"Nosotros tenemos los estándares de seguridad más altos del mundo, pero a la vez creemos que la ciberseguridad no puede bloquear el negocio. Tenemos que aprender a vivir como normalmente es en Barcelona o en cualquier parte", concluye.