Diccionario actualizado para 'boomers' o cómo hablar y entender a tu hijo sin 'flopear' ni dar 'cringe'

La transformación del lenguaje es una de las formas que permiten reconocer un cambio generacional. Cada cierto tiempo se produce una metamorfosis de la jerga juvenil y las expresiones que antes eran populares hoy han quedado desfasadas. Véase el 'mola mazo' que sustituye al 'guay de paraguay'. Las redes sociales y la fugacidad de las tendencias hacen que sea aún más complicado estar al tanto del vocabulario moderno propio de las nuevas generaciones.

Las expresiones aparecen y desaparecen rápido, y lo que hace seis meses estaba de moda, hoy ya ni siquiera existe. Otra de las razones que pueden explicar este galimatías lingüístico responde a que los grupos sociales que siempre ha habido no tienen las mismas expresiones. No es lo mismo ser un cayetano, un otaku, un gamer o pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

Por ejemplo, ser potaxie es una expresión cada día más utilizada, especialemente dentro del colectivo LGTBIQ+. En TikTok y, concretamente, en España, las influencers Las Verdunch lo han incluido en su vocabulario habitual, difundiéndolo a través de sus redes sociales. ¿Cuál es su verdadero origen y significado?

Ser potaxie, según estas populares influencers, significa ser una diva, icónica, tener presencia; es más una cuestión de actitud y, sobre todo, implica ir en contra de los fifes término empleado para referirse a hombres heterosexuales básicos. Se desconoce el origen oficial de el término, aunque algunos usuarios de TikTok apuntan a que proviene de una entrevista realizada en 2020 a una mujer de República Dominicana en el que aseguraba que el aguacate es potaxio, haciendo referencia al potasio, de ahí que se represente siempre con un emoticono de esta fruta.

Sin embargo, otros lo asocian a la cultura pop china y lo vinculan al meme jiafei que surgió en 2021 a raíz de la unión de los nombres de las cantantes Meng Jia y Wang Feifei. Unos bots de la aplicación Douyin (TikTok en China) fusionaron las caras de las cantantes mediante Inteligencia Artificial (IA) y crearon vídeos representando situaciones exageradas. Los seguidores de ese tipo de contenido empezaron a denominarse a sí mismos potaxies.

Tras la popularización de este término, el universo se ha seguido ampliando con la creación de La leyenda de la Puchaina, vídeos que cuentan historias inventadas protagonizadas por aguacates hechos con IA. Esta tendencia no se ha quedado solo como un pasatiempo para los jóvenes: el fenómeno se ha viralizado tanto que ha llegado incluso a la política. La cuenta oficial de TikTok del PSOE, en un intento de atraer como votantes a las nuevas generaciones, se ha unido a esta tendencia creando la puchaina psoísta.

Esta es sólo una pequeña introducción para entender el argot de los jóvenes españoles en la actualidad. Para comprender cómo habla la generación Z en España, EL ESPAÑOL ha creado un diccionario más amplio con todas las palabras y expresiones más populares utilizadas a día de hoy, para así poder comprender su 'idioma' un poco mejor.

F

Fife: forma de decir FIFA en lenguaje inclusivo, referido a los hombres heterosexuales básicos que consumen fútbol y videojuegos.

Flop: antónimo de "bop". Significa "fracaso" y se utiliza cuando una canción o un cantante no es lo suficientemente bueno o se esperaba algo mejor. Ej: Luis Miguel ha flopeado con su última canción.

FOMO: acrónimo de la expresión inglesa "Fear Of Missing Out" (miedo a perderse algo en español). Este fenómeno se ha popularizado entre los jóvenes que están constantemente preocupados por perderse eventos sociales. Ej: Me da fomo no ir al cumpleaños.