Fiestón de la Kings League de Ibai y Piqué en el Camp Nou: sorpresa con Neymar y audiencia millonaria

El fútbol convertido en un híbrido entre realidad y videojuego. Dos equipos que salen, como en el patio de un recreo, desde su línea de fondo para disputar la pelota. Dados gigantes que, al tirarlos, deciden disparatadas acciones. Penaltis que se tiran como en el soccer antiguo: uno contra uno. El fútbol, en definitiva, convertido en un bonsái. Lo decía el ex capitán del Fútbol Club Barcelona detrás de todo esto en las vísperas: "Es hora de que todos los que se han reído de nosotros se coman sus palabras".

Porque son Gerard Piqué y Ibai Llanos los principales responsables de que el Camp Nou se haya llenado hasta la bandera este domingo. La cumbre de los streamers deportivos —retirado, Piqué ya lo es— llegó en helicóptero y se dio un baño de masas inédito. Personajes que, como los Looney Toones en Space Jam, para muchos niños presentes en una jornada festiva, saltaron de la pantalla a la realidad.

Ahí estaban esos youtubers, streamers y personajes difícilmente reconocibles si se peinan canas. Entre ellos, los cuatro presidentes que han conseguido llegar a semifinales: The Grefg (Saiyans) Adri Contreras (El Barrio) Juan Guarnizo (Aniquiladores) y Perxiita (Los Troncos), acompañados de Piqué.

Aparcado el helicóptero, en el campo entraron en un buggy. "Todos queremos ganar, pero solo uno lo hará. Ha venido mucha gente de México y de fuera de España sólo para vernos jugar", ha confesado Guarnizo a EL ESPAÑOL, testigo directo esta tarde en el Camp Nou, antes de comenzar. También Perxiita mostaba su nerviosismo a este periódico.

Todos los streamers y ex futbolistas ganadores y perdedores de la competición —a excepción de Iker Casillas— se han desplazado a Barcelona para ver la final que lo decidirá todo. Piqué ejerció de maestro de ceremonias para dar la primera sorpresa de la tarde: "En la siguiente Kings League estará como presidente Neymar. Me lo ha exigido, y así será. Una noche mágica aquí no la cambio por nada del mundo, y hoy pinta noche mágica".

[La Kings League confirma su último fichaje bomba: Neymar será presidente de un nuevo club]

La segunda: el 28 cumpleaños de Ibai. Todo el estadio coreó el Cumpleaños feliz al streamer vasco, uno de los personajes más populares de la escena actual. Kun Agüero, Ibai, Dj Mariio, Spursito y Gerard Romero lanzaron pelotas firmadas por todos los representantes de los equipos. Una de ellas cae justo detrás nuestra. La rozamos, pero no hubo suerte.

Tras la batalla de gallos entre Bnet, representante de Los Troncos, y Skone, de Aniquiladores, donde lanzaban dardo tras dardo para aplastar al rival, comenzó el partido. Cuarenta minutos saldados con un empate 2-2.

Todo se decide en los penaltis. El "Vamos Troncos” contra "¡Aniquiladores a por todo!" confirma la existencia de aficionados. Este último, el de nuestro amigo mexicano Juan Guarnizo, se proclama vencedor. El estadio enloquece.

