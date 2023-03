Los mejores piensos para gato del súper, según la experta Carmen Barreiro: Mercadona, Dia, Lidl…

La relación entre los humanos y los gatos es tan antigua que ni siquiera la academia ha podido consensuar el momento exacto en el que los felinos fueron domesticados. Unos estudios defienden que ocurrió hace 4.000 años en el antiguo Egipto; otros exponen que la relación se remonta desde hace 10.000 años... Lo que sí se sabe con seguridad es que, tras los perros, estos animales se han convertido a través del tiempo en las otras mascotas preferidas por la humanidad.

Unas mascotas que, según parece, fueron los únicos animales que eligieron ser domesticados, ya que les parecía muy rentable vivir bajo un techo y que su dueño les diese de comer. Esta comodidad hizo que los pequeños felinos se acercaran a las comunidades humanas ganándose su simpatía. Así los mininos empezaron a ser un miembro más de las familias recibiendo, por supuesto, su plato de comida, que en este caso se basaba en carne o pescado, pues los gatos son carnívoros estrictos.

Pero en los siglos XIX y XX todo cambió. Al igual que en 1860 el electricista estadounidense James Spratt creó el primer pienso para perro, 30 años después, en 1890, nació el pienso para gato a colación del éxito del primero. En este caso, se piensa que fue la compañía Ralston Purina la que empezó con esta comida procesada para gatos, aunque tampoco está clara la autoría original. Sea como fuere, lo cierto es que a día de hoy el pienso se ha convertido en el alimento principal de estos felinos de compañía.

La nutricionista veterinaria, Carmen Barreiro, leyendo y estudiando la composición de un pienso para gato. Cedida

Así lo atestiguan las altas cifras de producción española de pienso para gato. Según datos de la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal (CNCAA), en 2021 –último año con datos consolidados–, se produjeron más de 250.000 toneladas de pienso destinadas a los casi 6 millones y medio de gatos domésticos que hay en España y, por supuesto, a la exportación a otros mercados.

Y dentro de estos piensos para gato se encuentran los que venden Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo bajo sus marcas blancas de comida animal. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con una nutricionista veterinaria para que pueda analizar y valorar cinco piensos para gato homólogos en composición. Se trata de Carmen Barreiro (La Coruña, 1996), veterinaria graduada en la Universidad de Santiago de Compostela y experta en la alimentación de perros y gatos.

Ella será la encargada de examinar cada pienso, pero dejando claro que aboga siempre por proporcionar a las mascotas “una dieta BARF y cocinada”. Ésta se basa en alimentar a perros, gatos u otros animales con comida natural y no procesada, ya que “una buena alimentación animal reduce el riesgo de que los perros o los gatos puedan desarrollar ciertas enfermedades”, declara Carmen Barreiro.

Carmen Barreiro, nutricionista veterinara, abrazando a un gato. Cedida

“En el caso de los gatos, por ejemplo, al ser carnívoros estrictos no deberían consumir casi ningún cereal o verdura, porque ellos no son capaces de digerir bien los carbohidratos. Por tanto, los piensos no son la mejor opción porque, como veremos, están llenos de cereales con carbohidratos. Por ello, los piensos pueden sobrecargar sus páncreas y también provocarles enfermedades como la obesidad, diabetes, enfermedades digestivas o renales…”, añade la experta.

Antes de iniciar el análisis, además, Carmen Barreiro explica que “los piensos para gato son todos muy similares entre sí”. “Da igual si el paquete de pienso pone que es para gato esterilizado o no, porque a lo mejor lo único que varía son las calorías, pero los ingredientes son los mismos. Tampoco hay variaciones si pone que el pienso está destinado a una raza concreta. Todo responde a un reclamo publicitario y al marketing”, avisa la experta. “Lo más importante es que tenga mucha carne. Eso es en lo que nos debemos de fijar primero”, avisa.

Mercadona

Sabiendo esto, EL ESPAÑOL ha seleccionado cinco piensos estándar para gato adulto. Sin ninguna cualidad concreta. Y el primero en pasar a examen es el pienso de Compy, la marca blanca de alimentos de mascota de Mercadona. En este caso, el paquete de dos kilos cuesta 3,10 euros, es decir, el kilo le sale al consumidor a 1,55 euros. El paquete que estudiará Carmen Barreiro es el pienso con salmón, atún, frutas y verduras.

“El de Mercadona es el más diferente de todos. El primer ingrediente de su composición son las proteínas animales deshidratadas. Cabe destacar que una proteína no es un ingrediente, pero por lo menos pone un paréntesis que sí especifica que contiene un 10% de salmón y otro 10% de atún, a pesar de no expresar de dónde vienen todas las proteínas... Aun así, me agrada que sea el principal ingrediente del pienso”, dice Carmen Barreiro.

El pienso para gato de Compy, la marca blanca de Mercadona.

El análisis del pienso de Mercadona comenzaba bien y en ningún momento se torcería, pero Carmen insiste en recomendar dietas más naturales. “El resto de ingredientes son maíz y trigo, dos cereales que no son necesarios en la dieta de un gato y que pueden forzar mucho su páncreas. Todos los piensos los contienen, no sólo éste, para abaratar costes. Luego tiene grasa avícola, que no está mal, más proteínas animales y algunas frutas y verduras, que tampoco son necesarias en la alimentación de un gato”, cierra la nutricionista veterinaria.

Al final de la prueba, Carmen Barreiro diría que el pienso para gato de Mercadona es el mejor porque “su primer ingrediente es la carne y, por lo menos, en este caso no contiene colorantes”.

Dia

El de Mercadona, con sus peros, ha podido superar raspado el examen, pero a partir de ahí la nutricionista veterinaria no ha encontrado ningún otro que fuera “decente”. “Yo no alimentaría a ningún gato con estos piensos”, decía. Entre este club de los piensos que no han convencido a Carmen Barreiro se encuentra el de As, la marca blanca de comida para animales de Dia –el paquete de cuatro kilos vale 6,79 euros, lo que significa que el kilo cuesta 1,70 euros–.

“Para empezar, veo que éste tiene colorantes, algo innecesario en la dieta de cualquier animal”, critica antes de decir que en el paquete se exhibe que la comida contiene taurina, vitaminas, calcio, fósforo... “Todo eso está bien, la verdad, pero lo pone así para llamar la atención del consumidor, porque, por ley, un pienso completo debe contener todos esos nutrientes”, recalca la nutricionista veterinaria.

–¿Cómo valora los ingredientes de este pienso?

El pienso para gato de As, la marca blanca de Dia.

–Empezamos mal. El primer ingrediente son los cereales, que, como decía, son innecesarios en la dieta de un gato porque es un carnívoro estricto. Además, ni siquiera específica qué cereales son: puede ser trigo, arroz, maíz… a saber. Luego, el segundo ingrediente ya es la carne, que es lo fundamental, acompañada de los subproductos animales. Estos subproductos son los derivados de animales no aptos para el consumo humano: picos, plumas, animales enfermos con enfermedades no transmisibles… de todo. Y, para acabar, veo que tiene subproductos vegetales: peladuras de fruta, cáscaras… Algo que ni siquiera es necesario para un gato.

“Al ver que el primer ingrediente de un pienso de gato no es carne yo lo descartaría. Pero, aparte de que el resto de ingredientes no tienen mucha calidad, veo que tiene cuatro líneas de aditivos y sólo dos de ingredientes. Eso pasa cuando al alimento le falta lo necesario para nutrir al gato”, concluye la experta Carmen Barreiro.

Pese a todo, el pienso de Dia empataría, junto al de Lidl, en la tercera posición del ranking que ha elaborado la nutricionista veterinaria para este periódico.

Carrefour

El Ecuador de la prueba lo marcaría el pienso para gato de atún y salmón con verduras de Carrefour. En este caso, el paquete de cuatro kilos cuesta 6,06 euros, es decir, cada kilo cuesta 1,52 euros. Este pienso, al final de la prueba, llegaría a la segunda posición del ranking elaborado por Carmen Barreiro por el mero hecho de que “parece que contiene algo más de carne que los demás, a excepción de Mercadona, pero tampoco lo recomendaría”.

El pienso para gato de Carrefour.

Y es que nuevamente “el primer ingrediente que aparece son los cereales, que no son necesarios para la dieta de un gato”. “Pone que tiene un 4% de arroz, pero el resto no sabes qué cereales son, algo que puede perjudicar a un gato que tenga alguna alergia concreta”, añade la experta antes de poner en cierto valor el contenido de la carne y el pescado:

“Aunque pone que el segundo ingrediente son la carne y los subproductos animales y, el tercero, el pescado y lo subproductos de pescado –que en ningún caso serían aptos para el consumo humano–, lo positivo es que por lo menos no contiene subproductos vegetales de lo que se puede deducir que tiene más proteínas si lo comparamos con, por ejemplo, el anterior”.

Aun así, la nutricionista veterinaria tampoco recomendaría mucho este pienso de Carrefour, pero por lo menos pone en valor “que contenga más proteínas”. Por ello, ocuparía la segunda posición de la clasificación.

Alcampo

“Si fuera por mí, retiraría del mercado este pienso para gato de Alcampo”. Así de contundente se ha mostrado la nutricionista veterinaria Carmen Barreiro al analizar el siguiente pienso. El paquete de dos kilos de este producto de Auchan vale 3,09 euros. O lo que es lo mismo, el kilo de la comida de la marca blanca de Alcampo cuesta 1,54 euros.

–¿Qué le parece el pienso para gato de Alcampo?

–Es el peor de todos. Aparte de que su ingrediente principal son los cereales, como ha ocurrido con la mayoría de los estudiados, también contiene subproductos animales y vegetales. Pero lo peor de todo es que no tiene taurina. Todos los demás sí la tienen aunque sea añadida en un aditivo. Pero en el pienso de Alcampo no viene reflejada en ningún lado y he leído el paquete de pe a pa. Ni siquiera en otros idiomas, ya que pensé que podía haber un error de traducción o algo.

–¿Y qué significa que un alimento para gato no tenga taurina?

El pienso para gato de Auchan, la marca blanca de Alcampo.

–Bien, la taurina es un aminoácido que los gatos no pueden segregar por sí mismos y por ello la deben ingerir. Es necesaria para su correcto funcionamiento del corazón y para que no puedan desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por ello, todos los alimentos para gato que digan que son “completos” deben tenerla y éste no la tiene. Por ello retiraría el pienso del mercado o le pondría un cartel bien grande de “alimento complementario”, ya que no es “completo”. Le falta algo muy importante.

Por esta carencia de taurina, Carmen Barreiro no continuó comentando a fondo el resto de componentes e ingredientes. Ha sido como un error descalificatorio que ha llevado al pienso de Alcampo a la última posición del ranking.

Lidl

Cerraba el análisis el pienso para gato de Coshida, la marca blanca de alimentos para felinos de Lidl. En este caso, el precio del paquete de dos kilos es de 2,99 euros, es decir, cada kilo cuesta 1,50 euros. Y, aunque tampoco ha sido del completo agrado de Carmen Barreiro, en este caso el producto sí tenía los nutrientes necesarios para la dieta de un gato, como la taurina.

“Aun así, más de lo mismo: tiene colorantes, su primer ingrediente son los cereales, que son innecesarios; el segundo, la carne y los subproductos animales y; el tercero, los vegetales, también inservibles”, dice con decepción la nutricionista veterinaria. Ya no confía en ninguno de los piensos analizados.

El pienso para gato de Coshida, la marca blanca de Lidl. N. A.

“En este caso me llama la atención que el reclamo publicitario de la bolsa diga que no contiene azúcares añadidos. ¿Por qué tendría que tenerlos? No sé ni por qué pone eso, pero bueno. Por rescatar algo, el paquete pone que contiene taurina, que es obligatoria en un alimento completo”, concluye la experta.

Al final de la prueba, Carmen Barreiro clasificaría al pienso de Lidl en la tercera posición, empatando con el pienso de Dia.

El 'ranking' final

Tras finalizar el análisis, EL ESPAÑOL pide a la nutricionista veterinaria, Carmen Barreiro, asesora en Pataconpata, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores piensos para gato participantes en el estudio. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “El mejor es el de Mercadona, por ser el único que tenía la carne como primer ingrediente; luego, el de Carrefour, que parece que contiene más proteína al no contener subproductos vegetales y; en tercer lugar, empatados, los de Dia y Lidl. El peor ha sido el de Alcampo, que aparte de tener los defectos de los demás no contiene taurina, que es absolutamente necesaria para un gato”. “Pese a todo, yo no le daría ninguno de los pienso a mi mascota”, concluye la experta.

La nutricionista veterinaria, Carmen Barreiro, posa junto a unos piensos para gato en el espacio donde hace sus consultas 'online'. Cedida

