Los mejores piensos para perro del súper, según la experta Carmen Barreiro: Mercadona, Dia, Lidl...

No se conoce el momento exacto en el que los perros fueron domesticados por el ser humano. Como poco, los canes han acompañado a la humanidad desde hace al menos 10.000 años, según algunos estudios científicos. Sin embargo, otras investigaciones incluso datan la alianza entre humanos y perros desde hace 40.000 años. Sea como sea, en lo que sí hay consenso en la academia es que fue el primer animal que domesticó el hombre pasando a ser un miembro más de la familia.

De ahí que desde siempre hayan comido lo que les han proporcionado sus dueños: carne, arroz, verduras… Todo lo que comían sus amos. Así sucedió desde que se domesticó al perro hasta los siglos XIX y XX. Fue en 1860 cuando nació el pienso para perro de la mano de un electricista estadounidense llamado James Spratt, que creó la primera galleta para perro hecha con trigo, verduras y sangre de ternera. Ése fue el alimento precursor, pero no fue hasta 1930 cuando se creó el pienso que hoy conocemos o, hasta 1970, cuando se popularizó.

Hoy en día, el pienso se ha convertido en la principal fuente de alimentación de los perros tanto que, en 2021 –último año con datos consolidados–, se produjeron en España más de 800.000 toneladas de pienso para perros, según datos de la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Alimentación Animal (CNCAA). Esto, a nivel económico, se traduce en que la industria de la alimentación animal facturó más de 14.900 millones de euros durante ese año.

EL ESPAÑOL, no obstante, no ha podido dejar de preguntarse sobre si estos piensos son beneficiosos para los perros y cuáles son los mejores de las marcas blancas de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Para encontrar solución a estas cuestiones, este medio ha contactado con la nutricionista veterinaria Carmen Barreiro (La Coruña, 1996), veterinaria graduada en la Universidad de Santiago de Compostela y experta en la alimentación de perros y gatos.

Ella será la encargada de evaluar los piensos, pero no deja pasar la oportunidad de mandar una aviso a navegantes: “El pienso se creó por la comodidad de los seres humanos y para aprovechar los desperdicios de la industria alimentaria, pero lo más beneficioso para la dieta de un animal es la comida 100% natural. El pienso es un producto ultra procesado, así que pasaría igual que pasa con nosotros: cuanto más natural es la comida, mejor. De hecho, una buena alimentación contribuye a que el perro no desarrolle enfermedades como el cáncer, que ya se ha convertido en la primera causa de mortalidad canina, por ejemplo”.

Pese a ello, la realidad es que los perros en España se alimentan a base de pienso. De ahí que este medio haya pedido a la experta Carmen Barreiro que analice cinco piensos homólogos de supermercado. Y lo primero que ha quedado claro es que “aunque en la etiqueta ponga que el pienso está destinado a perros de raza grande y media o perros de raza pequeña, la composición es la misma”, sostiene la veterinaria. ¿Entonces cuál es la diferencia? “El tamaño de la croqueta, pero vamos, un Yorkshire podría perfectamente comer pienso de perro raza grande”, añade.

Mercadona

Por tanto, como no hay distinción en la composición, EL ESPAÑOL ha seleccionado cinco piensos para perro de raza pequeña –cuyas valoraciones servirían para los de raza grande– para hacer la comparación. Y, en este caso, el análisis comienza con el pienso para adulto de Compy, la marca blanca de Mercadona. El paquete kilo y medio cuesta 5,30 euros, es decir, el kilo está a 3,53 euros.

El pienso para perros de Compy, la marca blanca de Mercadona.

“Hay que partir de que los perros son carnívoros facultativos, es decir, su alimentación debe estar basada principalmente en carne y algunos carbohidratos simples y verduras. Esto, debería trasladarse a un pienso y el consumidor debe tener en cuenta, leyendo los ingredientes, que el ingrediente principal del pienso debe ser la carne. Esto ocurre con el pienso de Mercadona, ya que pone que tiene un 51% de pollo. Eso sí, pone que el 26% es pollo fresco, que está bien; y el resto son proteínas de pollo deshidratadas, que es menos positivo porque si ni siquiera sabemos qué parte del pollo es… Un pico alimenta menos que una pechuga, por ejemplo”, indica la nutricionista veterinaria.

El resto de ingredientes, en ese orden, son almidón de guisantes, almidón de patata, grasa de ave…. Unos ingredientes que podrían aparecer en cualquier pienso, pero ojo con los almidones. “Al someter a altas temperaturas los almidones se produce acrilamida, que es neurotóxica y cancerígena”, explica Carmen Barreiro.

En cuanto a la composición nutricional, el pienso para perro de Mercadona contiene un 32% de proteínas, un 19% de grasas y un 2,8%, además de otros componentes. “No pone el agua, pues no es obligatorio, pero en los piensos suele estar en torno al 10%, algo que me parece escaso”, concluye la experta.

Pese a todo, al final del estudio, la nutricionista veterinaria concluye que el pienso de Mercadona es el mejor de los cinco analizados debido a que “la carne es el ingrediente más importante de su contenido”.

Dia

“Lo primero que te viene en la bolsa es que el pienso tiene vitamina D, vitamina E, calcio, fósforo. Todo está bien, pero el consumidor tiene que saber que esos componentes deben estar, por ley, en un pienso. Por tanto, esto responde a un reclamo publicitario que usan este y cualquier otro pienso”, explica la veterinaria nada más empezar a analizar el pienso para raza pequeña de As, la marca blanca de Dia –el paquete de kilo vale 3,29 euros–.

–Carmen, ¿qué le parece la composición analítica de este pienso?

–Tiene un 20% de proteínas, menos que el anterior; un 10% de aceite y un porcentaje de materia inorgánica. Sin embargo, aquí sí te especifica la humedad, que es del 20% y esto para mí es un punto a favor porque es un pienso más hidratado. Algo que beneficia al perro, porque forzaría menos sus riñones.

El pienso para perros de As, la marca blanca de Dia.

Parecía que la valoración del pienso de Dia no empezaba mal, pero pronto se torcería al iniciar el estudio de los ingredientes. “El ingrediente principal es el cereal, algo que no es bueno porque, como hemos hablado, debería ser la carne. Además, uno de los cereales que contiene es el maíz, cosa que no me agrada porque los perros lo digieren mal”, agrega la nutricionista veterinaria.

Ni siquiera la parte en la que se explicaba la carne convencía a la experta: “Dice que el segundo ingrediente son carnes y subproductos de origen animal. Estos subproductos se califican así porque no son aptos para el consumo humano. ¿Por qué para nosotros no son aptos y para los perros sí?”, se pregunta Carmen antes de añadir que entre estos subproductos puede haber “picos, plumas, carnes de animales enfermos con enfermedades no transmisibles, etc.”.

Acabada la prueba, Carmen Barreiro, pese haber sido crítica, colocaría al pienso de Dia en la segunda posición del ranking “porque era el pienso más hidratado de los cinco”, un aspecto que le ha agradado.

Carrefour

El siguiente pienso para perros en pasar a examen es el de Companino, la marca blanca de Carrefour. En este caso, el análisis se ha hecho con el pienso de raza grande por la ausencia del de raza pequeña. Aun así, como se ha dicho, no difiere en el resultado porque tienen la misma composición. En este caso, el saco de 20 kilos cuesta 20,10 euros, lo que supone que el kilo cuesta poco más de un euro.

El pienso para perros de Companino, la marca blanca de Carrefour. N. A.

“Veo que las croquetas de este pienso son de colorines: las verdes simbolizan el brécol; las naranjas, la zanahoria… y así. Esto es marketing puro y duro y no es algo beneficioso para el perro porque se han añadido colorantes al pienso. El perro no va a distinguir si es verde, naranja o marrón… le va a dar igual, pero es una manera de llamar la atención al ojo humano porque pensamos 'si tiene verde, es porque lleva verdura'”, esboza Carmen Barreiro.

Además de ello, la nutricionista veterinaria frunce el ceño cuando vuelve a leer que el ingrediente principal del presente pienso son los cereales. “Aunque me diga en la composición que tiene un 25% de proteínas, veo que estas pueden no proceder de la carne, que es escasa (sólo un 4%), sino que pueden ser proteínas vegetales. Éstas no son malas, pero un perro no las asimila bien y esos nutrientes se pierden, por lo que no sólo hay que mirar que los piensos contengan proteínas, sino que hay que fijarse bien si tiene mucha carne o no”, esgrime.

En general, la experta en nutrición canina no encontró un aspecto positivo en el pienso de Carrefour, por ello, junto al de Lidl, ocuparía la última posición del ranking.

Alcampo

“Del envase hay poco que decir. Aunque pone que el pienso es de alta digestibilidad, lo cierto es que es engañoso porque la gran mayoría de la proteína del pienso es vegetal, lo que hace que un perro la asimile mal”, dice Carmen Barreiro mientras examina tanto el anverso como el reverso del pienso para raza pequeña de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, el paquete de 4 kilos cuesta 6,49 euros o, lo que es lo mismo, el kilo sale a 1,62 euros.

“Nuevamente, lo que predomina en este pienso son los cereales y más concretamente el arroz (8%), algo que no es positivo porque debería primar la carne”, expone la experta. De hecho, este pienso sustenta su 28% de proteínas en proteínas vegetales, algo poco beneficioso para el animal. “Toda la proteína es de origen vegetal o de subproductos de origen animal: picos, plumas…”, lamenta Carmen Barreiro.

El pienso para perros de Auchan, la marca blanca de Alcampo.

Aparte, tiene más ingredientes propios de los piensos como verduras, etc., pero a Carmen le llama algo la atención: “Aunque en general todos los piensos para perro tiene aditivos para cubrir las carencias nutricionales que pueden tener, en este caso la lista de aditivos es el doble larga que la de los ingredientes (cereales, carne…)”. En otras palabras, lo químico y artificial supera en número el contenido natural. “Lo único salvable, en este caso, es que el pienso no tiene colorantes”.

Por esta última salvedad, el pienso de Carrefour ocuparía la tercera posición en el ranking realizado para EL ESPAÑOL por la nutricionista veterinaria Carmen Barreiro.

Lidl

En el lateral del paquete del pienso para raza pequeña de Orlando, la marca blanca de Lidl, pone que consumir ese pienso “hace que cada comida sea una experiencia deliciosa”. “Este tipo de mensajes pueden ser peligrosos porque el pienso puede estar muy bueno en el paladar de un perro, pero ser malo a nivel nutricional. Como nos pasaría a nosotros si vamos a un Burger”, ejemplifica Carmen Barreiro mientras explora el paquete de 3 kilos que cuesta 5,69 euros –1,90 euros el kilo–.

El pienso para perros de Orlando, la marca blanca de Lidl. N. A.

Por todo ello, al final de la prueba, Carmen Barreiro clasificó al pienso para perros de Lidl, junto al de Carrefour, en la última posición.

El 'ranking' final

Tras finalizar el análisis, EL ESPAÑOL pide a la nutricionista veterinaria, Carmen Barreiro, asesora en Pataconpata, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores piensos para perros participantes en el estudio. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “El mejor es el de Mercadona, por ser el único que tenía la carne como primer ingrediente; luego, el de Dia, por tener una buena hidratación y; en tercer lugar, el de Alcampo, que no tenía colorantes. En cuarto y último lugar, han empatado los piensos de Alcampo y Lidl “por tener muchos colorantes y aditivos”.

Carmen Barreiro, nutricionista veterinaria de Pataconpata, junto a sus dos perras. Cedida

