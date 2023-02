Adrián Conde, el gran influencer de mascotas con Belarra: apoya el curso para los dueños de perros

Adrián Conde Montoya habla a diario en sus redes sociales. A través de Twitter, Instagram o Tik Tok te muestra multitud de consejos sobre cómo debes cuidar y tratar a tu mascota. El veterinario integrativo es también etólogo clínico y asesor de nutrición natural para animales. Su especialidad son los perros y los gatos.

Acaba de presentar sus dos libros. Sí, dos. Con el mismo fundamento, pero con distinta información: uno va destinado a las personas con canes y otra para aquellos que tienen mininos. 'Se el humano que tu perro necesita' y 'Se el humano que tu gato necesita'.

Es un niño de ciudad, concretamente de Cornellá del Llobregat (Barcelona), pero tiene contacto con el mundo rural: "En verano íbamos y estaba metido con los animales en las granjas. De hecho, mi actividad favorita de pequeño era montarme una consulta veterinaria con los peluches. Este contacto con el mundo rural fue lo que me hizo el clic".

Su pasión acabó por convertirse en su profesión. Es uno de los influencers de referencia en el entorno animalista. Cuando se le pregunta si se identifica con este término, no obstante, prefiere poner primer en liza algunos términos.

—¿Cuál es la definición de animalista con la que tú te sientes cómodo?

—Una persona que entiende que los animales de compañía, a los que yo me dedico, forman parte de la sociedad, forman parte de la familia, no son un mueble, y eso implica entender que tienen emociones, que no se les tiene que obligar a hacer lo que quieras y que no es un objeto de decoración como parece a veces que mucha gente tiene a los animales.

En los últimos tiempos, el mundo animal está candente por temas como la ley de Bienestar Animal. Conde no cree que se pueda hablar gran cosa hasta que no quede reflejada en el BOE. "Me meto en animales de compañía, sobre todo en el que estoy especializado en el comportamiento animal, pues no tiene sentido por ejemplo la separación de perros de caza de los de entorno urbano. Nunca se ha pretendido regular la caza, sino cómo estaban estos animales destinados a este trabajo. Que estén en un estado de salud óptimo, que no se les maltratara… Eso es lo único que podríamos comentar. Falta por ver el reglamento, porque hay cosas que no quedan explicadas".

—El tema del examen para tener un perro.

—Más que un examen no sé si es esa la finalidad. Sino que el objetivo es darte una formación y que te digan de alguna manera: aprobado. Si recapitulamos un poco y te decía que un perro puede ser un problema para la salud pública, tanto a nivel de que tenga una enfermedad transmisible a los humanos como a nivel de que tenga un problema conductual… Yo creo que teniendo en cuenta que un perro en un mal estado de salud física o emocional puede ser un problema para la salud pública, está más que justificado porque puede afectar a otras personas.

—Consideras que hay que formarse…

—Creo que todo lo novedoso cuesta asimilarlo, pero yo de alguna forma me dedico a formar a gente que me sigue por internet. No me parece tan extraño. Pero es verdad que esa gente acude a mí por iniciativa propia, o porque tiene algún problema o inquietud y en ese caso se habla de la obligatoriedad. Es un poco hablar sin sentido…

—¿Cómo se llega a ser el humano que tu perro necesita?

—Pues teniendo en cuenta tres puntos muy importantes que toco en los libros. La salud física, que para esto tenemos que tener en cuenta tutores de primeros auxilios para detectar cuándo un animal no está bien y le pasa algo. Hay mucha falta de conocimiento en general por las familias de cómo actuar. La salud también está abriendo un melón de qué se esconde en el mundo de los piensos, si hay intereses económicos, si no es tan de buena calidad. Hay que leer las etiquetas para ver si el pienso es bueno o es preferible pasarnos a una alimentación natural bien preparada. Terminamos esto con el tema edocación. Es importante tener una educación amable con el animal, entendiendo cómo se relaciona y cómo se comunica.

Consejos

Conde tiene claro que para tener un perro hay que formarse. "Los animales de compañía hoy en día forman parte de la sociedad, guste más o menos. Eso implica salud pública en muchos aspectos, también en temas de comportamiento. Un perro con problemas conductuales puede ser un problema para la salud pública. Entonces, creo que cuando te haces responsable de incorporar a un animal a la familia, al igual que cuando tienes un niño intentas educarle para que vivan en sociedad, con los perros y gatos debe pasar lo mismo", comenta en la entrevista con EL ESPAÑOL.

—¿Qué errores son los más comunes?

—Los más comunes es que hemos aprendido la educación canina en base a programas de televisión bastante obsoletos a nivel científico. El problema es que la aplicación del castigo, de líder de manada, de machos alfa y todo esto, el castigo funciona, pero tiene unas consecuencias a medio y largo plazo de otros problemas conductuales, que es lo que la gente no ve en el momento. Eso se junta a que los tratamos como humanos en cómo se comunican ellos y ellos no lo hacen igual que nosotros. Necesitamos poder comprender cuándo un perro está incómodo, cuándo quiere salir de una situación… Porque no hay que someterle a esta situación cuando lo está pasando mal.

—Es decir que César Millán es a los perros lo que Chicote a la cocina, ¿no?

— Bueno, de cocina no controlo mucho y no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que César Millán en su momento supuso una pequeña ayuda para mostrar que los perros son rehabilitables, que no es una condena que un perro tenga problemas de conducta, pero no el hecho de que un perro tenga conductas más amables para poder reconducir el comportamiento de un animal. Hoy sabemos que los animales tienen emociones por lo que también trabajamos con ellos.

Uno de los aspectos fundamentales sobre los que ha trabajado Adrián es la alimentación. A lo largo de los años se van mitificando ciertos teoremas y desmitificando otros en este sentido. Adrián tiene algunos ebooks en los que habla de ello.

Lo curioso de este tema es que hay muchos animales que, a lo largo de su vida, sólo comen pienso. Otros, sin embargo, suelen estar alimentados exclusivamente con la comida sobrante de la mesa familiar. "Eso siempre ha pasado en perros de campo o de pueblo", dice Adrián, que aplaude la iniciativa segunda.

"La intención es buena, porque siempre se hacía o se cocinaba como un puchero y tal…", dice. "A nivel emocional es muy buena porque le quiere dar una alimentación de calidad. Pero sí que es verdad que la mayoría de dietas están desequilibradas. No obstante, con los conocimientos que tenemos hoy en día podríamos alimentar a los animales con comida de verdad adaptadas a su especie. Y tiene los mismos beneficios que la comidad de verdad para los humanos. Quitamos los ingredientes nocivos que lleva la comida altamente procesada de los animales como puede ser el pienso".

—¿Hay que hacerle un plan de nutrición al perro?

—Claro, hay que tener en cuenta que el gato sabemos que es un carnívoro estricto. El perro es un carnívoro facultativo, pero su base de alimentación debe ser la carne, los productos de origen animal. Aquí dentro de lo que hablamos, tenemos varias opciones: dieta cocinada o dietas crudas. Ambas deberían estar aconsejadas por un veterinario nutricionista para que no haya desequilibrios a largo plazo, pero ambas son perfectamente llevables. Cada vez más, la gente alimenta a sus perros con comidas de verdad y pueden notar ellos mismos los cambios a nivel de salud, incluso de comportamiento.

Elige tu mascota

A la hora de elegir mascota, Adrián recomienda que más que la raza nos fijemos en el perro, de manera individual. "No hablamos del tamaño del animal como tal, sino de energía y tal. Si eres una persona sedentaria y te estás cogiendo un perro que necesita actividad física y mental, pues no vas a cubrir sus necesidades como individuo… Es más el concepto individual del animal, porque cada uno tiene distintas personalidades. Hay que ver si la energía se puede adaptar a tu estilo de vida".

En el caso de los gatos, también es importante estar atentos.

—Parecen más fáciles de cuidar...

—No es que sean más fáciles… Más cómodos sí. El gato implica no tener que sacarlo a la calle porque tiene su arenero. Si todo va bien y tiene su arenero y aciertas con los tipos de sustratos y tal, no habrá problemas. Es verdad que a nivel sociedad observamos menos los problemas de los gatos, pero están ahí. Pero vemos muchos. Hay una percepción de que los gatos se cuidan solos, que solo hay que darles la comida, tener un rascador y el arenero. No. Hay que jugar todos los días, tienen que tener un sitio de altura, hay que interactuar… No lo podemos ver las carencias en la calle como en los perros.

—Hay comportamientos que creemos que están mal y a veces no. El tema de subirse un perro al sofá, por ejemplo.

—El hecho de que el perro suba al sofá es un tema de la familia. Está bien si decides que el perro no suba al sofá. Está bien y es lícito. Lo contrario también. No hay ninguna mejora ni empeoramiento a nivel conductual que lo hagas o no. No quiere decir que quiera subir una jerarquía. Es una decisión conductual.

—Eso no influye entonces, ¿no?

—No, para nada. Utilizo estos ejemplos porque cuando te revuelcan la basura y le riñes y pone esa cara de culpable… Ahí sí le humanizas, porque le estás dando un sentido de culpa que los animales no tienen. En cambio, el hecho de buscar un sitio más cómodo es la intención de cualquier animal que busca comodidad.

Retirada de animales

Conde está a favor de que si el perro no está en las condiciones óptimas, el animal le sea retirado a su dueño.

—Una imagen dura se ve cuando los animalistas le quitan a personas sin hogar los perros.

—Si un animal tiene una calidad de vida, en cuanto a sus requerimientos como especie, físicos, de salud, mentales… A mí me da igual quien lo tenga…

—Sí, me refiero a un animal que vive en la calle.

—Claro, si un animal no está protegido de las inclemencias del tiempo y tal pues… Es que es indiferente que lo tenga alguien que vive en la calle o en una casa. Hay gente que tiene un animal en una casa, en el patio, desprotegido, sin un cobertizo… Y no está viviendo en la calle. Aquí habría que ver las dos partes de la historia.

—Me refiero a un sintecho como hemos visto en ocasiones.

—Es el único cariño que tiene esa persona y entiendo lo que me quieres decir. Pero si el animal no está en buenas condiciones de salud, es indiferente dónde esté: el animal está mal. Hay que ver cada cuestión y los dos puntos de vista.

—¿Verías bien que le quitaran el animal?

—Ni bien ni mal. Es decir, si un animal no está en buenas condiciones de salud, da igual con quién esté el animal. Ese animal no está en buenas condiciones.

—Ya, pero el dueño tampoco está en unas condiciones óptimas y es un ser humano.

—Ya, pero es que el hecho de que esté con su humano es un argumento… Un padre que no trata bien a sus hijos, por el hecho de que sean sus hijos, ¿lo justifica todo? Yo creo que no. Pues esto es igual. Si tu perro no está en unas buenas condiciones de salud física y mental, pues a lo mejor no te puedes hacer responsable de él.

—¿Sería equiparable?

— Tú mismo me acabas de decir que para la persona sin hogar es la única familia que tiene, ¿no? Pues ya está.

—No he dicho familia, digo la única fuente de cariño.

—Para esa persona lo más parecido a una familia será ese perro. Si el perro no está en buenas condiciones, pues habrá que tomar medidas al respecto.

