La ruina de José y Alberto en sus tiendas de mascotas por la Ley de Bienestar Animal de Belarra

José Antonio se ha levantado el sábado temprano, ha desayunado, se ha despedido de sus dos hijos y se ha ido a abrir la baraja de su tienda. Como todos los autónomos, piensa en sus hijos y en la hipoteca que le queda por pagar. Lo mismo ha hecho Alberto. Uno está en Sanlúcar de Barrameda, la ciudad con más paro de España, y el otro, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Los dos llevan semanas tentándose la ropa por las consecuencias que la Ley de Bienestar Animal, aprobada esta semana en el Congreso, puede acarrearles a sus negocios.

Ambos tienen dos tiendas de mascotas. La de José Antonio, Avícola de Parque Dehesillas, está especializada en aves, pero también en roedores y reptiles. Vende canarios, ninfas, agapornis y algunos tropicales, y también jaulas, terrarios, medicinas, vitaminas, piensos para perros y gatos, accesorios... "Mi problema ahora mismo es el de todas las tiendas de animales de España", subraya a EL ESPAÑOL.

"Ya no es solo que prohíban la venta de determinadas mascotas, es que detrás de esa prohibición viene en cascada todo lo demás. Porque si yo ni nadie vendemos animales, tampoco venderé ni jaulas, ni terrarios ni alimentación. Detrás caerá el comercial, el transportista y el de la fábrica de piensos. Son muchos puestos de trabajo", reflexiona.

José Antonio, en su tienda de Sanlúcar de Barrameda. E.E.

Él abrió su tienda, con muchísimo esfuerzo, en julio de 2013. Tenía 19 años cuando arrancó el negocio y lleva batiéndose el cobre, como autónomo, casi 10 años. Lo ha hecho en una ciudad, Sanlúcar de Barrameda, en la que es difícil salirse del tópico. Él lo ha hecho sudando. "Cuando entre en vigor la ley, voy a perder entre el 30 y el 40% de mi facturación. Más lo que viene después, que son los productos asociados como alimentación y accesorios, como un bebedero, o un columpio".

El sanluqueño reflexiona, indignado, que ha pasado "más tiempo en las cuatro paredes de la tienda que con mis hijos y familia por sacar el sueño de mi vida adelante. Con muchísimo sacrificio; ha habido días de muchas más que 12 horas de trabajo, de viajes buscando proveedores, de quedarme tirado en una carretera, de sacar más papeles de los que nadie se puede imaginar para poder vender animales legalmente... ¿Y que llegue una ley que me prohíbe la venta del 80% de los animales?".

Además, José Antonio se ve doblemente afectado, porque es criador de pájaros tropicales, y tampoco podrá hacerlo. "La cría de animales en cautividad se pierde, y los concursos de aficionados, también. Creo que como el 100% de los que vivimos de esto, nos gusta criar animales. Ahora mismo estamos que no podemos creernos lo que nos está pasando. Esto no tiene ni pies ni cabeza".

Pese a tener las esperanzas depositadas en el denominado listado positivo del Gobierno que recogerá qué especies serán las permitidas, "sabemos que la lista de animales permitidos va a ser corto, porque solo se permitirán los autóctonos". Y también "que va a dejar fuera al 80% de las especies permitidas por 189 países del mundo, en el Convenio Internacional Cites, de flora y fauna. España se va a convertir en el país más restrictivo".

Los reptiles de Alberto

Alberto lleva 7 años con su tienda abierta: Mascotas Algama. Está especializada en animales exóticos: reptiles y pequeños mamíferos, exclusivamente roedores. Su clientela es nacional, pues invirtieron mucho en una web con tienda on line y han trabajado duro para lograr posicionarla en la primera página de Google. La venta on line, con la nueva ley, queda prohibida.

Alberto Gallardo, en el mostrador de tienda, Mascotas Algama, donde da empleo a 5 trabajadores. E.E.

"Pues la verdad es que estamos acojonados. Son muchos los que piensan ya en cerrar. Porque si nos quitan la venta de animales, y nadie los compra, por ejemplo, ¿quién me va a comprar el terrario para una iguana o el pienso para un roedor?".

Como José Antonio, tiene poquísimas esperanzas en el listado positivo. "Como sea tan corto como han dicho, lo que van a dejar vender es el agaporni, conejitos y ya. Y así, a mí, que me supone el 90% de la facturación de venta on line, pues va a ser la ruina". El hombre cuenta, además, que ya había comenzado la inversión para construir el mayor terrario de Europa para reptiles de pequeño tamaño, y para ello ha estado acondicionando una nave anexa a la tienda. Todo lo tiene parado.

"En cinco años, como la gente ya no comprará, no habrá necesidad de fábricas de piensos ni de nada. Todo se va a venir abajo". Empezando, incide, por los cinco trabajadores que tiene contratados.

Alberto, desde Sanlúcar de Barrameda, ultima que "no sé si esto será al final una pesadilla, y la tengamos (luego) como una anécdota o tendremos que vivir con ello. Lo que si sé, señores del Gobierno, es que no llevo 10 años peleando para crear un negocio que, si entra esta ley en vigor, no sé si podré vivir de él o no. Lo que si sé es que al igual que yo, hay muchas personas afectadas y no vamos a retirarnos sin pelear". El hombre, indignado, lanza un último mensaje: "Así que, señores de Podemos y PSOE, nos veremos en las urnas".

