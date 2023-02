Almudena, Beatriz y Juan José, contra la Ley de Belarra: "Los negocios de animales irán a la ruina"

La mañana del 5 de febrero fue soleada en Madrid. Como suele ser habitual, había manifestaciones convocadas en la capital de España. Lo que no suele ser tan común es que haya dos concentraciones contrarias sobre un mismo tema casi simultáneamente. Esta vez se dio: una protesta contra la caza y otra contra la Ley de Bienestar Animal que, a priori, será aprobada el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

La primera de ellas contó con la participación de partidos políticos como Más País, con Íñigo Errejón a la cabeza, o Pacma, además de otros grupos animalistas. Estaba convocada por la plataforma No a la Caza (NAC) en 45 ciudades de España y, según los organizadores, en Madrid había unas 900 personas.

David Rubio, portavoz de NAC, señaló a EFE que "es ilógico hacer una ley de protección animal contra el abandono y dejar a los perros que más necesitan protección fuera de la ley".

[Ley del Bienestar Animal: ¿En qué consiste el "listado positivo" de animales de compañía?]

La segunda aglutinaba a los cazadores, a los representantes del sector de las tiendas de animales, cuidadores de animales exóticos, veterinarios y, también, cazadores. La convocó la federación Fauna y aglutinó en torno a 1.500 personas. La organización lo tachó de "éxito".

Esta segunda concentración reclamó la elaboración de un texto legislativo "sin consenso" y que podría "destruir hasta 200.000 empleos y 6.000 negocios". Los asistentes cargaron contra el Gobierno y, sobre todo, contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres por la proposición y promulgación del texto legislativo. Era la marea de chalecos azules y EL ESPAÑOL habló con los asistentes.

[Emilio, el criador contra la Ley de Belarra: invirtió miles de euros en animales y ahora no podrá tenerlos]

"No se puede prohibir"

Alejandro en la manifestación.

Alejandro Serrat llegaba desde Barcelona para reclamar que lo primero que esta mal en esta ley es el nombre. "Vengo para protestar contra la mal llamada ley de Bienestar Animal", exponía en conversación con EL ESPAÑOL.

"Crío, tengo animales y una tienda desde que tengo 8 o 10 años. Es decir, llevo 50 años criando y teniendo animales", ponía en valor el catalán para apuntar que "hay que regular, pero no prohibir".

[Estas son las principales novedades de la Ley de Derechos Animales]

Desde su punto de vista, el ministerio se equivoca al "prohibir que se tengan animales en casa a partir de un número y al prohibir los animales que estos políticos, que no entienden de animales, quieran".

Apunta que esta ley provocará la suelta de muchos animales por el miedo de algunas personas a que les metan multas de "entre 50 y 200 mil euros de multa".

"No hay nada bueno"

Beatriz Lozano en la manifestación.

Por su parte, Beatriz Lozano, criadora de animales, entiende que la promulgación de esta ley es "un agravio contra nuestra profesión. No hay por dónde cogerla, no tiene sentido, ni se ha preguntado a profesionales para poder desarrollarla. Ni veterinarios, ni criadores, ni centros de reinserción. Los criadores no solo criamos, sino que mantenemos y perseveramos. No hay nada bueno en esta ley, no tiene ningún tipo de sentido".

Con respecto a las repercusiones que podría traer esta ley, lo tiene claro: "En principio, si tienes todo legal tampoco te tiene que suponer gran problema".

[Las 10 obligaciones que los dueños de mascotas tendrán con la Ley de Protección Animal]

Sin embargo, "el que quiera introducirse no podrá. Mucha gente, no sólo profesionales, sino aficionados que tengan animales exóticos en su casa, la única opción que tendrán será soltarlos".

A partir de aquí, "tendremos especies invasoras porque no se podrán recoger todas estas especies. El problema de la carpa, de la cotorra argentina se repetirá. Tendremos tortugas, sitácidas sueltas... No hay centros para recoger a tanto animal exótico". Lozano le pide a Ione Belarra que dimita.

"La pobreza total"

Luis Redondo llegó junto a sus amigos desde Asturias.

Luis Redondo se presenta en nombre de su partido político, Vox, de él mismo y de sus amigos. Viene desde Asturias y lo hace "en defensa de la vida animal, para apoyarlos de verdad y no para la criminalización que quieren hacer de los animales".

Desde su punto de vista, "quieren acabar con la fauna, con la flora, con la ganadería, con los perros de caza, con todos".

[El curso que tendrás que hacer obligatoriamente si tienes un perro]

Apunta que seguirán luchando hasta acabar con esta ley. "Fuera esta ley animalista, fuera Podemos, fuera este Gobierno. Esto significaría la pobreza total en todo lo que sea mascotas, perros policiales, vida rural, el campo, perros de servicio... Sería el acabose".

Su amigo José Luis le pide que resuma, que todo es mucho más fácil: "Esto sería la extinción de muchas especies de animales".

"Queremos una ley animalista"

María Eugenia Ribellas y la representación de Accam.

María Eugenia Ribelles es la vicepresidenta de Accam y presidenta de Aprocem (Asociación Profesional del Centro de la Mascota). Pide una "ley animalista que vaya contra las personas que maltratan animales, pero que respete la libertad y la cultura".

Continúa explicando que les gustaría que el texto legislativo no prohibiera "tener periquitos ni hámsteres". "La lista negativa del ministerio no se ciñe a la realidad actual".

Explica que actualmente "hay muchas familias monoparentales y sabemos que muchas mascotas ayudan a los niños a ser responsables y son amigos de juegos". Por eso pide que la norma "se ciña a la realidad sin perjudicar a un sector productivo donde la mayoría somos autónomos, donde nos subieron el IVA del 10 al 21%, que a veces nos quedan 800 euros".

[Las mascotas que no puedes tener en casa, según la ley del Bienestar Animal]

Insiste. "No sé por qué quieren prohibir ahora los periquitos. No, es que las aves sitácidas no son de España, sino que son originarias de América: pues que se lo digan a Colón. Después de tantos siglos, esos animales se crían de forma responsable aclimatados a una vida en cautividad. Queremos una ley justa y no de chiringuito, que García Torres hable con nosotros cara a cara. Clínicas veterinarias especializadas en animales exóticos tendrán que cerrar, fabricantes de jaulas, empresas que fabrican o preparan semillas, heno..."

No asume el listado negativo Ribelles. "Ahora quieren prohibir que se tengan conejos... Es una vida similar a la de un gato, es ilógico que en otros países se permita y aquí no. Es verdad que hay que hacer un documento reglado para que quien tenga a estas mascotas lo tenga responsablemente hasta que muera, que se responsabilice de la tenencia. Pero hay que hacer una ley ajustada a la realidad social. No pueden decir fuera los agapornis, los loros...".

Su compañera en esta manifestación le recuerda la castración de los perros a los cuatro meses. "Hay razas en las que no se puede hacer eso. Les va a traer problemas hormonales. Hay cosas que no se ciñen al bienestar animal".

No duda de que las intenciones son buenas, pero entiende que lo realizado es equivocado del todo. "Que se escuche al sector económico productivo. Quieren acabar con un mundo ilegal, que está muy bien, pero que se ciñan a la realidad social. Que se hagan las cosas bien hechas, me da igual el color político que tengan".

"No lo pueden prohibir"

Juan José, con sus aves en la manifestación.

Juan José es una de las imágenes más icónicas de esta manifestación, como ustedes mismos pueden comprobar. "Estamos aquí porque quieren prohibir la cría en cautividad de aves rapaces, canarios...".

Este criador apunta que este año han nacido tres lechuzas con él. "He pagado 20 euros por anillo para que me den los 'cites' y está todo en el aire". Entiende que a partir de ahora estará "prohibido criar lechuzas".

[¿Cuándo entra en vigor la Ley del Bienestar Animal? Todo lo que tienes que saber]

Sin embargo, apunta que "tendremos que continuar igual, esto no lo pueden prohibir".

Con tres aves encima, apunta que su siguiente proyecto está basado en que "las lechuzas que nazcan este año quiero utilizarlas para repoblar". Apunta que "hacen un trabajo de conservación que está mal visto, que quieren prohibirlo. No tiene nada de sentido".

"Para beneficiar a los animales"

Almudena con uno de sus guacamayos.

Almudena viene con su hija a la manifestación y sus guacamayos. "Venimos a protestar por la ley animalista, porque van a prohibir criar animales en cautividad y tenerlos en casa".

"No estamos de acuerdo", incide esta madrileña. "Estos animales han nacido y los ha criado un señor; les damos una calidad de vida maravillosa".

Al igual que el resto de entrevistados, aboga por la regulación, pero por otra que no haya realizado Sergio García Torres y su equipo. "Me parece bien que controlen el estado de los animales, pero no que digan que no se pueden tener. Tengo dos guacamayos y un perro. Mis guacamayos viven mejor que yo".

Y es que a ella le "parece bien que hagan leyes para beneficiar a los animales, pero siempre con sentido común". De la forma en la que se ha hecho, "se cae una industria tremenda. Hay veterinarios, comerciantes, piensos, hay un mercado tan amplio que se va a la ruina por el hecho de decir que estos animales no pueden existir en España".

Sigue los temas que te interesan