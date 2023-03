La vida de Jero Hernández, el mentor de Orestes en 'Pasapalabra': en qué gastó su premio de 200.000 euros

Jero Hernández no ha conseguido llevarse el bote de Pasapalabra en sus diversas participaciones en el programa, pero el salmantino es uno de los concursantes más queridos por los espectadores y admirado por sus compañeros, entre los que destaca uno que no para de hacer historia en el formato, Orestes Barbero.

El burgalés le comentó a EL ESPAÑOL que Jero es un referente para él, considerándole su mentor. Luis de Lama, otro de los concursantes más conocidos de Pasapalabra también tuvo palabras de reconocimiento hacia el salmantino cuando fue contactado por este medio.

Hernández ha logrado acumular unos 200.000 euros en sus diferentes participaciones, lejos de las cifras de Orestes, que ya suma casi 210.000 euros acumulados en 351 programas en su nueva etapa en Antena 3 (en Telecinco ganó 74.400 euros).

Jero Hernández en Pasapalabra.

EL ESPAÑOL ha charlado con Jero para analizar el actual duelo entre su pupilo y Rafa Castaño, su paso hace un mes por las entregas especiales de Duelo de Campeones de Pasapalabra, donde Pablo Díaz se alzó como vencedor, y su trabajo como funcionario en la Universidad de Salamanca.

Compañero de grandes concursantes

En el año 2008, Hernández decidió presentarse a El Gran Quiz, un concurso que se emitía en Cuatro presentado por Nuria Roca y Susana Molina, y por donde pasaron algunos participantes que, a lo largo de los años, pueden considerarse míticos.

“Esa fue mi primera experiencia televisiva en la que coincidí con algunos de los concursantes de más éxito de España como Manolo Romero, Óscar Díaz, Javier Dávila, David Díaz, Quim Brugada, Miguel Ángel Gómez, Begoña Duro… por citar solo algunos”, recuerda el salmantino.

Esto le hizo probar en otros concursos culturales como Pasapalabra, que ha visitado en varias ocasiones, y Saber y Ganar, donde ha participado en 100 entregas, además de estar en algunos especiales como los de los Magníficos de 2011 o en la emisión 4.000 del concurso presentado por Jordi Hurtado.

Jero Hernández en Saber y Ganar.

–Su última aparición en Pasapalabra fue a principios de febrero en los especiales Duelo de Campeones: ¿Cómo fue la experiencia?

–¡No me puedo quejar! Como dice Rafa Castaño, si juegas lo mejor que puedes y no ganas solo cabe felicitar al ganador. Estoy contento por cómo lo hice (perdió en semifinales con Sofía Álvarez de Eulate) y por quedarme tan cerca de la final.

Además, el ser invitado al Duelo de Campeones es un honor para mí y qué voy a decir de la alegría de encontrarme con viejos amigos y descubrir nuevos.

–¿Cómo definiría a sus últimas rivales en el concurso, Marta Terrasa y Sofía?

–Con Marta ya había tenido ocasión de coincidir varios programas. Es una rival muy sólida y muy fuerte en varios temas que yo domino menos. Posee la serenidad de los que tienen muchas tablas. Recuerdo con cariño los programas que compartimos y, aún con emoción, sus enfrentamientos con el gran Pablo Díaz.

A Sofía he tenido el privilegio de conocerla a raíz de estos programas especiales. Es una persona fantástica con quien he podido compartir charlas muy interesantes sobre la preparación del concurso y su experiencia en Pasapalabra. Como digo siempre, lo mejor de los concursantes se queda fuera de las cámaras (risas).

Jero Hernández, participando en el Duelo campeones de 2023.

–¿Volverá o probará en otros concursos?

–Siempre bromeo que yo ya estoy muy visto, aunque aún no me veo oxidado. Si se presentara la ocasión habría que estudiarlo y, si las obligaciones lo permiten… ¿Por qué no…?

Una gran amistad con Orestes

Hernández tiene una gran simpatía por Orestes fruto de compartir muchas horas el plató de Pasapalabra y de disputar grandes duelos en el concurso. Tanto es así que el burgalés considera a Jero como su mentor.

“Día a día en el programa y en la convivencia fui creciendo a su vera. Le debo muchísimo a sus consejos porque no tengo una estrategia de juego, no soy nada estratega, tengo actitud. Me ayudó a la hora de no perder la concentración y de permanecer impertérrito aunque encadenes varias malas rachas, eso se lo debo tanto a sus consejos como a su mismo ejemplo. A nivel personal, Jero es muy cuidadoso con la gente querida, está siempre pendiente de que todos a su alrededor estén bien… es una gran persona”, le comentó Orestes a EL ESPAÑOL.

Jero Hernández y Orestes en Pasapalabra.

–Protagonizó grandes duelos con Orestes, que le califica como su maestro: ¿Qué puede decir del burgalés? ¿Qué le parece que le considere de esa manera?

–Orestes es una de las personas más bondadosas que conozco. Vivir la aventura de Pasapalabra con una persona tan joven (le llevo treinta años) supuso un enriquecimiento personal donde pude aprender de su entusiasmo y preparación. Como él dice en ocasiones, quizá lo que le he aportado yo ha sido algo de serenidad y sosiego.

–Rafa Castaño ha llegado a decir que Orestes es el mejor concursante de Pasapalabra de todas las épocas: ¿Coincide con él?

–Resulta difícil establecer un único concursante como el mejor. Yo no sé si Pelé fue mejor que Messi. Sin ninguna duda Orestes está en el podio, pero acompañado de algunos otros. Me encantaría ver un duelo entre Orestes y Pablo Díaz, por ejemplo.

Además, la trayectoria tan prolongada del concurso dificulta la comparación de concursantes de diferentes momentos. En ese Olimpo de participantes míticos no pueden faltar en mi opinión Lilyt Manukian, Carlos Adán, Paz Herrera, Fran González, Alberto Izquierdo… y podría citar muchos más, como los pioneros en la preparación sistemática del concurso, entre los que no puede faltar David Leo.

–¿Qué le parece el duelo actual entre el burgalés y el sevillano?

–¡Emocionante! Sin duda los dos se merecen con creces obtener el gran premio de El Rosco. Cuando coinciden dos concursantes de un nivel tan alto el éxito, y las cifras de audiencia lo confirman cada día, está asegurado.

–Otro concursante mítico, Luis de Lama, dice que usted es su “sensei”: ¿Qué puede decir de Luis?

–El ‘sensei’ creo que es él (risas). Antes he hecho referencia a los grandes concursantes de Pasapalabra y, para mí, esa valoración incluye no solo los premios y el éxito, sino también la parte personal más allá del concurso. Luis es de los grandes por su manera de ser dentro y fuera del concurso. Su apoyo, su amistad y su conversación son algo muy valioso para mí.

Jero Hernández, en Pasapalabra.

El dinero de los premios

La mayoría de los participantes de Pasapalabra tienen claro a qué destinar el dinero que logran en el concurso: a su casa. Jero Hernández no iba a ser menos y de los algo más de 200.000 euros que ha ido recaudando en sus diferentes participaciones en Pasapalabra o Saber y Ganar lo ha destinado a su hogar.

También, como todos ellos, ha colaborado pagando un tanto por ciento de impuestos, pero lo ha hecho gustosamente: “La mayor parte del dinero que he ganado, para mi satisfacción, ha sido para todos los españoles a través de los impuestos que se cotizan por estos premios”, afirma.

–¿Cómo le ha cambiado la vida sus diferentes etapas en Pasapalabra?

–Quizá el cambio más importante llegó a raíz de mi primera participación prolongada en el programa (ha concursado en 2015, 2016, 2019 y 2023), donde dejé de ser una persona anónima, siendo eso una experiencia singular.

Además, fue importante aprender a relativizar los mensajes de las redes sociales, donde recibes numerosísimas muestras de afecto, pero también comentarios incomprensibles. Esa experiencia me fue muy útil en mis siguientes participaciones.

Jero Hernández, participando en una carrera.

–¿En qué ha invertido los algo más de 200.000 euros brutos que ha ganado?

–Aparte de impuestos, el resto se ha ido en los gastos domésticos de vivienda y en ahorros para imprevistos.

–¿Qué es de su vida en la actualidad?

–Bastante tranquila: la familia, el trabajo como funcionario en la Universidad de Salamanca y alguna incursión esporádica en los concursos culturales (risas).

