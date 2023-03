La academia de Ramiro te asegura que vas a aprobar seguro las oposiciones o la Selectividad: su método

La pandemia provocada por el Covid-19 paralizó al mundo entero durante meses. Días eternos de confinamiento en los que el miedo y la incertidumbre se apoderaron de una población que esperaba poder recuperar la normalidad con el transcurso de las semanas. Los hospitales colapsaron y los comercios y centros educativos se vieron obligados a cerrar sus puertas de forma indefinida. Una decisión gubernamental que afectó a millones de estudiantes, que tuvieron que conformarse con la docencia online y la autopreparación del curso escolar.

El hermano de Ramiro fue uno de aquellos estudiantes afectados por la pandemia. Sin esperarlo, y a falta de tres meses para la realización de la prueba que decidiría su futuro, se encontró completamente solo ante la preparación de la Selectividad. Pero pronto apareció la figura de su hermano mayor, quien decidió ponerse manos a la obra y a modo de hobbie en lo que, con el tiempo, se convertiría en su negocio de éxito. “Al estar ayudándole vi que todos sus amigos estaban con el mismo problema y decidimos dar lecciones en directo en Twitch a alumnos de Matemáticas y de Física”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Y una cosa desencadenó en otra. Cada día eran más los estudiantes que se conectaban a sus lecciones online. Y fue precisamente ese incremento en el número de alumnos lo que llevó a Ramiro a decantarse por desarrollar una plataforma sencilla que, meses después, se convertiría en un auténtico éxito. Se trataba de Ucademy, una academia 100% online que, en la actualidad, ayuda a los estudiantes a aprobar cualquier examen a través de metodologías y cursos personalizados y elaborados a través de Inteligencia Artificial. Y lo mejor de todo, casi el 100% de los alumnos que han contratado sus servicios han conseguido sus objetivos.

De izquierda a derecha: Miquel Palet, Ramiro Zandrino y Pablo Pietro, los tres fundadores de Ucademy. Cedida

Comenzaron con los cursos preparatorios para las pruebas de Selectividad. Pero lo cierto es que la buena acogida de la plataforma y la contratación de sus servicios por parte de los estudiantes provocó que Ucademy diese el salto a otros sectores. A día de hoy, ya no solo ayudan a aprobar el exámen de acceso a la universidad, sino a preparase y superar los exámenes de cualquier tipo de oposiciones: auxiliar administrativo, Correos, relacionadas con la Justicia…

“También tenemos oposiciones de Educación, tanto de Primaria como de Infantil, y ahora sacamos de Secundaria. Tenemos oposiciones de Cuerpos y Seguridad del Estado, como Policía o Bombero, y ahora sacaremos también cursos relacionados con Sanidad", explica.

[El examen de ortografía que han suspendido el 75% de los opositores a Policía: ¿lo aprobarías?]

Según los datos proporcionados por la propia start-up, cerca de 3.000 alumnos de toda España ya han apostado por estos cursos. Eso sí, la cifra se refiere a aquellos que han abonado el importe correspondiente. Y es que, tal y como señalan, otros muchos se han podido beneficiar de estas metodologías de forma gratuita a través de “demos” que han lanzado. En cuanto a sus resultados, no lo esconden y se muestran orgullosos de ello. Casi el 100% de sus alumnos cumplen sus objetivos y aprueban los examenes que desean superar.

“En España el porcentaje de aprobados en Selectividad es muy alto. Es en torno a un 94%. Realmente no miramos tanto si aprueban o no, que sucede en la mayoría de los casos, sino si consiguen la nota objetivo. Es decir, si el alumno se propone tener X porcentaje de aciertos con tanta nota. Ahí es cómo lo medimos. Pero es verdad que con nosotros, si no todos, aprueban casi todos los alumnos. Los resultados en Selectividad son super buenos”, confiesa Ramiro.

El equipo de Ucademy. Cedida

Lo mismo ocurre con las oposiciones. Y es que, según los datos que ofrece Ucademy, existe una gran diferencia entre el número de alumnos inscritos y los que realmente acaban presentándose al examen. “Nosotros tenemos una alta tasa de alumnos que siguen estudiando por ese apoyo que tienen y luego a la hora de los resultados, tienen un 30% mejor de resultados que si lo hicieran con otras academias o por su cuenta”.

Oportunidades de aprobar

Su lema es claro y conciso. Ucademy es una academia online que aspira a que cada alumno tenga las máximas oportunidades de aprobar un examen. Y para ello, cuentan con dos pilares fundamentales: la flexibilidad y la personalización. Por un lado, flexibilidad por el hecho de que cada alumno cuenta desde el inicio del curso con todo lo necesario para poder llegar a la prueba al máximo nivel de preparación. “Tienen microlecciones grabadas en vídeo para ver cuando quieran y cómo quieran, tienen una parte de soporte con profesores que le resuelven las dudas y una parte de ‘training’ o simulación en la que pueden hacer exámenes para saber cómo les está yendo dentro de sus objetivos”, explica.

Pero esa no es la única clave de su éxito. El segundo pilar fundamental de su modelo de negocio, y lo que les hace especialmente diferentes, es la personalización. “Metimos una parte de Inteligencia Artificial en la que la plataforma va aprendiendo de los errores y aciertos del usuario para indicarle qué debe repasar y qué no. Al final esa parte de ahorro de tiempo y de estudiar lo más rápido posible lo hace más sencillo”, cuenta en conversación con este periódico.

— ¿Y cómo es trabajar con Inteligencia Artificial?

— Tienes dos etapas. La primera, cuando entras en contacto, crees que te va a solucionar la vida y que es súper sencillo porque te contesta y demás. Pero luego entras en la etapa de frustración porque ves que entrenar un modelo es muy complicado, que hay que tener en cuenta un montón de cosas y que entras en un periodo de realmente entender cómo limitar: qué tipo de respuestas tiene que dar. Al final llega un punto que invertimos más tiempo en estar revisando cosas que estuvieran bien que nos diera frutos.

Algunos miembros del equipo de Ucademy

Pero a pesar de ello, Ramiro, CEO y confundador de Ucademy, asegura que la inteligencia artificial se ha convertido ya en una herramienta vital para el diseño de los planes de estudio del alumnado. Y es que a partir del contenido que tienen, el propio algoritmo es capaz de generar una serie de preguntas tipo test que sirven de gran utilidad para los estudiantes. “Ahora lo que tenemos es que el alumno puede crear tipo test de lo que quiera y la inteligencia, según lo que ha ido viendo y lo que no, le genera esas preguntas tipo test”, añade.

Y aunque son muchos los que apuestan por estas metodologías, algunos son más tradicionales y prefieren preparar sus pruebas a la antigua usanza. Por ello, los fundadores de Ucademy valoran también el trabajo presencial de los profesores, considerando a la Inteligencia Artificial como una simple alternativa para aquellos alumnos que, por el ritmo de vida que tienen, sustituirían a esa persona que “está todo el rato contigo”.

El proceso es sencillo. Los alumnos que desean contratar alguno de los cursos de Ucademy se someten primero a un examen inicial de evaluación para conocer cuál es su nivel. Posteriormente, estos solicitarán el curso del examen que desean aprobar y, después de que el sistema diseñe su metodología, podrán comenzar a preparar su prueba cuando, como y donde quieran. En cuanto al precio, los importes varían en función del curso seleccionado, aunque desde Ucademy aseguran que las matriculaciones oscilan entre los 900 y los 2.200 euros.

Y es que muchos de los alumnos ya no quieren aprender, sino aprobar o conseguir una nota determinada. Su objetivo es claro y, por ello, buscan nuevas formas de poder superar las pruebas con el mínimo esfuerzo. “Es muy utópico y claro que queremos que los alumnos aprueben. Pero se están jugando su futuro, el poder ser profesor, médico o prepararse cada uno para lo que quiera. Al final el alumno con lo que sueña es con entrar, no con aprender esa materia. Es un camino y es un reto que tienen que pasar sí o sí y cuanto mejor preparados vayan, pues mejor”, confiesa Ramiro.

El origen Ucademy

Ramiro Zandrino, Pablo Prieto y Miquel Palet son los tres fundadores de Ucademy. En el caso de Ramiro, él es el CEO de la empresa. Nació en Argentina, aunque a los siete años hizo las maletas para mudarse junto a su familia a La Rioja, donde vivió hasta los 18 años que se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Politécnica. Durante su etapa como estudiante de Ingeniería Industrial trabajó en una consultora, pero pronto se dio cuenta de que no era ese el futuro que tenía.

“Hace cuatro años caí por casualidad en el mundo del emprendimiento y empecé con el primer proyecto. De ahí a ahora han sido cuatro proyectos. Dos los vendí, otro lo tengo activo aunque no esté en el día a día y el cuarto es Ucademy”, cuenta. Y aunque su academia online se ha convertido en su gran proyecto dentro de su trayectoria profesional, lo cierto es que sus inicios en el mundo empresarial ya estuvieron vinculados al ámbito educativo.

A la izquierda, Pablo Prieto, cofundador de Ucademy. A la derecha Ramiro Zandrino, CEO y cofundador de la start-up.

Junto a una compañera impulsó ‘Educalizando’, un proyecto para formar a profesores y familias sobre cómo trabajar con niños con capacidades especiales como el autismo o la dislexia. Pero desde hace años tiene un objetivo: hacer crecer a Ucademy. Todo comenzó con los cambios en los hábitos de consumo, pero con el paso de los años ha logrado hacer de su start-up una plataforma de referencia a la hora de destacar el valor de los métodos online como opciones válidas para estudiar.

Y aunque arrancaron únicamente ayudando a preparar los exámenes de Selectividad, han conseguido reinventarse dando el salto a las oposiciones, una opción por la que cada vez apuestan más jóvenes con el objetivo de conseguir una plaza fija que les asegure trabajo de por vida.

“El segundo paso fue dárselo a estudiantes de Latinoamérica que van a venir aquí a España. Es un examen similar y empezamos a mirar más opciones. Empezamos a mirar más caminos y a considerar que el tipo de estudio y la metodología puede adaptarse a otros exámenes similares. Fuimos a oposiciones porque también es un examen que saben qué es lo que le van a preguntar, tipo test, que se adapta mucho a la metodología que teníamos y consideramos que era una oportunidad también ahí”, explica.

Ahora, asegura, es fácil decir que sabían que el negocio iría bien. Pero lo cierto es que siempre tuvieron esperanza y pusieron el foco en el alumno. Es decir, "solo producir cosas que sabíamos que podían tener sentido y escuchar el feedback de los estudiantes". Pero la realidad es que, con el paso del tiempo, pueden decir que ha sido todo un éxito. Y no solo en España. De hecho, el interés de estudiantes latinoamericanos por sus cursos ha hecho que cruzar el charco se haya convertido ya en el próximo gran objetivo de la empresa.

“Tenemos muchos estudiantes de Latinoamérica que vienen a España a estudiar y hemos hablado con ellos y hemos visto como es el procedimiento allí. Hay muchas similitudes en cómo preparan allí el examen y por eso queremos ampliar la empresa tanto en México como en Chile”, sentencia.

Sigue los temas que te interesan