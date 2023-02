En qué gasta los botes el superconcursante Antonio: triunfa en Tele 5 tras ganar un millón en 'Pasapalabra'

Christian Gálvez se ha convertido en un talismán para Antonio Ruiz. Programa que presenta el madrileño, concurso que gana el murciano. Hace cinco años, el 19 de diciembre de 2017, contestó correctamente a las 25 preguntas que le hizo el presentador en el Rosco de Pasapalabra, llevándose a casa más de un millón de euros (1.164.000 euros).

Años después, Gálvez vuelve a estar al frente de un nuevo concurso, 25 palabras, y, nuevamente, el músico y el presentador se vuelven a encontrar. La suerte sonrió otra vez a Ruiz, ya que acertó, con la ayuda de Paz Padilla y Laura Sánchez, las 10 palabras de la ronda final del programa, llevándose el primer bote de la historia concurso que Telecinco estrenó en diciembre.

Entre medias, el murciano también participó en la Copa de Maestros en Pasapalabra en enero de 2022 donde, tras derrotar a concursantes históricos como Eduardo Benito y Juan Pedro Gómez, se llevó otros 50.000 euros al vencer en la final a Susana García.

Antonio_Ruiz junto a Christian Gálvez.

EL ESPAÑOL ha charlado Ruiz para repasar sus mejores momentos de su paso por los concursos televisivos en los que ha participado, a qué destinó el dinero de los premios y cómo es su vida en la actualidad, dedicado a la agricultura.

El reencuentro con Christian Gálvez

En marzo de 2004, Manolo Romero rompió el techo del millón de euros en Pasapalabra, llevándose 1.023.000 euros en su participación en el concurso que se emitía por aquel entonces en Antena 3 y presentaba Silva Jato.

Desde entonces, varios concursantes han superado esa barrera (ocho en total), siendo uno de ellos Antonio Ruiz, que en diciembre de 2017 consiguió acertar todas las letras del Rosco y llevarse el bote del concurso que presentaba Christian Gálvez, con el que se volvió a encontrar la semana pasada en 25 palabras, el nuevo formato que presenta el madrileño.

"El reencuentro con Christian en 25 palabras fue fabuloso porque es una de las personas más cariñosas y cálidas que conozco desde hace años. Le deseo lo mejor en todo", afirma el músico sobre el presentador.

Christian Gálvez y Antonio Ruiz.

EL ESPAÑOL también ha contactado con el conductor del concurso de Telecinco para que nos hablara de este concursante tan especial para él: "A raíz de su presencia en Pasapalabra establecimos una relación de amistad fuera de los platós de la televisión".

"Cuando he ido a firmar libros por España y he pasado por su tierra, hemos quedado para tomar algo", recuerda el presentador. Además, Gálvez se muestra muy agradecido con el concursante ya que, gracias a él y a su familia, pudo dar una conferencia en una Agencia Espacial Europea en París sobre Leonardo.

"Lo que más me llamó la atención de volver a verle en 25 palabras es que sigue siendo el mismo tío cercano que conocí hace tantos años en Pasapalabra y que sigue enarbolando la bandera de la humildad. Él siempre quiere jugar y pasárselo bien", afirma Gálvez, que se muestra muy contento porque Ruiz se llevó los 50.000 euros del premio: "Sé que los necesitaba, por lo que me hizo muy feliz a mi también. Es un concursante espectacular y una excelente persona", asegura el presentador madrileño.

Pregunta: ¿Por qué se animó a participar en 25 Palabras?

Respuesta: Porque el director del concurso es Rafa Guardiola, el mismo que estaba al frente de Pasapalabra en Telecinco. Y si encima lo presenta Christian, pues otra razón más. A los dos les tengo mucho aprecio.

P: ¿En qué invertirá los 50.000 euros que se llevó?

R: He comenzado a hacer obras en mi casa, así que a eso destinaré el dinero del premio de 25 palabras, a tapar agujeros, nunca mejor dicho (risas).

P: ¿Podría haber ganado 25 Palabras sin su formación tras participar en Pasapalabra?

R: Creo que sí, aunque quizá sea imposible saberlo exactamente. En esta ocasión conté con la ayuda de Laura Sánchez y Paz Padilla, que fueron un gran apoyo en esas últimas diez palabras para llevarme el premio (el murciano ha sido el primero que se lleva el bote de 25 palabras desde que se estrenó en diciembre de 2022).

P: ¿Cuál de los dos concursos le gusta más por dinámica de juego, premios, entretenimiento…?

R: 25 Palabras acaba de echar a andar y como un niño tiene derecho a evolucionar. Si se le da la oportunidad dará muchas alegrías a equipo, participantes y público. Pasapalabra está consolidado desde hace años y todo el mundo lo conoce.

P: ¿Qué es de su vida ahora?

R: Continúo en un aprendizaje constante porque últimamente me dedico a la agricultura, tengo una finca y la cultivo, aunque soy músico profesional.

Echando la vista atrás

No obstante, esos 50.000 euros de 25 palabras no ha sido el mayor importe que ha logrado Ruiz en un concurso. Antes pasó por Saber y Ganar (en 2015 se convirtió en Supermagnífico después de vencer a los 'magníficos' de ese año) y Pasapalabra, en el que ha participado en varias ocasiones, saliendo triunfador casi todas.

Tras el concurso de La 2 lo intentó con Pasapalabra, pero no duró mucho. En 2017 volvió, y ahí fue donde acumuló 126 programas repartidos en 98 victorias, 12 empates y 16 derrotas, aunque gracias a La silla azul tuvo la posibilidad de mantener su plaza en el concurso para seguir peleando por el bote hasta diciembre de ese año, cuando se llevó 1.164.000 euros, acompañado por los actores Dafne Fernández y Carlos Hipólito.

Al vencer, Christian Gálvez le pasó la maquinilla y rapó al cero al músico, tal como se solía hacer en el programa durante su época en Telecinco, entre el confeti que llovía del techo y los aplausos del público presente en las gradas.

Pregunta: ¿Cómo le cambió la vida ganar el bote de Pasapalabra el 19 de diciembre de 2017 con 1.164.000 euros?

Respuesta: A corto plazo, en nada porque hasta marzo de 2018 no recibí el dinero en marzo. Vivía de la ayuda de una de mis hermanas porque estaba en paro (era músico profesional), mientras la gente me creía millonario. Después llegó la tranquilidad al ingresar el dinero del bote.

Antonio Ruiz durante el programa.

P: ¿Recuerda cuál fue la última letra que resolvió?

R: Sí, fue la J: Apellido del político considerado el último líder de la época socialista en Polonia, nombrado jefe de gobierno en 1981. La respuesta era Jaruzelski. En cuanto lo dije, Christian vino a abrazarme y a felicitarme. Se alegró mucho por mi éxito, igual que el otro día en 25 palabras.

P: ¿En qué invirtió el dinero del premio?

R: En el bienestar de mi hija. Fueron años muy erráticos profesionalmente. El dinero sirvió para que mi hija de mayor fuera libremente lo que quisiera. Y como capricho personal… Gasté parte del dinero en instrumentos musicales que no me había podido permitir hasta entonces.

P: ¿Por qué decidió presentarse a Pasapalabra?

R: Como me había ido bien en Saber y Ganar, probé suerte en otro concurso. Fui cuatro veces al programa de La 2 y me llevé unos 7.000 euros en cada participación, menos en la última, que gané algo menos. Pero lo mejor de mi última participación en el concurso de Jordi Hurtado fue que me encontré jugando con dos amigos, Anabel y Antonio, y eso lo disfruté mucho.

P: ¿Cuántas horas de estudio le dedicaba a la formación para el Rosco?

R: Todas las que podía dedicarle durante el día mientras lo compaginaba con mi vida cotidiana. Preparar ese concurso es casi una oposición.

Antonio Ruiz en Pasapalabra.

Vuelta a Pasapalabra

Tanto en Telecinco como en Antena 3, es una práctica habitual de Pasapalabra realizar, periódicamente, programas especiales con sus concursantes más destacados por para dar ‘un poco de aire’ a la participación de dos participantes que se han enfrentado muchos programas de forma consecutiva. Además, eso permite a los espectadores tener la oportunidad de volver a ver a los más destacados para averiguar quién es el mejor de todos ellos.

Durante la semana pasada se celebró el Duelo de Campeones con el regreso de los concursantes más carismáticos que se enfrentaron en distintos duelos para luchar por un bote de 50.000 euros. El ganador fue Pablo Díaz, quien derrotó en la final a Sofía Álvarez de Eulate. De esta manera, la cadena hizo una pausa en el duelo entre Rafa y Orestes.

En enero del año pasado, Antena 3 ya utilizó esa táctica emitiendo la Copa de Maestros, interrumpiendo el enfrentamiento entre Orestes y Jaime, donde volvieron a disputar El Rosco participantes legendarios del concurso en sus diferentes épocas y donde el ganador fue Antonio Ruiz, que se llevó 50.000 euros de premio, la misma cantidad que esta semana en 25 palabras...

Pregunta: También ganó 50.000 euros al vencer a Susana García en la Copa de Maestros de Pasapalabra justo hace un año…

Respuesta: Sí, primero me enfrenté en cuartos de final a Eduardo Benito (ganador de 2.190.000 euros en 2006), en semifinales a Juan Pedro Gómez (que se llevó 1.674.000 euros en 2013), y en la final a Susana García (ganadora de 450.000 euros en 2015), que es una concursante magnífica y mejor persona. El dinero lo destiné a comprar con mi pareja una autocaravana, algo que recomiendo a todo el mundo y, si tienen niños pequeños, más todavía.

P: ¿Qué le parece la actual participación de Orestes y Rafa?

R: Creo que se está haciendo demasiado larga para ellos y para los espectadores. Han hecho méritos los dos para habérselo llevado ya hace tiempo, pero ahí siguen, veremos qué pasa…

P: ¿Qué otros concursos ve en televisión en la actualidad?

R: En ocasiones El Cazador en Televisión Española donde están otros concursantes que han pasado por Pasapalabra como Paz Herrera, David Leo, Lilit Manukyan... También veía en su momento Cifras y Letras, que me encantaba.

