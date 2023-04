Ignacio Dancausa, el encargado de las NNGG de Ayuso 'criado' en el fortín de Podemos en la Complu

Si hay una fuerza política omnipresente en la Comunidad de Madrid, esa es el Partido Popular. Pero al igual que con la aldea gala de Astérix, al PP siempre se le ha escapado el control de la universidad, feudo tradicional de la izquierda. Por eso, Isabel Díaz Ayuso apostó el pasado otoño por un nombre que diera guerra en el ámbito universitario, y no el cualquier sitio, sino desde el interior del fortín de Podemos: la Facultad de Ciencias Políticas del campus de Somosaguas de Madrid, donde se formó el germen del partido morado.

Ese nombre no es otro que el de Ignacio Dancausa, de 21 años, quien desde el pasado 4 de noviembre se puso al frente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, tal como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva cinco días antes de oficializarse su nombramiento en el Congreso de las juventudes del PP madrileño. Dancausa ha vuelto a saltar a la palestra mediática después de que el pasado 29 de marzo fuera identificado por la Policía Nacional por supuestamente interferir en las elecciones al rectorado de la Universidad Complutense el mismo día que se celebraban los comicios.

Según informó El País, Dancausa y hasta siete jóvenes de NNGG fueron identificados en el exterior del campus de Ciudad Universitaria por repartir sobres con la papeleta del candidato Joaquín Goyache, quien finalmente resultó reelegido. Goyache fue señalado recientemente por entregar un Doctor Honoris Causa a Isabel Díaz Ayuso en la Facultad de Ciencias de la Información, causando un gran revuelo y por lo cual se le considera afín al PP.

Varios mensajes de WhatsApp publicados por el mismo periódico mostraron la implicación y movilización de las juventudes ‘populares’, alentadas por Ayuso, para apoyar la candidatura de Goyache en contra de su rival, Esther del Campo, a quien desde el PP vinculan con Podemos.

En declaraciones a este periódico, el propio Dancausa da su versión sobre lo sucedido: “Yo estaba tranquilamente paseando por la universidad y los partidarios de la otra candidata llamaron a la Policía porque dijeron que había gente haciendo campaña por el Goyache y me señalaron a mí. Los agentes se acercaron a comprobar que estuviera todo en orden. Me enseñaron un papel con la cara del candidato y me preguntaron si eso era nuestro. Nosotros no teníamos nada que ver. Vieron que estaba todo en orden, y nos dejaron ir.”

Más allá del incidente, lo que está claro es que los jóvenes del PP de Madrid liderados por Dancausa tienen entre sus prioridades retomar el control de las universidades públicas y dar la “batalla cultural”, como él dice, en espacios donde antes sólo eran unos apestados.

Para muchos, sobre todo en el PP madrileño, Dancausa es la renovación que necesitaban las Nuevas Generaciones del partido en Madrid después de que la organización juvenil estuviera en el punto de mira tras la profunda crisis que atravesó el partido en febrero de este año. Fueron algunos de sus exmiembros más destacados, como Ángel Carromero, los protagonistas en la sombra de la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que terminó con la caída del primero.

Para otros, sin embargo, Dancausa es alguien “radical”, del “ala dura” del partido y que se aleja de la imagen y el tono de moderación que el PP quiere trasladar desde su dirección nacional.

Escuela en Chicago

Dancausa nació en una familia de clase media de Las Rozas (Madrid). Estudió en el Instituto público de esa localidad y cursó primero de Bachillerato en Chicago, EEUU. Fue allí, según reconoce, que despertó su interés por la política. “Me llamó la atención cómo funciona el sistema de allí: la gente trabaja desde muy joven mientras estudia, tiene una mentalidad de salir adelante a través de su esfuerzo personal…”, dice.

El interés de Dancausa por la política se canalizó a través de los principales representantes del neoliberalismo político, la británica Margaret Thatcher y el estadounidense Ronald Reagan. El joven madrileño los define como sus principales referentes en política, y evita dar nombres que le hayan inspirado en el panorama nacional.

Cuando Dancausa regresó a España corría el año 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al poder tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Fue entonces cuando el joven se afilió a Nuevas Generaciones de Madrid. “El PP representa los valores de la meritocracia y del esfuerzo en los que creo. El eje izquierda y derecha ya no tiene sentido en la actualidad, yo creo en la libertad individual y en que cada uno pueda salir adelante acorde a su trabajo”, asegura preguntado por qué eligió a los ‘populares’ y por su ideología.

Ignacio Dancausa en el Parlamento Europeo.

Tras terminar el Instituto, se matriculó en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, cuya Facultad está en el campus de Somosaguas. Allí, a principios de la década del 2010 nació Podemos, con Pablo Iglesias, Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero como profesores, y otros nombres como Iñigo Errejón o Rita Maestre entre sus alumnos.

Sin ir más lejos, en el momento en que Dancausa era elegido para liderar Nuevas Generaciones —noviembre de 2022—, Podemos celebró en la Facultad de Somosaguas su ‘Uni de otoño’, con la participación del mismo Monedero, Pablo Echenique, Ione Belarra o Lilith Verstrynge, como una muestra más de la influencia que el partido morado tiene en el campus.

Pese a estudiar Ciencias Políticas, el interés de Dancausa en la política profesional era secundario: “A mí siempre me ha interesado mucho emprender, y obviamente participar en la vida pública, pero sobre todo emprender proyectos, de todo tipo, empresariales, sociales…”. Desde primero de carrera, compaginó sus estudios con varios trabajos y lanzó una tienda de patinetes online.

El fortín de Podemos

El clima político de la Facultad, sin embargo, no dejó indiferente a Dancausa, y decidió dar un paso al frente contra el ambiente dominante. “En la Facultad hay 6.000 estudiantes y 100 ó 200 alumnos de extrema izquierda son quienes dictan a los demás cómo tienen que pensar. El clima era muy hostil y la imagen de la Facultad hacia afuera era pésimo”, dice.

Dancausa, no sin dificultad, encontró a algunos aliados y decidió lanzar ‘Libertad sin ira’, una asociación juvenil universitaria para, según él, “despolitizar” la universidad, crear “espacios de debate y pluralismo” y actividades en la que el resto de los estudiantes se sintieran cómodos.

“La extrema izquierda dedica todos sus recursos a movilizarse mientras el resto de alumnos sólo quiere estudiar y no tiene ganas de implicarse políticamente, lo cual entiendo perfectamente. Nos costó encontrar aliados: la gente muchas veces prefiere callarse para evitar que la acosen”, dice.

No fue su caso. Dancausa tenía claro lo que vendría: “Desde el primer día sufrimos escraches y a día de hoy todavía nos censuran”, dice sobre la asociación que fundó, la cual dejó en manos del venezolano Diego Yañez Segnalini cuando asumió la presidencia de Nuevas Generaciones a finales del año pasado.

Aunque se define como apolítica, ‘Libertad sin ira’ ha sido señalada por la izquierda como el brazo de la derecha y la extrema derecha en la Facultad de Políticas. A principios de marzo de este año, la asociación volvió a ser noticia por la cancelación de una conferencia en la que iba a participar la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Dancausa. Efe

El elegido de Ayuso

Tras la crisis del PP en febrero de 2022, Ayuso tenía entre sus prioridades nombrar a un nuevo rostro al frente de las Nuevas Generaciones de Madrid: alguien de perfil universitario, que no ocupase ningún cargo público y que, en definitiva, trajera savia nueva a una organización señalada por tener demasiada influencia en la trastienda del partido.

“En primavera de ese mismo año, Ayuso se fijó en él”, dicen a EL ESPAÑOL fuentes del partido. “Buscaba a un gran líder de masas entre los universitarios”. En septiembre, dos meses antes del Congreso de Nuevas Generaciones del PP madrileño, ya había tomado la decisión. La historia paralela de Ayuso y Dancausa, ambos estudiantes de la UCM en un entorno político contrario, fue la conexión que decantó a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así lo explicó Ayuso en el marco del Congreso en el que Dancausa fue designado: "En el caso de Ignacio y el mío, los dos crecimos en una universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes del país. Y comprobamos de primera mano cómo ahí nace precisamente ese miedo y nacen esas cadenas ante personas que se creen impunes, que pueden colgar pancartas a favor de presos de ETA, como yo viví cuando estaba en la universidad, y que se arrogaban el pretendido derecho a decir quiénes eran buenos y malos estudiantes; que llamaban siempre a las huelgas; siempre intentaban desestabilizar las universidades y siempre intentaban imponer una hoja de ruta".

"Estoy muy orgullosa de él por muchos motivos (...) porque él ya viene en cierto modo sufrido. Siempre digo que a la política tenemos que llegar habiendo tenido historias personales vitales que nos hagan entender que hay que pelear y que hay que dar todas las batallas y que las cosas no se regalan", añadió la presidenta de los ‘populares’ madrileños.

Por parte de Dancausa, la conexión fue parecida. En mayo, cuando ambos se conocieron, Ayuso habló de lo que buscaba en sus Nuevas Generaciones: un grupo de jóvenes que dieran la “batalla cultural” en las universidades y que diesen respuesta a los problemas de su generación. “Es lo que estaba buscando”, recuerda Dancausa. “Coincidía con lo que planteábamos en ‘Libertad sin ira’ y desde la presidencia de NNGG podría escalarlo a toda la Comunidad”, dice.

El joven presentó una única candidatura con 1.067 avales y finalmente fue elegido con un programa centrado en la renovación de la organización, en la guerra cultural y en aportar soluciones a los problemas de los jóvenes.

“Hooligan”

Pese a la sintonía entre Ayuso y su favorito al frente de las juventudes ‘populares’ de Madrid, no todos en el PP vieron con buenos ojos su nombramiento. Tras el congreso de noviembre, “Cuca Gamarra mostró internamente su desacuerdo con el nombramiento”, aseguran fuentes del partido. “Dancausa es visto por algunos en el partido como un ‘hooligan’ cuyos postulados se acercan más a Vox que al proyecto del Partido Popular que dirige Alberto Núñez Feijoo”, añaden. “Es un perfil incompatible con la dirección nacional”.

Para estas fuentes, Dancausa ha mostrado esta faceta en la intervención que lideró junto a otros miembros de Nuevas Generaciones en la marcha feminista del 8-M en Madrid, cuando apareció con una pancarta que llevaba el lema 'Que te vote Tito Berni', cuya aparición generó momentos de tensión en la manifestación.

El incidente de la universidad, aunque Dancausa lo niega y lo atribuye todo a una serie de titulares "malintencionados", tampoco ha gustado en un sector del partido. Además de ser identificado por la policía, otros miembros de Nuevas Generaciones, en este caso, asesores del Ayuntamiento de Madrid con cargo público como Álvaro Crespo, coordinador de NNGG de Madrid, un peldaño por debajo de Dancausa, se implicaron activamente para evitar la victoria de Esther del Campo.

Dancausa sale al paso de estas insinuaciones: “Se me quiere mostrar como un follonero… Sólo trascienden este tipo de cosas, pero no se habla de todo el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes en Madrid, de nuestras actividades enfocadas a mejorar la salud mental de los jóvenes y la falta de oportunidades en la vida pública y el mundo laboral. Desde que presido NNGG, hemos renovado 12 sedes locales”.

