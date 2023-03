La DGT piensa en un nuevo examen del carnet de conducir con perspectiva de género: su plan

Ante la reciente investigación en la que muestra que hay un porcentaje superior de hombres víctimas en accidentes de tráfico, la DGT está estudiando implantar una nueva perspectiva de género. En concreto, se propone incluir módulos de género obligatorios para obtener y renovar el permiso de conducir.

Esta propuesta consiste "poner en valor comportamientos vinculados con la prudencia, la no violencia, la tranquilidad, la paciencia, etc., y así, cuestionar la representación social de la masculinidad como sinónimo de riesgo, agresividad y velocidad.

El modelo en el que se inspira el Ministerio del Interior es el del Gobierno de Argentina, que incluye conceptos como género, roles y estereotipos, identidad de género, masculinidades: patriarcado y heteronormatividad, femicidios, travesticidios y crímenes de odio, herramientas y formas de abordaje contra la violencia en la conducción de vehículos o, entre otros, acceso y participación de mujeres y diversidades en el sector transporte.

Del mismo modo, el informe de la DGT pone en el punto de mira el machismo, y por supuesto, combatir ciertos clichés como por ejemplo la idea de que las mujeres conducen peor que los hombres. Para ello, se incluirán ejemplos y propuestas para poner el foco en lo positivo del respeto, la prudencia y la calma a la hora de desplazarse en la carretera.

Así, de esta manera, se pretende incluir técnicas de empoderamiento para las mujeres, así como destacar aquellas prácticas positivas en materia de conducción y su comportamiento vial (paciencia, respeto a las señales, sin excesos, seguridad, autocontrol, cuidado con las personas pasajeras, etc).

Por último, pero no menos importante, también se pretende revisar y adecuar las campañas de juguetes de coches, pistas de carreteras, camiones, motos, etc., evitando que el uso del lenguaje, los tonos, la voz en off y las imágenes estimulen la agresividad, los choques, la velocidad, etc.

