La gran multa de la DGT: hasta 6.000 euros de sanción por llevar este dispositivo en tu coche

Como todos sabemos, conducir con un móvil en la mano supone una sanción bastante costosa, pero esta no es la única en relación con productos tecnológicos. Es cierto que los radares de tráfico son temidos por todos los conductores, hasta tal punto que muchos se arriesgan y desafían a los controles de tráfico colocando dispositivos antirradares. Esta infracción puede suponer una sanción de hasta 6.000 euros.

Estos inhibidores se tratan de unos aparatos que bloquean los radares de ondas o láser para que no puedan medir la velocidad a la que circula el vehículo. Y en este caso no nos referimos a Google Maps, Waze o similares, que son legales, sino de aparatos que interfieren directamente en el funcionamiento de los radares. Hasta hace muy poco era ilegal utilizarlo solamente mientras se conducía; sin embargo, con la reciente ley de Tráfico se han endurecido las normas y ahora también se multará por llevarlo en el vehículo aunque no se haga uso ni esté instalado.

La nueva Ley de Tráfico es clara en este aspecto e indica que “Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros”.

Radar móvil de tráfico.

La multa por llevar en el vehículo un inhibidor o cualquier instrumento encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los radares alcanza los 6.000 euros. Además, esta sanción viene acompañada con la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Por supuesto, el aparato debe ser desinstalado inmediatamente.

Asimismo, el taller que haya instalado ese dispositivo se enfrentará a una multa de hasta 30.000 euros.

