Los 'streamers' que hacen de oro a Piqué: del becario del Chiringuito a la dueña de un restaurante chino

La Kings League de Gerard Piqué ha sido un éxito inesperado por lo rotundo de sus cifras. La final de esta liga de fútbol 7 protagonizada, en su mayoría, por un grupo de jóvenes creadores de contenido, streamers y viejas leyendas del futbolismo a cargo de sus equipos deportivos, reunió, el pasado domingo 26 de marzo, a 92.522 personas en el Spotify Camp Nou –con entradas entre los 10€ y los 60€, echen cuentas– y a otros 2 millones y pico de espectadores conectados a través de redes sociales. Una tarde de espectáculo para gloria del ex del Barça, hoy reconvertido en empresario de éxito y diana de las letras de Shakira.

El estadio azulgrana estaba prácticamente lleno. Desde sus gradas se vivió esta final four con el mismo furor y el corazón encogido con el que se sufre un Clásico. Tras una reñida semifinal en el que cayeron dos de los favoritos, el Saiyans de The Grefg y Los Troncos de Perxitaa, el desenlace de la 'Liga de Reyes' culminó con el duelo a muerte entre los dos finalistas, El Barrio, el equipo liderado por el tiktoker ibicenco Adrián Contreras, y Aniquiladores FC, capitaneado por el youtuber colombiano-mexicano Juan Guarnizo, que concluyó con un sonado 3-0 en favor del español.

El experimento deportivo de Piqué supuso un auténtico terremoto para el fútbol tradicional. Con sus peculiares normas –partidos de 40 minutos divididos en dos partes de 20, ligas de 12 equipos y cartas 'secretas' durante el juego que permiten a los enfrentados guardarse un as en la manga en caso de apuro en el marcador, como que un gol valga doble o poder fulminar del campo a un jugador del equipo contrario–, la Kings League se ha transformado ya, puede decirse, en un fenómeno de masas.

Esa masa tiene un perfil común: usuario joven, diestro en el mundo digital y ávido consumidor de contenidos en streaming. Prototipo del chaval (y la chavala, porque Piqué ya prepara su Queens League femenina) de la era New Age. Por eso algunos de los perfiles que se han puesto al frente de los 12 equipos competidores –y gracias a los cuales Piqué ha atraído a una media 500.000 espectadores semanales– son en parte desconocidos para el público más veterano.

Si bien entre las estrellas de este espectáculo futbolístico organizado por Piqué figuran perfiles que no necesitan presentación, como Iker Casillas, líder de 1K FC,o el Kun Agüero, del Kunisports, otros sí requieren de una introducción más completa. Como, por ejemplo, Adrián Contreras, un streamer con 3,7 millones de seguidores en TikTok, o el youtuber David Cánovas, más conocido como TheGrefg, que ostenta uno de los canales con más suscripciones de España: 17,9 millones.

Adrián Contreras: El Barrio

El gran protagonista de la final de la Kings League fue Adri Contreras, un streamer que cosecha 3,7 millones de followers en TikTok, 353.000 suscriptores en YouTube y alrededor de 200.000 en Twitch. Este joven de 26 años, natural de Ibiza, es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Antiguo becario de El Chiringuito de Jugones, donde trabajó dos años consecutivos, Contreras supo capitalizar su destreza como analista deportivo para convertirse en uno de los grandes influencers de fútbol del momento. Como resultado, fue nombrado en 2021 mejor tiktoker en la categoría deportiva por la red social china. El domingo se alzó con el primer premio de la liga de Piqué a pesar de que en el torneo regular, su equipo, El Barrio, quedó en octava posición.

Adrián Casillas, líder del equipo El Barrio Kings League

Juan Guarnizo: Aniquiladores

Streamer que ha hecho músculo en Twitch, este influencer de origen colombiano que vive en México, también de 26 años, fue uno de los primeros latinos en superar la barrera de los 10 millones de seguidores en la red social. Su apodo, JuanSGuarnizo, se hizo popular gracias a sus vídeos de gameplays en directo, aunque actualmente en su canal trata un almizcle de temas que van desde análisis de videojuegos hasta reacciones de vídeos populares de otros youtubers. Guarnizo estudió Diseño Gráfico en Bogotá, aunque no acabó nunca la carrera, ya que la ciudad, como confesó en algún vídeo, "lo sumió en la ansiedad". Aniquiladores, su equipo, fue el responsable de desbancar al conjunto de uno de los favoritos de la Kings League: el español Ibai Llanos.

Ibai Llanos: Porcinos FC

Ibai es uno de los streamers y presentadores de contenidos deportivos más famosos de España. Este vasco de 28 años ostenta ya casi 13 millones de seguidores en Twitch y 10 millones en YouTube. No existe prácticamente ningún rostro con el que Ibai no haya compartido cámara –desde Leo Messi, que lo invitó a su presentación como nuevo fichaje del PSG, hasta Rosalía y Rauw Alejandro, con quienes publicó hace sólo una semana una extensa charla en su canal con motivo de la presentación de su nuevo EP, RR. Se especula con que Llanos gana al mes entre 100.000 y 200.000 euros. En 2021, fue incluido en la lista Forbes de los 30 jóvenes más influyentes de España. Sin embargo, su equipo en la Kings League, Porcinos, fue aniquilado en la playoff por los de Guarnizo.

Ibai Llanos, líder del equipo Porcinos FC KIngs League EE

Gerard Romero: Jijantes FC

Periodista deportivo y embajador de la marca de cerveza Estrella Damm, Gerard Romero fue uno de los participantes más veteranos de la Kings League. A sus 37 años, el comunicador catalán se ha curtido en las redacciones radiofónicas de la emisora RAC1 y ha cosechado medio millón de seguidores en Twitch gracias a sus retransmisiones sobre el FC Barcelona. Romero, junto con Ibai Llanos, recibió este año el premio Esland, 'el Óscar del streaming', tal y como lo define su creador, TheGrefg. Su equipo, Jijantes FC, ha sido uno de los más vapuleados de la liga de Piqué, con 10 derrotas y 1 sola victoria, quedando el último del certamen.

Gerard Romero tras su despedida de la RAC1 Instagram

David Cánovas: Saiyans

Partía como uno de los grandes favoritos de la Kings League, pero no superó el cuarto puesto y cayó ante El Barrio de Contreras. El equipo del murciano David Cánovas, de 25 años, popularmente conocido como The Grefg, era Saiyans. Este youtuber es el más mediático de España, ya que cosecha casi 18 millones de suscriptores en la plataforma de vídeos y otros 11 en Twitch, lo que en su momento le valió la oportunidad de ser el primer youtuber en pasar por El Hormiguero. Se lo ganó a pulso: llevaba subiendo vídeos a redes sociales desde que tenía 14 años. Se estima que gana alrededor de dos millones de euros al año, aunque tributa sus impuestos en Andorra, tal y como lo reconoció a Forbes tras batir un récord Guinness, sumar en directo a 2,4 millones de espectadores simultáneos. TheGrefg es, asimismo, el creador de los premios Esland.

Jaume Cremades: Los Troncos FC

Streamer, influencer y gamer de origen valenciano que se hizo popular en YouTube gracias a sus vídeos sobre el videojuego Minecraft y el GTA: San Andreas, aunque realmente la verdadera lluvia de suscriptores le llegó tras sus colaboraciones con otro ilustre del contenido online: el número uno en Twitch AuronPlay. Cremades, más conocido como Perxitaa, nació en Valencia hace 31 años, fue estudiante de arquitectura y hoy luce tanto en su cuenta de Twitch como en YouTube 2 millones y medio de seguidores. En ambas, generalmente, publica directos comentando videojuegos.

Jaume Cremades en una imagen promocional de la liga de Piqué Kings League

Samy Rivera: PIO FC

La única mujer que preside uno de los 12 equipos que se presentaban a la Kings League fue Samy Rivera, popularmente conocida como Rivers, una de las pocas mujeres en sobresalir en el mundo del stream con sus directos comentando videojuegos como Minecraft y Call of Duty. A sus 24 años, esta creadora de contenido mexicana tiene 2,2 millones de followers en Twitch. Además de su trayectoria frente a la cámara, Rivera tiene su propio negocio de comida china en Monterrey, Meimei, y será una de las estrellas invitadas al programa La velada del año 3 que organiza Ibai Llanos, donde diferentes influencers se enfrentarán en combates de boxeo reales. No obstante, su equipo, PIO FC, no salió bien parado en la Kings League: 7 derrotas frente a 4 victorias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rivers (@samyrivera)

Martí Miras Nadal: Rayo de Barcelona

Martí Miras Nadal es una estrella de YouTube de 25 años nacida en Andorra, aunque tiene ascendencia gallega. Habitualmente publica en YouTube vídeos sobre el videojuego FIFA. Curiosamente, Spursito, como se hace llamar profesionalmente, es de los pocos influencers mediáticos que, a pesar de crecer en tierras andorranas, tributa en España, concretamente en Cataluña. Durante su breve carrera ha presentado el programa El córner de LaLiga y fue vencedor del programa La Velada del Año 2 organizado por Ibai. Hoy luce con orgullo un millón y medio de suscriptores tanto en su cuenta de YouTube como en Twitch. A pesar de sus esfuerzos, 8 derrotas y 3 victorias convirtieron a su equipo, Rayo de Barcelona, en el segundo peor de la liga de Piqué.

Mario Alonso: Ultimate Móstoles

El mostoleño DjMaRiiO es el youtuber de FIFA más famoso de España, aunque comenzó su "carrera" como youtuber con 17 años publicando tutoriales sobre cómo jugar al videojuego Pro Evolution Soccer. Después subiría contenidos de Minecraft y Call of Duty hasta llegar a los 8 millones de followers que ostenta hoy sólo por comentar partidos de fútbol y gameplays. Tiene 32 años y hace tan solo unos meses ha estrenado un documental sobre su vida patrocinado por Domino's Pizza. Pasearse por su cuenta de Instagram implica encontrarse con decenas de fotografías rodeado de estrellas del fútbol de élite: desde Messi hasta Cristiano Ronaldo, pasando por el Kun Agüero, con quien ha tenido varios roces públicos, y, por supuesto, Gerard Piqué, con quien guarda una estrecha relación. Ultimate Móstoles, su equipo, es el mejor clasificado de la Liga, aunque no consiguió llegar siquiera a la semifinal.

Javier y Eric Ruiz: Xbuyer Team

Apodados 'Hermanos Buyer', estos dos barceloneses de 26 años, fervientemente azulgranas, llevan publicando contenido en YouTube desde 2012, especialmente comentarios y gameplays sobre el videojuego FIFA. Aunque el rostro más visible del tándem es el de Javier Ruiz Delano, su hermano Eric es un habitual de sus vídeos en su canal, xBuyer, en el que ha cosechado 5 millones de seguidores.

El éxito arrollador de la Kings League hace pensar que Gerard Piqué no se va a conformar sólo con ponerse al frente una sola liga. Ya tiene confirmada la Queens League, la versión femenina de este certamen futbolístico, y ha dejado caer que habrá otros proyectos orientados a deportistas niños e, incluso, un torneo entre países similar a la Champions League, aunque sus bases aún no están confirmadas. Lo que todos se preguntan ahora es hasta qué punto se convertirá la Kings League en la nueva iglesia de la religión del fútbol en España.

