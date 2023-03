Gerard Piqué no le da 'like' a las fotos de Shakira, pero Antonio de la Rúa sí: su 'amistad' y el apoyo de él

El pasado viernes 24 de febrero, Shakira (46 años) estrenó su nueva canción, TQG (Te Quedó Grande). Un tema en colaboración junto a su compatriota Karol G (32), con más dardos hacia Gerard Piqué (36) y Clara Chía (23). Aunque la reguetonera ha asegurado en El Hormiguero que la letra no va dirigida a una persona en concreto, lo cierto es que muchos de sus versos parecen apuntar al exfutbolista.

En una letra compartida, ambas artistas hacen referencia a sus desilusiones amorosas, enviando indirectas a sus ex, Anuel AA (30) y Gerard Piqué. Lo hacen con una serie de versos que reflejan las diferentes fases del duelo.

Una de ellas es la esperanza, tal y como explicó la psicóloga Lara Ferreiro a EL ESPAÑOL. Parece que "Piqué quería volver con Shakira, pero es ella quien se niega", comentó la experta sobre versos como Volver contigo never, tú eres la mala suerte. Más adelante, en la canción también se escucha Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Esta última frase, según Ferreiro, demuestra que "se habría producido orbiting, que es cuando tu ex te mira todo, pero no te dice nada".

El 'like' de Antonio de la Rúa en una foto de Shakira. Instagram

En el caso de Shakira, el orbiting no se habría producido por parte de Piqué. Al menos mientras se redacta esta noticia no figura ningún like del exfutbolista en las publicaciones de Instagram de Shakira desde antes de junio, fecha en la que anunciaron su ruptura. Se siguen mutuamente, pero no hay interacción.

Quien sí le ha dado like a una foto reciente de Shakira es Antonio de la Rúa (48), pareja de la cantante colombiana antes de Gerard Piqué. El empresario argentino reaccionó a la imagen promocional de la Bzrp Music Session #53, publicada el pasado 10 de enero, un día antes de su lanzamiento mundial. Un discreto apoyo a su carrera artística, pero sobre todo, a un tema que ha significado mucho para la cantante, profesional y personalmente. El gesto no dejaba de sorprender a propios y extraños y se convertía en noticia en algunos países de Latinoamérica.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante más de una década. Anunciaron su separación en 2011 y meses después ella oficializaba su relación con Gerard Piqué. En un primer momento, parecía que se trataba de una ruptura amistosa. "Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia delante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible", decía entonces la cantante de Monotonía.

Shakira y Antonio de la Rúa en Nueva York. Gtres

Su aparente amistad se complicó un año más tarde, cuando Antonio de la Rúa llevó a Shakira en los juzgados, pidiéndole 77 millones de euros por haber contribuido a su éxito musical. Finalmente, la artista ganó la batalla y la 'guerra' quedó zanjada.

"Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz. Ha conseguido muchas cosas que quería, como formar una familia. No puedo más que desearle todo lo mejor a una persona con la que he estado 11 años. Para mí es una alegría verla bien, supongo que para ella será lo mismo", dijo de la Rúa en 2013, en el programa W Radio.

Ahora la 'amistad' entre Shakira y Antonio de la Rúa, al menos públicamente, es a medias. El argentino sigue su cuenta de Instagram y por ello es conocedor de sus post. La cantante no le sigue a él, pero en 2019, cuando falleció el progenitor del empresario, le dedicó un mensaje a través de las redes. "Tus hijos, tu esposa, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos... Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida", expresó entonces la colombiana.

Actualmente, Shakira se mantiene enfocada en sus dos hijos y en sus proyectos profesionales. De la Rúa también es padre de dos, fruto de su relación con la DJ Daniela Ramos, y trabaja en sus propias empresas. El argentino dejó a un lado el negocio de la música, en el que estuvo fuertemente implicado durante su relación con la cantante, para hacer inversiones en Latinoamérica y Europa.

Shakira y Antonio de la Rúa durante unas vacaciones en Uruguay. Gtres

Canciones a de la Rúa

Para Shakira, la música es su trabajo, pero también su forma de expresarse. Por ello, a través de sus letras se ha atrevido a contar su historia. Lo hizo durante su relación con Gerard Piqué y ahora, en su ruptura. Pero también, durante su relación y posterior separación de Antonio de la Rúa.

"Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias… Yo puedo escalar los Andes solo por ir a contar tus lunares", cantaba Shakira en Suerte. Más tarde, en Días de enero, decía: "Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo, ‘¿cómo dices?, tú aún dices, ‘¿qué decís". Cuando se separó de Antonio de la Rúa, la cantante entonó: "Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza"

