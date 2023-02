Shakira, en el diván: analizamos su estado anímico a través de su canción con Karol G

Shakira (46 años) ha convertido su duelo en arte. La colombiana se ha valido de su profesión para hacer terapia y compartir públicamente cómo se siente tras poner fin a su relación con Gerard Piqué (36). Desde que anunció su separación, ha lanzado tres canciones cuyas letras son más que explícitas. La última, una colaboración con Karol G (32), llegaba este viernes, 24 de febrero, bajo el nombre TQG (Te quedé grande).

Es un tema con sonidos más urbanos en la que ambas artistas hacen referencia a su desilusión amorosa. Karol G envía indirectas a su ex, Anuel (30), mientras que Shakira ataca al exfutbolista y a su nueva pareja, Clara Chía (23). Lo hace con una serie de versos que reflejan las diferentes fases del duelo, propias de una ruptura sentimental.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora de Adicta a un gilipollas, explica a EL ESPAÑOL que Shakira ya ha pasado el shock y está en la segunda fase, denominado volcán emocional. Según explica la experta, es ella quien "se lleva la peor parte porque ha sido la persona a la que le han sido infiel, que es lo más doloroso".

Dentro del mismo volcán emocional, de acuerdo con la psicóloga, hay cuatro emociones que Shakira refleja en su canción con Karol G: culpa, ira, esperanza y miedo.

Lara Ferreiro explica que la cantante muestra culpa cuando dice Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Según la psicóloga, es en ese momento cuando Shakira hace referencia al engaño. La ira, asegura, queda explícita en los ataques a Clara Chía.

Según la psicóloga, en la frase Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, Shakira da a entender que ve a la joven catalana "como la chica de transición de Piqué". Por otro lado, en el dardo Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río, la cantante confesaría que ha utilizado la risa como un "mecanismo de defensa".

En la canción, dice la experta, también aparece la esperanza. Parece que "Piqué quería volver con Shakira, pero es ella quien se niega", comenta Ferreiro sobre versos como Volver contigo never, tú eres la mala suerte. Más adelante, en la canción también se escucha Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Esta última frase, explica la psicóloga, demuestra que "se habría producido orbiting, que es cuando tu ex te mira todo, pero no te dice nada".

La última fase del volcán emocional es el miedo, y estaría presente al comienzo de la canción, una parte que estuvo a cargo de Karol G. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente, canta la reguetonera antes de dar paso a su compatriota.

Aunque Shakira está en medio del volcán emocional, Lara Ferreiro comenta a este periódico que "el proceso no es lineal" y por ello, TQD deja constancia de otras fases del duelo por las que pasaría la artista, dependiendo del momento. La cantante ha vivido desolación, que son aquellas jornadas en las que se ha encontrado muy mal, adaptación, que en su último sencillo lo explica en versos como Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level. Por último, ha vivido la etapa del aprendizaje, evidenciada en expresiones como Si sabes que yo errores no repito.

TQD se ha estrenado ocho meses después de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su superación. Es el tercer tema posruptura -le sigue a Monotonía y a la Bzrp Mussic Session #53- y el cuarto -incluyendo Te Felicito- en el que habla de duelo. Según la psicóloga, el tema de Karol G podría no ser el último.

"Puede haber más canciones de desamor. Todavía no se ha cumplido un año y es en este período cuando se empezaría a sentir mejor", explica Lara Ferreiro. "Shakira hace musicoterapia y es bueno. La música le calma. Intenta sacar todo lo que siente", concluye la experta.

