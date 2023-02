Shakira vuelve a atacar a Clara Chía: las 3 frases humillantes que le dedica en su canción con Karol G

La espera se ha hecho larga, pero finalmente, este viernes 24 de febrero, a las 6:00 hora de España, Shakira (46 años) ha lanzado su última canción, una colaboración con su compatriota Karol G (32). El tema se titula TQG (abreviatura de Te Quedó Grande) y contiene más dardos hacia Gerard Piqué (36) y ataques a su nueva pareja, Clara Chía (23).

Aunque es una letra compartida, ya que Karol G también envía indirectas a su ex, Anuel AA (30), hay versos que, claramente, están dirigidos al exfutbolista y a su novia. Shakira ha seguido la misma línea que en la Bzrp Mussic Session #53 y, en un sencillo más urbano, ha sido fuerte y directa.

Lo hace un mes y medio después de su último éxito con el DJ argentino, que sucedió a Te Felicito y Monotonía. Es su tercera canción posruptura y una nueva 'venganza' musical.

1. Vi lo que tu novia me tiró. Eso no da rabia, yo me río, yo me río

Tras confesar que el dolor ha mermado y que "está puesta" a lo suyo, Shakira lanza su primer dardo a Clara Chía. No lo explica con detalle, pero deja entrever que habría tenido algún enfrentamiento con la joven catalana.

Aunque algunos piensan que esta frase sería un ataque de Karol G a la novia de Anuel AA, ya que ambas si tuvieron algún enfrentamiento público, el verso lo canta Shakira y levanta sospechas sobre una posible discusión entre ella y Clara Chía.

2. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

La frase la interpretan ambas. Primero Karol G, después Shakira, quien da a entender que si bien no tiene interés en competir con la nueva novia del exfutbolista, está segura de que Gerard Piqué estaba mucho mejor cuando era su pareja.

Si con "bonito" se refiere al aspecto físico, el verso cobra mayor sentido. Desde que se separó de Shakira, algunos afirman que el exfutbolista ha cambiado de estilismo, luciendo algo más desaliñado. Recientemente, EL ESPAÑOL contactó un experto en moda, que aseguró que el culé "ha reforzado esa imagen relajada", reflejando "el modo de vida que lleva junto a su joven novia".

3. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía

Esta, sin duda, es la frase más directa a Gerard Piqué y Clara Chía, ya que Shakira utiliza la misma palabra de su primera canción posruptura: monotonía. Además, vuelve a atacar a la joven catalana con desprecio.

La colombiana deja entrever que pensaba que la ruptura era producto de la costumbre de casi 11 años de relación. Sin embargo, se dio cuenta de que Gerard Piqué quiso buscar la felicidad fuera, con una joven mucho menor que ella.

Shakira y Piqué, en una imagen de archivo. Gtres

Se desconoce si hay algo de la intrahistoria entre Shakira y Clara Chía que no ha salido a la luz y que podría haber motivado a un enfrentamiento del que la colombiana vuelve a hacerse eco. La fecha exacta del comienzo de la relación de la joven con Piqué es muy discutida, pero algunos apuntan que empezó mucho antes de que se anunciara la separación.

Fue en junio de 2022, tras más de 11 años juntos y dos hijos en común, cuando Shakira y Piqué confirmaron su ruptura a través de un comunicado conjunto. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", expresaron entonces.

