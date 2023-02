Analizamos el nuevo estilo de Gerard Piqué 'supervisado' por Clara Chía: así ha cambiado su imagen

Tras varias semanas convulsas en las que se convirtió en el centro de atención de la prensa nacional e internacional, Gerard Piqué (36 años) comienza a tener una rutina algo más relajada y natural. Ya no esconde su relación con Clara Chía (23) y de hecho, se refiere a ella con total normalidad en sus apariciones públicas. Así ocurrió el pasado viernes, 10 de febrero, en el programa que se emite en Twitch como previa de cada jornada de la Kings League, cuando confesó ser "una marioneta" de su novia después de que se mofaran de su estilismo.

Quienes acompañaban a Gerard Piqué aseguraron que el exfutbolista lleva ahora un estilo similar al de un rapero y, con tono de burla, le comentaron que era un outfit en tendencia. El catalán respondió: "Yo creo que estoy impoluto y que la gente está encantada con el look que llevo". Seguidamente, Ibai Llanos (27), intrigado, le preguntó si estaba atento a las revistas de moda, a lo que el deportista, entre risas, aclaró: "Voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, soy una marioneta".

La respuesta de Gerard Piqué no tardó en viralizarse y generó cientos de reacciones entre los defensores de su expareja, Shakira (46), y en aquellos que han advertido que el exfutbolista ha cambiado su estilismo desde que comenzó su relación con Clara Chía. Para confirmarlo, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con un experto en moda que ha analizado la renovada imagen del catalán.

#KingsLeague Ibai, supuesto y Gerard romero se ríen del outfit de Piqué pic.twitter.com/wSoVhCXh79 — ROBORTROPIC LIVE (@ROBOTROPICLIVE) February 12, 2023

Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación recuerda que "Gerard Piqué siempre ha optado por prendas deportivas a la hora de vestir y en su día a día". Sin embargo, confirma que esta nueva etapa de su vida ha reforzado esa imagen relajada, en la que predominan las líneas sencillas y las propuestas con un estilo muy casual. "Refleja, en primer lugar, su personalidad. Y segundo, el modo de vida que lleva junto a su joven novia".

Reyes explica que los últimos outfits de Gerard Piqué son el reflejo de su nueva historia al lado de Clara. "Se siente relajado en esta nueva etapa y lo demuestra vistiendo así". Se trata, en su opinión, de "un estilo que es adecuado para reuniones con amigos, asistencia a encuentros deportivos, partidos de fútbol y paseos por las calles de Barcelona". Pero no así para ocasiones de carácter formal. "Estas propuestas no siempre le funcionarán, ya que no es un estilo apto para otro tipo de situaciones más serias o protocolarias", aclara el estilista.

En su última participación en el programa que se emite en Twitch como previa de cada jornada de la Kings League, Gerard Piqué llevó un estilismo prácticamente monocolor, formado por unos pantalones holgados en tono beige y una camisa a tono que llevó sobre una camiseta blanca. Como zapatos, el culé eligió unas zapatillas Nike.

Aunque como bien recuerda Jesús Reyes, Gerard Piqué siempre se ha caracterizado por llevar un estilo deportivo, ahora predominan en su armario las camisetas, las sudaderas oversizes y los pantalones deportivos. En alguna ocasión, como en su reciente escapada romántica a París al lado de Clara Chía, el exfutbolista también se ha atrevido con estilos hippies, incluyendo al outfit un pañuelo atado a su cabeza.

Con Shakira, en cambio, Gerard Piqué mantenía un estilo sporty-chic en el que predominaban los vaqueros, las camisas abotonadas y en ocasiones, dependiendo de la época del año, las boinas y las botas. En eventos más formales, entre ellos las alfombras rojas a las que acudía con la cantante colombiana, el catalán apostaba por impecables trajes de corbata que le daban un punto elegante y, para muchas, realzaban su atractivo físico.

