El cambio de vida de Ibai Llanos: su entrenador y el espectacular gimnasio que ha montado en su casa

El 2023 va a ser el año del cambio para uno de los mejores amigos de Gerard Piqué (37 años) y a la par uno de los streamers de mayor proyección mundial con cifras de seguidores apabullantes en los diferentes canales donde crea contenido. Ibai Llanos (27) ha tomado una decisión importante: dar un giro de 180 grados a su vida para cambiar de hábitos. Tras reconocer sus problemas con el sobrepeso y siendo consciente de que lo ha intentado en otras ocasiones y ha fallado, vuelve a ponerse esta meta esperando poder cumplirla.

"Ha habido un cambio de mentalidad. Hay algo en mí que ha hecho click y tenga que hacer lo que tenga que hacer, que he tenido de hecho algún día muy complicado a nivel de estrés, siempre bajo al gimnasio, algunos días hasta por la noche. Si en algún momento fallase y no viniese, tampoco quiero flagelarme y matarme a mí mismo. Noto que me ayuda a estar mejor en mi día a día", ha confesado en su canal de YouTube.

Desde que tomó la decisión ha pasado un mes y ya empieza a notar los resultados. Ibai no está solo en esta nueva empresa, le acompañan un entrenador personal y una nutricionista para que todo funcione. No sólo eso, el bilbaíno ha montado un gimnasio espectacular en su casa de Barcelona. Nada puede salir mal esta vez.

[La enfermedad de Ibai Llanos, causada por una infección, por la que está casi ciego de un ojo]

Ibai Llanos en un partido de Liga en 2021. Gtres

Como él mismo ha contado, sus problemas con los kilos de más han venido causados por el sedentarismo, ya que cuando era pequeño "era delgado y podía comer lo que quisiera. Repetir e incluso tripitir, porque me pasaba el día haciendo deporte". El momento clave en el que las cosas empezaron a torcerse fue cuando con 16 años, ya que tuvo un esguince que le obligó a estar un verano con muletas y dejó de hacer deporte totalmente. A partir de ahí comenzó a coger peso de manera alarmante y de forma paulatina. "He llegado a engordar 80 kilos", reconoce.

Ahora, a punto de cumplir 28 años (su cumpleaños es en marzo) está dispuesto a recuperar los buenos hábitos y la forma física para ganar en agilidad y en salud. Esto no es una cuestión de estética, como él mismo precisa. El gurú que le ayuda día a día es Valentín Colominas, un reconocido entrenador personal que además ejerce como coach personal, algo importante para la motivación y el bienestar emocional. Es de Barcelona, ha ayudado a otros streamers como Ibai a lograr sus objetivos y su lema es: "Te ayudo a estar fuerte, sano y feliz". No sólo eso, Valen (como le llaman cariñosamente) también trabaja para KOI, la empresa de eSports que Piqué e Ibai crearon hace un año.

Han transcurrido cuatro semanas desde que iniciaron el reto y ya se empiezan a notar los resultados. "Ibai ha ganado fuerza, ha ganado movilidad, ha ganado resistencia... Lo veo mucho más saludable y, sobre todo, un cambio que para mí es muy importante: llega al gimnasio con una sonrisa y ganas de entrenar. De hecho, le llamamos el templo", dice Valentín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valen Colominas Gonzalez (@valen__pt)

Este templo, como ambos se refieren a la estancia, ha sido construido especialmente para iniciar esta nueva vida. Llanos no ha reparado en gastos para equipar la estancia con todo lo necesario y de la mejor calidad. Consta de una zona aeróbica con elíptica, una cinta de correr y una bicicleta, multiestación con remo bajo, jalón al pecho y varias poleas, un espacio de peso libre con mancuernas entre 2 y 25 kilos, una máquina multipower para ejercicios guiados y otras para trabajar piernas y tren superior. Es tan amplio que bien serviría para entrenar a varias personas al mismo tiempo.

Después de unos meses de obras, esta zona deportiva se ha convertido en la estrella de la casa de Llanos. El gimnasio está ubicado en la segunda planta y fue una recomendación que le hizo el propio Valentín, porque tenía el espacio necesario y así resultaba mucho más cómodo. Si Ibai no va al gimnasio, el gimnasio irá a Ibai: de este modo se lo plantearon. De momento ya ha perdido más de siete kilos, a base de ejercicio y alimentándose de manera adecuada.

Llanos, entrenando en su nuevo gimnasio. YouTube.

Hay una buena razón para todo ello, mejorar su estado general. Según explica Ibai Llanos, tenía apneas graves de sueño "que básicamente es dejar de respirar durante unos segundos mientras duermes, lo que hace que el descanso no sea de calidad". Eso le ha obligado a dormir conectado a una máquina para reducirlas al máximo y que su salud experimente un cambio positivo. La obesidad influye en este problema. En palabras de su entrenador se trata de hacer un cambio global: "Hay que cuidar el ejercicio, la dieta, la calidad del sueño, el estrés... Estamos trabajando todo esto con Ibai para que sea una persona mucho más feliz y sana".

Archivado en Deporte, Ibai Llanos, Youtubers

Sigue los temas que te interesan