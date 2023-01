Descubrimos a la madre de Risto Mejide: psicóloga, guía de su hijo y espectadora de 'Viajando con Chester'

Risto Mejide (48 años) suele ser muy reservado con su vida privada. Aunque lleva varios años en la pequeña pantalla y estuvo casado con una de las influencers patrias más populares, son pocos los datos que se conocen de su intimidad. Por ello, la última confesión que hizo sobre su madre resultó sorprendente.

Estando en la posición del entrevistador, a Risto no le importó abrir su corazón. En medio de su conversación con Máximo Huerta (51), emitida el pasado martes 24 de enero, el publicista desveló cómo es su relación con su madre. Las palabras del catalán llegaron después de que el exministro recordara los terroríficos momentos que vivió al lado de su padre.

El presentador reconoció que le había "costado mucho" leer la novela Adiós, pequeño -de Máximo Huerta- y expresó: "Estás todo el rato hablando de tu madre y de lo que tú sientes hacia ella. Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que llevo cuatro años sin hablarme con mi madre, ha sido una hostia importante". El conflicto entre Risto y su progenitora, tal y como reveló él, se prodijo tras una fuerte discusión.

Visiblemente afectado, el publicista comentó: "No sabe que estoy aquí, no sabe nada de mi agenda ni de nada". Sin embargo, el mismo día que grabó el programa con el escritor ocurrió un acontecimiento hasta entonces impensable. "Hoy por la mañana me ha escrito, hoy que venía a hablar contigo", dijo Risto, mostrándose con dudas acerca de lo que pueda pasar.

Aunque no pudo confirmar si aquel mensaje era el principio de un acercamiento, Risto confesó que estaba dispuesto a solucionar las cosas por el bien de Roma, (3) su única hija en común con Laura Escanes (26).

"No conoce a mi hija. Creo que se lo debo a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa. Tiene una abuela, y eso entra en conflicto", aseguró Risto Mejide para finalizar el tema que conmovió a propios y extraños.

Previo a la emisión de la entrevista con Máximo Huerta en Viajando con Chester, Julia Mejide, hermana de Risto, escribió en su perfil de Instagram: "Hoy en un programa en el que sale un sofá viajando sale mi bro. Con ganas de verte, y de escucharte, no importa el pasado, vive el presente y sigue siendo el hermano mayor que eres, me encantas y lo sabes. Esta noche pegada al tv y mañana con cara de sueño, pero me da igual. Lo hago con gusto, porque te quiero, bueno te queremos… Y mamá también, contentos de verte de nuevo. Besazo hermanito".

El post no confirmó si Risto y su madre han puesto fin a sus diferencias. Sin embargo, sí dejó claro que ha habido un acercamiento, que su madre es espectadora del programa y que entre él y su hermana hay muy buena sintonía.

Risto es el mayor de los dos hijos de Ricardo Mejide Manresa, médico, y su esposa, psicóloga de profesión. Sobre esta, faceta, de hecho, el publicista se ha pronunciado en alguna ocasión.

En una entrevista concedida a El País en 2014, el jurado de Got Talent comentó: "Soy hijo de psicóloga, y mi madre se sacó la carrera cuando ya estaba crecidito. Así que he pasado todos los test del mundo. He crecido sabiendo todo de mi personalidad, llegáis tarde". En la misma conversación, Risto confesó que había heredado algunas actitudes de su progenitora. "Vosotros creéis que yo soy crítico, pero no la conocéis a ella. Aparte de ser mi mejor amiga, ha sido siempre referencia en todo", desveló entonces.

En los momentos más difíciles de su adolescencia, Risto Mejide siempre encontró en su madre una guía y aliada. "Un día, escribieron un insulto muy feo en la parada de tren que cogían todos los días los niños del colegio y aquel niño llegó a casa llorando. Pero su madre hizo algo que le cambiaría la vida para siempre, le dio un rotulador y le dijo. 'piensa qué vas a contestar tú mañana'. Ese día, aquel niño aprendió dos cosas: a defenderse por sí mismo y el poder que tenían las palabras", recordó el publicista en una entrega de Got Talent. La misma anécdota también la contó años atrás en una entrevista.

