Risto Mejide confiesa que lleva cuatro años sin hablar con su madre: "Tuvimos una bronca muy gorda"

Risto Mejide entrevista este martes 24 de enero a Máximo Huerta en Viajando con Chester. El escritor se sincera al hablar de aspectos de su infancia o de la relación con su madre, un asunto que ha afectado especialmente al presentador, quien no ha dudado en confesar que lleva cuatro años sin hablarse con su madre.

Tal y como se ha podido ver en el vídeo promocional adelantado por la cadena, el exministro recuerda el clima de terror que se instauraba en su casa cuando su padre llegaba. "Recuerdo el sonido de las llaves, pero no por el ruido, sino por el silencio que generaba, porque a veces venía como venía", relata.

"Yo me sentaba con mi madre en la cocina porque sabía que no estaba bien. Huía de mi padre y me encerraba en mi habitación a escribir", añade Huerta, quien además afirma que cree que su mejor libro es 'Adiós, pequeño'.

Es entonces cuando Mejide le confiesa al invitado que le ha "costado mucho" leer esa novela. "Estás todo el rato hablando de tu madre y de lo que tú sientes hacia ella. Para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso, que llevo cuatro años sin hablarme con mi madre, ha sido una hostia importante", revela el publicista, que hasta ahora no había hablado de este aspecto tan íntimo de su vida.

"Hace cuatro años que no hablo con ella. No sabe que estoy aquí, no sabe nada de mi agenda ni de nada", agrega el conductor de Todo es mentira. Sin embargo, Risto le cuenta a Máximo un acontecimiento que tuvo lugar la misma mañana en que se grabó el programa que se verá esta noche en Cuatro. "Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy. Hoy por la mañana me ha escrito", dice al final de la promoción.

