En el Benidorm Fest se vive el proceso contrario a Operación Triunfo, donde siempre se han creado estrellas que luego se convertían en artistas, como así sucedió por ejemplo con David Bisbal, que poco a poco ha ido encontrando el estilo que definía su carrera musical.

Y es que en el formato de RTVE que sirve de preselección para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión se descubren a artistas que pueden convertirse en auténticas estrellas, como pasó el año pasado con Chanel o Tanxugueiras.

Algo así está viviendo Famous, el ganador de Operación Triunfo 2018 que acude al Benidorm Fest con La Lola, un tema compuesto por él mismo que le ha ayudado a reconectar con sus raíces y que le define musicalmente. "Estuve un año y tres meses en Nigeria y me ha ayudado a sentarme y pensar qué quiero hacer", comenta el joven a BLUPER.

"Al salir de Operación Triunfo pasas de la nada al “boom”, y a que te digan “saca esto”, o “saca lo otro”. Me vino bien la pandemia porque me fui allí, y me ayudó a reflexionar, a pensar por qué rollo quería apostar. Siempre he mamado góspel, soul y pop, pero también quiero hacer otras cosas. La Lola obviamente es algo de mi repertorio, pero hay más que iréis viendo en un futuro", añade.

"Al hacer de todo en Operación Triunfo la gente ya piensa “Famous debería hacer esto”, o “Famous debería hacer lo otro”. Y no, la pregunta debería ser: “Famous, ¿tú qué quieres hacer?”. Con el Benidorm Fest quiero dar un paso adelante y decir: “Tengo esto, pero no se queda aquí”. Ahora tengo un estilo más definido que se irá viendo, y en el que quiero ir indagando poco a poco para que a la gente no le choque mucho porque no tiene nada que ver con lo que he hecho antes", confiesa el sevillano.

"La salida del programa es un poco complicada porque te pasa de todo, hay muchísimas cosas ocurriendo alrededor, y tú te dejas llevar. No me arrepiento de nada, la verdad. Me ha servido como aprendizaje, pero sí que me hubiese gustado hacer más cositas. También era nuevo en la industria y no tenía ni idea de nada. Soy una persona que para cada cosa que hago necesito tiempo, y el estar un tiempo desaparecido sin hacer nada me ha ayudado también a pensar qué es lo que realmente necesitaba", añade.

Una canción con la que además podrá demostrar en el escenario que también sabe bailar. "No puedo contar mucho de mi puesta en escena, pero sí, llevaré mi equipo de bailarines, y baile habrá. Tengo tantas ganas de mostrar todo, que es como “venga”, me pongo ya aquí a hacer la coreografía. Os va a gustar".

"Lo de cantar y bailar no es algo nuevo para mí porque ya lo hice en Operación Triunfo, me he ido entrenando y no lo he dejado. Y estar en un musical como El rey león es también otro entrenamiento, porque estás siempre activo, y yo por ejemplo allí canto y bailo a la vez. Obviamente puedo mejorar y quiero mejorar, pero no me supone ningún problema", comenta el joven.

Un segundo intento

Famous.

La Lola será su segundo intento, aunque aquí se sentirá mucho más cómodo porque sienta que le representa. "Yo soy una persona muy animada, muy de fiesta y me gusta que sea un tema con 'chicha'. No puedo más no puedo decir que sea un mal tema, pero en ese momento no era el idóneo. Y, siendo sincero, en inglés quedaba mucho mejor que en español. Escuché en su momento la versión en inglés y era más bonita y el mensaje se entendía mejor".

"Con La Lola me siento muy a gusto porque puedo jugar mucho y no solo con el baile. Vocalmente conozco mi registro y puedo dar juego también en partes de la canción con cosas que no están en la versión de estudio", confiesa.

En cuanto a la misteriosa puesta en escena, Famous revela que está trabajando con Juan Montero, coreógrafo también de Lola Índigo. "Estoy ya preparando la actuación con él y con mi equipo de Barcelona, con los compositores, productores, llamando a colegas y diciendo: “Por favor, ayúdame con esto”. Al ser un artista independiente me estoy buscando la vida. En algunos aspectos lo prefiero y en otros no, tiene sus “pros” y sus “contras”, pero esta industria es así, y aprendes. No me puedo quejar".

Pero ¿cómo nació la propuesta? "Sinceramente, me presenté en el último momento. Estaba en el sofá tumbado escuchando mis temas y pensando qué canción sacar, escuché La Lola y dije: “¡Uhhh!”. Me informé del Benidorm Fest, y aquí estoy. El año pasado no sabía nada del festival porque estaba fuera del país, en Nigeria componiendo. Cuando volví y vi todo lo de Chanel pensé que era muy guay y decidí presentarme este año"

¿Y no te dio respeto o miedo? "No me dio miedo porque ir a Eurovisión fue uno de los motivos por los que me presenté a Operación Triunfo, y siempre lo he dicho. Además, si este año lo consigo me haría mucha ilusión porque sería el primer afrodescendiente que va a Eurovisión representando a España".

