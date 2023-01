"Arderé en el infierno": la verdad sobre el origen de la canción de Agoney para el Benidorm Fest

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

"Oh, ¡Dios mío! He visto Coco en vez de la semifinal de Eurovisión. ¡Arderé en el infierno!", tuiteaba Agoney hace ya más de cuatro años y medio desatando una lluvia de críticas en redes sociales por parte de algunos eurofans. Comenzaba así una relación de amor/odio del cantante con Eurovisión y su exigente fandom.

Una relación que ahora entrará en una nueva etapa -seguro que mucho más positiva- gracias a que el joven ha presentado un tema al Benidorm Fest, la preselección de RTVE para elegir al representante español en el conocido Festival que se celebrará los próximos 31 de enero, 1 y 4 de febrero en el Palacio de los Deportes L'Illa de la ciudad alicantina.

Un tema titulado Quiero arder en el que salda deudas con el pasado y en el que en su letra rescata eso de que "en el infierno quiero arder". "Esto nunca lo he hablado. No sé si recuerdan lo que pasó cuando salí de Operación Triunfo. Yo no vi la semifinal de Eurovisión 2018 por ver la película de Coco. Había muerto mi madre. ¿Tú te piensas que me iba a importar Eurovisión en ese momento? Si a alguien que le pasa eso le importa, tiene poco corazón. A mí lo único que me apetecía y necesitaba era encerrarme con mis amigos y mi familia y ver una puta película de animación y llorar".

Oh dios mio, he visto coco en vez de la semifinal de Eurovision, arderé en el infierno!!!!👹 — Agoney (@Agoney) May 9, 2018

"No me apetecía ver un festival por el que me estaban machacándome por ciertas cosas. No me daba la gana. No quería. Ahora han pasado cinco años y estoy aquí con lo que quiero, con lo que me gusta y una canción que es una declaración de intenciones con la que voy a hacer arder Liverpool. Es un sueño cumplido porque realmente me hace mucha ilusión", añade el canario.

Es, además, una canción que ha compuesto él mismo junto a Black Panda y no como Magia, la canción que le dieron junto a Miriam Rodríguez en aquella preselección de Eurovisión que se hizo en Operación Triunfo en 2018, o la que tenía encima de la mesa para esta misma edición del Benidorm Fest.

"Estoy feliz de venir a este festival en 2023 con una canción que me representa de verdad y que es auténtica. Una canción que he creado y que me apetecía y, sobre todo, necesitaba hacer. Imagínate que yo voy a Eurovisión 2018 con una canción que se llama Magia, que era muy happy y haciendo un truco de magia, que a mí, la verdad, me parecía un coñazo. No lo veía. Se me criticó mucho porque pedí que no me votasen. Lo recuerdo como si fuese ayer, pero es que no era", confiesa.

El otro tema que tenía sobre la mesa

Y añade. "Tenía la propuesta sobre la mesa con otro tema, pero yo no lo veía. Me decían que iba a ser genial para mi carrera y que iba a sonar en todas partes. Y, sí, iba a ser un tema que lo petaría en todas las radios de este país y de fuera. Pero yo no quería eso. Quería algo auténtico de verdad. Con el que dijese ‘esto soy yo’ y con lo que me sintiese orgullo dentro de 40 años cuando lo volviese a ver. Al final, les hice la trece catorce y no se enteraron. Me quisieron matar porque hice lo que me dio la gana a sus espaldas, pero era lo que quería hacer".

Con claras reminiscencias a la música de Mónica Naranjo, Agoney se muestra agradecido, pero también crítico cuando se le pregunta por su inspiración. "Se me pregunta mucho por Mónica porque entiendo que es una de las voces más privilegiadas de este país, con un registro muy extenso y quizás no hay muchas personas con ese registro, y por eso se me compara con ella y con Adam Lambert. Yo le invito a los periodistas que le pregunten lo mismo a los 40 artistas que hay en este país y que son todos iguales: hombres heterosexuales que cantan exactamente igual y que no logro distinguir cuando los escucho en la radio".

"Mira, te voy a contar una anécdota. Le enseñé el tema a mi abuela. Estaba la parte hablada y, cuando llega el pre-estribillo, me dice ‘¿Quién es esa chica?’ (Risas). Y le dije que era yo", añade el canario, que reconoce que aunque no habrá sexo en la puesta en escena, la letra sí tiene un punto de erotismo.

¿Y cómo lleva ahora esas críticas que tanto daño le hicieron en el pasado? "Yo siempre digo que soy como impermeable y que nada me afecta, pero no es así. Es mentira. Cuando lees cientos de mensajes… Sobre todo, me hace daño por los demás. Tú me escribes a mí por mi condición sexual y a mí puede que no me afecte, pero puede haber un niño en su casa que lo puede leer y va a decir que si a mí me están insultando, qué le van a decir a él. Eso me hace más daño que pensar otra cosa. A mí eso me jode más".

En cuanto a sus rivales y compañeros, Agoney reconoce que "hay canciones con las que yo me sumaría a ellas tal y como están. Con Alice Wonder me subiría desde ya". También le hace ilusión reencontrarse con su compañero Alfred. "Le miraba y decía 'OT vibes’. Era muy raro esto porque, además, le veo muy poco, pero es bonito volver a verlo, ver que sigue igual y vivir lo que vamos a vivir allí en Benidorm".

Archivado en Benidorm Fest, Eurovisión, RTVE (Radiotelevisión Española), Televisión, TVE (Televisión Española)

Juan M. Fdez Almendralejo, Badajoz (1984). Periodista. Creador y fundador de BLUPER, la sección de Televisión de

EL ESPAÑOL. Antes estuve en Vanitatis, 20 Minutos, Reuters, Non Stop People y Cazamariposas (Divinity). También he colaborado en varios programas de televisión.

Sigue los temas que te interesan