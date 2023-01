Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez recuerdan sus rencillas en ‘Got Talent’: “Mira cómo acabamos”

Este martes, Cuatro estrenó una nueva temporada de Viajando con Chester, el programa que presenta Risto Mejide y en el que realiza entrevista a todo tipo de personajes conocidos de nuestro país. Y para promocionar le mismo, el publicista se dejó caer por el plató de Sálvame, aunque ello supuso romper un juramento que había realizado años atrás. Así lo desveló Jorge Javier Vázquez, el ‘dueño del cortijo’, que este 17 de enero regresaba a Sálvame tras un mes alejado del formato de La Fábrica de la Tele.

“Vino un día al Deluxe y me dijeron que no quería pisar el plató, le tuve que hacer la entrevista en el pasillo”, reconoció Jorge Javier, algo en lo que Risto le daba toda la razón. “Me acuerdo”, le respondía el presentador de las Campanadas. “Dije, ‘tragar’, porque el primer mandamiento en televisión es tragar”, añadía.

Risto Mejide añadía entonces que, de nuevo, le habían ofrecido realizar la entrevista fuera del plató, pero que él fue quien dijo que prefería entrar al plató. Jorge, por su parte, le dijo que en esta ocasión no habría acudido a entrevistarle al pasillo. A pesar de ello, con guasa, Vázquez se arrodillaba ante Mejide como agradecimiento por haber ido a su programa. “Tiene mucho que ver con el Chester, nuevo años después, uno no es igual, espero que tú tampoco”, valoraba el publicista. El de Badalona le decía que había cambiado mucho, y recordó cómo en el pasado no se entendían. “Para bien, yo trabajé contigo en Got Talent y mira cómo acabamos”, recordaba.

Y es que ambos fueron jueces de Got Talent en 2018, y vivieron numerosos desencuentros. A menudo, Jorge quería que pasasen concursantes cuya actuación Risto habría parado de haber pulsado todos el botón rojo. En cierta ocasión, Jorge llegó a pedirle que no volviese a juzgar sus decisiones de ninguno de los miembros del jurado, y le dijo a Eva Hache, también jueza, que quería rise.

“Crecer es despojarte de los ‘nunca más’ y no pasa nada”, continuaba Risto Mejide en Sálvame. “Con la misma contundencia que dije ‘juro que no volveré’, estoy feliz de haber vuelto”. “Menudo rollo de vida ser consecuente”, añadía Vázquez a continuación, y Risto opinaba que “la gente consecuente es muy peligrosa”.

