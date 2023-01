‘Pasapalabra’ celebra un ‘Duelo de Campeones’ con la vuelta de Pablo Díaz y Sofía Jimenez

Rafa Castaño y Orestes Barbero van a tomar un pequeño descanso dentro de la competición de Pasapalabra. Y es que, al igual que sucediese en enero de 2022 con su Copa de Maestros, el programa va a reunir a ocho de sus participantes más carismáticos (y sabios) para que compitan entre sí en lo que han bautizado como ‘Duelo de Campeones’. En esta ocasión, lucharán por un bote de 50.000 euros.

En concreto, habrá cuatro “campeones veteranos”: Jero Hernández, César Garrido, Alberto Izquierdo y Rosa Nestal. Y se medirán contra ‘campeones nuevos’, como Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Nacho Mangut y Marta Terrasa. En las primeras entregas, un campeón veterano se medirá con uno novel, y no sabrán a quién se miden hasta llegar al plató. El mejor de cada entrega, si no resuelve el rosco entero, se embolsará 1.2000 euros y pasará a la siguiente fase.

El quinto y sexto programa serán las semifinales, y los mejores se medirán en una gran final con un premio de 50.000 euros. Las pruebas serán las habituales, si bien habrá guiño a otros campeones.

Los participantes del ‘Duelo de Campeones’

Jero Hernández. Participó tanto en la etapa de Telecinco, donde fue el concursante más longevo, como en la de Antena 3.

César Garrido. Tiene el honor de ser el quinto concursante de Pasalapabra que se llevó el quinto bote más sustancioso. Ocurrió en el año 2012, tras 29 programas concursando. Se llevó 1.524.000 ‘eurazos’ y celebró la noticia llamando a su madre por teléfono, mientras le rapaban el pelo, tal como se solía hacer en Telecinco.

Alberto Izquierdo. Al igual que César, se llevó el bote en 2012, cuando el montante ascendía a 374.000 euros. Ha sido un habitual en los torneos especiales de Pasapalabra, y de él destacan su rapidez al responder.

Rosa Nestal. Es la tercera mujer que más duelos ha protagonizado en la historia de Pasapalabra, y logró vencer a Fran González en uno de sus duelos.

Pablo Díaz. El músico canario se convirtió en el primer ganador del bote en la actual etapa del programa en Antena 3. Estuvo 260 entregas, y su bote ascendió a 1.828.000 euros.

Sofía Álvarez. Unos meses más tardes de la victoria de Pablo, Sofía se llevó también el bote del programa, con un montante de 466.000 euros.

Nacho Mangut. Concursó en la etapa de Telecinco, y fue uno de los dos primeros concursante de esta nueva etapa en Antena 3. Cayó eliminado en uno de sus duelos con Pablo Díaz, tras 79 entregas y haber acumulado 49.800 euros.

