La guerra de 'Pasapalabra' y '25 palabras': Así se están pisando los invitados

Cada vez hay más programas de televisión que necesitan, sí o sí, la presencia de personajes famosos para su desarrollo. Ya sea para ponerlos a concursar en todo tipo de retos (culinarios, artísticos, físicos o lo que corresponda) o para que presten ayuda a un concursante anónimo para alcanzar un objetivo. A veces, como espectadores, podemos tener la sensación de ver siempre las mismas caras, y es algo lógico. MasterChef Celebrity y Tu cara me suena se han intercambiado concursantes en muchas ocasiones. Gemeliers enlazaron Tu cara me suena con Secret Story: La casa de los secretos. Norma Duval se ha hecho en poco más de un año con Mask Singer, El Desafío y MasterChef Celebrity. Belinda Washington, Jorge González, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón y Rocío Madrid participaron este verano en Esta noche gano yo, después de pasar por el clonador de Tu cara me suena, y alguno de ellos, por las cocinas de MasterChef también. Y así, un largo etcétera.

Ahora, Telecinco y Antena 3 están viviendo una particular guerra de famosos, pues por casualidades (o no), estamos viendo competir a las mismas celebridades en sus concursos 25 Palabras y Pasapalabra… ¡durante la misma tarde, saltando de una cadena a otra en cuestión de segundos!

El pasado 22 de diciembre, Adriana Abenia se convirtió en la protagonista involuntaria de 25 palabras, el nuevo concurso de Christian Gálvez en Telecinco. En una de las pruebas tenía que adivinar la palabra mindundi, pero con las pistas que le dieron, como “innombrable”, ella respondió Antonio David, lo que le hizo ganarse un rato de viralidad en las redes sociales. Lo llamativo del asunto es que, cuando acabó 25 palabras, a las ocho de la tarde, la presentadora volvía a colarse en nuestras casas gracias a Antena 3, pues también se incorporaba como invitada a Pasapalabra.

Podría parecer un hecho aislado. Pero da la casualidad de que esta semana se repetía la jugada. Pasapalabra recibió el martes como nuevos invitados a las presentadoras Raquel Sánchez Silva y Cristina Pedroche, al actor y cantante Fran Perea y a Iñaki Urrutia, presentador de la televisión aragonesa y actor cómico… Quien un día antes ya vimos precisamente en 25 palabras. En las siguientes jornadas, Iñaki saltaba de Telecinco a Antena 3 en cuestión de minutos, mostrando siempre su lado más divertido para ayudar a ganar pruebas.

Las comparaciones son odiosas, pero hay que destacar que 25 palabras evoca mucho a Pasapalabra, y por muchas razones. Para empezar, que Christian Gálvez, que presentaba Pasapalabra en Telecinco, sea su conductor. Y a eso le sumamos los famosos que ponen a prueba sus conocimientos y su rapidez mental en las pruebas, que en muchos casos son veteranos y casi expertos en Pasapalabra. Como por ejemplo, Jorge Lucas, que hace unos días estuvo con Gálvez y que a Roberto Leal le dijo en su día que él “está en nómina” de Pasapalabra de tantas veces como ha ido, y que ya se ha dejado caer por 25 palabras.

Hilando fino, hasta encontramos historias que se repiten entre ambos formatos, como la de que Fernando Romay haga de, digamos, padrino. El que fuese jugador de baloncesto fue el primer invitado de Pasapalabra en la actual etapa de Antena 3, y también fue el primero en 25 palabras con Christian Gálvez.

¿Por qué se repiten los famosos de ‘25 palabras’ y ‘Pasapalabra’?

Para entender por qué se pueden estar repitiendo estos famosos (y otros que vendrán) hay que destacar que son concursos de cultura general, y que no todo el mundo está dispuesto a participar en ellos y exponer sus conocimientos.

De hecho, hay famosos que se niegan, por pudor, a ir a Pasapalabra. Roberto Leal, por ejemplo, señaló que ni Susanna Griso ni Sandra Golpe se animan a pasar por su plató. Y lo mismo se puede decir de Josep Pedreroll, quien reconoció que ha sido invitado muchas veces, pero que declina la propuesta porque cree que por los nervios haría el ridículo y no daría una, según confesó al podcast 'Club 113'. De este modo, es lógico que los pocos famosos con seguridad suficiente para afrontar las pruebas terminen yendo de un concurso a otro. O pasando varias veces en el mismo año por un mismo formato, como por ejemplo, Cristina Pedroche, Ramón Langa, Manuel Quijano y tantos otros que durante este 2022 han estado con Roberto Leal en más de una ocasión.

