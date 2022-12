Jaime Peñafiel carga contra Froilán tras su altercado en 'Todo es mentira': "Perjudica a la monarquía"

La familia real española se encuentra en el ojo del huracán de la polémica. Felipe Juan Froilán de Marichalar, sobrino del rey Felipe VI, se ha visto implicado en una pelea multitudinaria con navajas, en la que estaba presente Isabel Mateos, alias la Pechotes, amiga del Pequeño Nicolás. Una noticia que no ha dudado en comentarla Jaime Peñafiel, quien ha cargado duramente contra el hijo de la duquesa de Lugo. “Perjudica a la monarquía”, exclamó.

Convertida en una de las noticias de la semana, ha sido uno de los temas que se ha abordado en Todo es mentira. Primero fue Diego Losada quien entró en conexión con José María Olmo, jefe de Investigación de El Confidencial, quien fue quien publicó la noticia.

“Fue identificado por varias personas y después acudió al hospital a ver a un amigo, que fue el que tenía una herida en el antebrazo. Se sabe que está implicado y que participó. Lo que no se conoce es su responsabilidad exacta. Cuando se investigan ese tipo de reyertas tan multitudinarias es casi imposible saberlo. Varios coches patrullas se desplazaron para intentar separar a los implicados”, explicó detalladamente el periodista al programa de La Fábrica de la Tele.

Por supuesto, ante una noticia relacionada con la familia real, Todo es mentira quiso conocer la opinión de Peñafiel, dada su experiencia relacionada con información de casas reales. El periodista no dudó en cargar duramente contra el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. “La razón de ser de la monarquía es que todos sus miembros, tanto los titulares como los familiares sean ejemplares”, comenzó a comentar Peñafiel.

“Tienen muchos beneficios y pocas obligaciones. Aquí, en España, como sucede en otras monarquías, como la británica, no están dando ejemplo. Este chico, precisamente, es el más rebelde. Va de sobrino, de nieto y demás de la familia real y es un golfo de primera”, siguió opinando Peñafiel.

“Lo que ha ocurrido en esa discoteca fue peor todavía que lo que ocurrió en Marbella, que fue a tiro limpio, aquí ha sido a navajazos”, señaló. “Un método para evitar estos escándalos es reducir a las familias reales, como ha hecho Carlos III en Reino Unido y como hizo el propio Felipe VI, quien acortó la Casa Real”, agregó, destacando que, precisamente, dado que no forma parte de Casa Real, “él no es nadie”.

“Aunque vaya presumiendo de que es sobrino carnal del Rey, no es nadie. Esto solo perjudica a la monarquía”, concluyó. Cuando Mariló Montero le recordó que, precisamente, Froilán no forma parte de los miembros de la Casa Real, es cuando el periodista comentó que sería “importante” que Zarzuela recordarse que los sobrinos de Felipe VI, a pesar de ser familiares directos, no son miembros oficiales de la Casa.

Peñafiel también tuvo palabras para la hermana de Froilán, Victoria Federica. “Ella también está perjudicando a la monarquía, con eso de querer ser influencer. La Zarzuela tiene que decir que no quiere saber nada de esta gente”, exclamó.

