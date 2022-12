La verdadera 'implicación' de Froilán en una multitudinaria pelea con un herido por arma blanca

Tras una temporada en la que había conseguido totalmente pasar desapercibido, Froilán (24 años) vuelve a ser protagonista de titulares. La noche del pasado domingo 25 de diciembre, día de Navidad, tuvo lugar una multitudinaria pelea en la discoteca Vandido, ubicada en el número 83 de la calle Goya de Madrid.

Una trifulca en la que participaron decenas de jóvenes, y en la que incluso hubo un herido por arma blanca. Tal habría sido la magnitud de los hechos, que la Policía ha abierto diligencias por un presunto delito de riñas tumultuarias, según desvela El Confidencial. Una infracción que puede conllevar una pena de tres meses a dos años de prisión.

Según se ha apuntado, el sobrino de Felipe VI (54) habría sido uno de los implicados, pero EL ESPAÑOL ha podido conocer que no es cierto. Según la información que maneja este medio, cuando llegaron las fuerzas de seguridad del Estado, Froilán no se encontraba ahí. Uno de sus amigos sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros y él le acompañó en un taxi al hospital.

El joven fue testigos de los hechos, pero no participó, según ha sabido EL ESPAÑOL. Gtres

Fueron los testigos presenciales que se encontraban en la discoteca quienes contaron a los policías que el hijo de la infanta Elena (59) habría estado presente, pero al no encontrarse físicamente no le identificaron ni le pidieron los datos de filiación. Mucho menos fue detenido y es que según la información que maneja este periódico no habría participado en la pelea. Su única implicación, en todo caso, sería haber sido testigo de los hechos y haber ayudado a su amigo herido.

La causa de los hechos habrían sido los desperfectos a un vehículo estacionado en las inmediaciones, que habría enfrentado a dos grupos de jóvenes que se encontraban bajo los efectos del alcohol. La disputa fue subiendo de tono hasta el punto de que se produjo un navajazo a un amigo de Froilán, al que acompañó a urgencias.

La riña se originó por los destrozos en un vehículo. Gtres

No es el único suceso en el que Froilán se ha visto envuelto en este 2022 que está a punto de terminar. Este verano el joven se encontraba de vacaciones en Marbella celebrando su 24 cumpleaños en una conocida discoteca en la que se produjo un tiroteo por el que cinco personas acabaron ingresadas en el hospital.

Por fortuna, salió ileso de los altercados después de que se escondiera detrás de uno de los sofás de la zona VIP tras escuchar los primeros disparos, según reveló Informalia en su momento. Sin embargo, el susto fue tremendo y su nombre saltó a los titulares. Reapareció pocos días después y, aunque no quiso hacer declaraciones, comentó que se encontraba bien: "Estoy muy bien, vivito y coleando. Ya te vale ¿no?", dijo.

