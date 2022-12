Orestes Barbero hace historia en ‘Pasapalabra’ al ser el primer concursante que supera los 300 programas

Este martes, Pasapalabra escribió una página muy especial en la propia historia del concurso. Y es que el burgalés Orestes Barbero ha sido el primer participante del formato en superar los 300 programas. “Me podéis rebautizar con otro nombre, en este caso, Leónidas, el líder de los 300 en las Termópilas porque esto requiere el mismo empeño y tesón para aguantar las acometidas de tañamos enemigos”, dijo el concursante, con su habitual sentido del humor.

Y entonces no pudo resistirse a contar uno de sus conocidos chistes. “Si no cuento el chiste de Leónidas me muero: Espartanos, ¿cuál es el símbolo químico del oro? Au, au, au”, soltó, haciendo que Roberto Leal, su competidor Rafa Castaño y el resto de invitados acabasen riendo. “Ese está bien... Vamos a hacer una cosa, cada 300 programas, cuentas un chiste”, le propuso Roberto Leal, sabedor de que sus chistes suelen ser bastante malos.

Ya con un tono más serio, Orestes afirmó que “cada programa es mágico, se saborean muchísimo y es una bendición”. “A pesar del cansancio que conlleva, la ilusión de cada uno te reanima siempre. Además, el bote está justo en el año del Titanic (1.912.000 euros), así que puede que choquemos contra el iceberg o lleguemos a puerto”, afirmó con ilusión.

[El destino premia a Rafa y Orestes: su bote en 'Pasapalabra' ya es mayor que lo perdido en Telecinco]

De parte del equipo del programa, Roberto Leal felicitó a Orestes. “Eres historia de Pasapalabra, no ha habido nadie que haya estado más tiempo aquí. Hay que ser muy espartano para aguantar tantas batallas”. Una felicitación a la que se sumó Rafa Castaño, su rival. “Quería felicitar a Orestes porque esto es como ir al museo del Louvre a ver los cuadros. Aquí vienes a Pasapalabra a ver a Orestes porque me parece el mejor concursante que ha pasado por este programa”, expuso, matizando que es el mejor de todas las etapas que ha tenido el formato, primero en Antena 3, luego en Telecinco y ahora de nuevo en Atresmedia. “Lo suyo tiene un meritazo increíble y, aunque lleve tantos programas y el bote siga ahí sin caer, eso no significa que sea malo, todo lo contrario. Es todo un reto concursar contra él”, añadió el sevillano.

“@Orestesbarbsalc es el mejor concursante que ha pasado por #Pasapalabra”. Estas con las palabras de admiración que @Rafael_Castano dedica a su rival y amigo. #Pasapalabra666

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/L901FDZXWT — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 13, 2022

A los 300 programas de Orestes en la actual etapa de Antena 3 hay que sumarle los 129 que permaneció en Telecinco en el año 2019, lo que le permitió acumular 84.000 euros.

Sigue los temas que te interesan