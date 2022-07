El destino premia a Rafa y Orestes: su bote en 'Pasapalabra' ya es mayor que lo perdido en Telecinco

El 1 de octubre de 2019, Mediaset España recibía un fuerte varapalo cuando el Tribunal Supremio ordenaba el cese inmediato de la emisión y producción de Pasapalabra tras una demanda de la productora británica ITV, propietaria original de los derechos del formato.

El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid establecía que la cadena debía cesar la emisión del programa y no podía utilizar ni su nombre ni el del formato. De esta manera, los que eran sus concursantes por aquel entonces, Rafa Castaño y Orestes Barbero, se quedaban sin la posibilidad de ganar un bote que ya alcanzaba 1.024.000 euros, por aquel entonces el séptimo más alto de la historia.

No obstante, a pesar de que las bases del programa dicen que la cadena no tiene obligación de repartir los premios si el programa no se emite en televisión, Telecinco decidió pagar a ambos concursantes las cantidades que se embolsaron en los diez programas que se quedaron sin emitir.

De esta manera, Orestes sumó 6.000 euros más a los 68.400 euros que ya tenía ganados por sus 119 programas para hacer un total de 74.400 euros; mientras que Castaño sumó la misma cantidad a los 25.800 euros que llevaba ganados tras 41 programas (31.800 euros).

Además, el grupo de comunicación decidió seguir contando con ellos en El Tirón, el nuevo programa que se sacó de la manga de corte similar. Allí, el bote llegó a alcanzar los 529.500 euros. Sin embargo, ninguno de los consiguió alzarse con el premio. Orestes porque fue eliminado en diciembre de 2019 tras 23 programas y Rafa porque el programa fue cancelado por la COVID.

Es decir, en el caso de Rafa, el destino hizo que se quedara sin poder aspirar a dos botes que en su conjunto acumulaban 1.553.500 euros, poco más que lo que se llevó Francisco González en Pasapalabra. Mientras, en el caso de Orestes, no ha podido aspirar a 1.190.000 ya que cuando se marchó de El Tirón el bote estaba en 166.000 euros.

La llegada a 'Pasapalabra'

No obstante, ese mismo destino que les arrebató en dos ocasiones la posibilidad de convertirse en millonarios ahora les ha devuelto a Pasapalabra, donde cada tarde vuelven a pelear por un nuevo bote que ahora alcanza 1.234.000 euros.

Antes, no obstante, el concurso realizó en febrero de 2021 una entrega especial por el 20 aniversario del formato en la que se invitó tanto a Rafa Castaño como a Orestes Barbero. Ahí se puso en juego 100.000 euros por resolver el rosco y Orestes fue el ganador de la jornada, aunque solo se embolsó 3.000 euros al quedarse a tres palabras de completar el rosco.

Ese mismo día Roberto Leal anunció que ambos regresarían al concurso como concursantes, y Orestes fue el primero en volver, en septiembre de 2021. Tuvieron que pasar ocho meses hasta que a Rafa le llegó su turno a principios de junio de este año.

Desde entonces ambos luchar por el bote. Orestes ya lleva acumulados 120.600 euros, casi 50.000 euros más de lo que se llevó durante la etapa del concurso en Telecinco. Rafa, por su parte, acumula 14.400 euros.

