La vida de Manolo Romero tras ganar el primer gran bote de Pasapalabra: qué ha hecho con el millón

Ya han transcurrido 18 años, pero Manolo Romero recuerda como si fuera ayer su participación en Pasapalabra en Antena 3 allá por 2004. En aquella ocasión, el jerezano entró en la historia del programa al convertirse en el primer concursante en superar la barrera del millón de euros como premio. Concretamente, ganó 1.023.000 euros.

Posteriormente, fue superado por otros participantes como Eduardo Benito (2.190.000 euros) en 2006, que sigue teniendo el récord del premio más alto entregado en Pasapalabra en todas sus etapas; David Leo (1.866.000) en 2016 en Mediaset; y, completando el pódium, Pablo Díaz (1.828.000), en julio de 2021, en Atresmedia.

EL ESPAÑOL ha contactado con el historiador y librero para comentar cómo fue su victoria en el programa que presentaba Silvia Jato en sus inicios, pero también su paso por otros concursos míticos de la televisión como Saber y Ganar, donde estuvo en dos etapas y sumando más de 200 participaciones, o su triunfo en ¡Boom! con Los Dispersos que, aunque no se llevaron el bote, acumularon 1.546.400 euros en 324 programas.

Manolo Romero en Pasapalabra.

A principios del siglo XXI, en julio del año 2000, nació un concurso que prometía premios millonarios a sus participantes: Pasapalabra. Con Silvia Jato al frente, día a día enfrentaba a dos concursantes a un rosco compuesto por 25 letras que tenían que completar para llevarse el dinero del bote.

En septiembre de ese mismo año, Juan Campoy se llevó el primer bote donde había acumulados 10 millones de pesetas (60.101,21 euros), pero hasta el 2004 no se superó la barrera del millón de euros, donde Manolo Romero se convirtió en el primer concursante en hacerlo.

–¿Cómo le cambió la vida ganar Pasapalabra?

–Comencé a contar con un dinero que no tenía, sobre todo para el negocio que yo regento, la librería El Laberinto que tengo desde hace 17 años, donde hice una gran inversión. Me compré un local mucho mayor y también una casa en el mismo edificio, que es donde vivo actualmente.

–¿Cuál fue el principal motivo por el que se presentó a Pasapalabra?

–Para ganar dinero, como todo el mundo (risas). Al verlo en casa acertaba muchas respuestas y pensé en presentarme. Antes había estado en Saber y ganar, entre el 2000 y el 2001 y también en otros como El juego del euromillón, La quinta esfera, 50x15, El gran quiz... Luego volví a Saber y Ganar en 2015 y estuve otros 100 programas.

Manolo en Saber y Ganar.

–¿Cómo es su día a día?

–De lo más normal, estoy en la librería por la mañana y por la tarde en un horario partido y, por las noches, me voy a tomar algo, no hago nada extraordinario. Sí que es verdad que la seguridad de tener dinero en el banco te quita muchos calentamientos de cabeza, las cosas como son. En el negocio, si algo va mal, tienes un colchón. No hago cosas fuera de lo normal.

Sin tele en casa

Una de las curiosidades de la vida del jerezano es que no tiene televisión en casa, por lo que no vio en directo la victoria de Pablo Díaz hace un año en Pasapalabra. “Sé que lo ganó, pero por comentarios de gente de los concursos que conozco. No sigo ni ese programa ni ninguno. Sé que estuvo tiempo en el programa y tiene mucho mérito, pero ni lo he visto ni lo he seguido”, reconoce Romero.

El equipo de Los Dispersos, en ¡Boom!.

Y es que, un aparato que está presente en millones de hogares, para él es totalmente prescindible y no echa en falta ya que, cuando tiene que ver algo concreto, lo hace desde el ordenador. “Creo que si la tuviera perdería el tiempo viéndola, prefiero aprovecharlo en otras cosas”, afirma.

Pasapalabra: ¿antes o ahora?

La dificultad del concurso de Antena 3 ha ido aumentando con los años. Si bien del 2000 al 2006 los concursantes podían salir victoriosos con sus conocimientos generales, en su salto a Telecinco complicaron la mecánica y las preguntas. A partir de ese momento, los participantes se vieron obligados que dedicarle muchas horas de estudio para preparar su participación en el programa, como sucede en la actualidad, donde Pablo Díaz le llegó a reconocer a EL ESPAÑOL que había estudiado entre 9 y 11 horas diarias para lograr llevarse el bote de Pasapalabra.

–¿Pasapalabra de la primera época en Antena 3 era más fácil que el de ahora?

–Cuando estuve yo, entre 2003 y 2004, entraban dos concursantes nuevos que eran los que jugaban con los famosos y, el que ganaba de los dos, iba al rosco con el vencedor del programa anterior. Yo estuve 50 programas y me llevé el bote en el 51. El nivel no era el de ahora porque yo me lo llevé sin estudiar, yo voy a los concursos con lo puesto. En el Pasapalabra actual hay cuatro o cinco palabras que si no te has estudiado el diccionario, no hay manera de sacarlas. Conozco personalmente a David Leo (que en octubre de 2016 se llevó 1.866.000 euros en el Pasapalabra de Telecinco) y seguí su trayectoria. Llegó a un punto en el que te quedabas loco, todo el día estudiando, como en unas oposiciones chungas, y tiene mucho mérito. Yo no podría por mi trabajo y porque tengo una vida como para ponerme a estudiar, ojalá pudiera hacerlo.

–¿Cuál ha sido el concurso más complicado en el que ha estado?

–Para mí, el más difícil ha sido Pasapalabra porque te lo juegas todo en un minuto, no puedes despistarte ni fallar porque es muy probable que te vayas, en los otros lo puedes ir sacándolos más o menos. Además, ahora no es como cuando yo fui en 2004 que el que ganaba se quedaba esperando a jugar el rosco con el vencedor del día, no como ahora, que tiene que jugar el programa entero. Encima yo me llevé el bote sin estudiar, solo con mis conocimientos, no cogí un libro, lo de ahora me parece de campeón porque yo, en la actualidad, en Pasapalabra no haría nada porque no me puedo tirar 9 o 10 horas estudiando como hacía Pablo Díaz, por ejemplo. Y si pudiera, me prepararía las oposiciones a notario y no Pasapalabra.

Su última aparición

Pese a que su librería es su mayor fuente de ingresos, los concursos televisivos han sido fundamentales para darle una estabilidad económica al jerezano, donde ha conseguido acumular cientos de miles de euros en premios. En ¡Boom! volvió a superar la barrera del millón de euros, pero lo tuvo que repartir con sus compañeros en Los Dispersos, Miguel Ángel, Victoria y Óscar.

Manolo en la actualidad. Cedida

Las mayores diferencias que destaca el historiador entre los dos concursos en los que más dinero se ha llevado es que, mientras que en Pasapalabra “estás solo”, en ¡Boom! el trabajo es en equipo e, incluso, mejor porque lo que no sabe uno puede saberlo un compañero, y Los Dispersos se compenetraban muy bien. Eso sí, “tengo un buen recuerdo de los dos”, admite.

–¿Cómo se juntaron para participar en ¡Boom!?

–Miguel Ángel, Óscar y yo nos conocimos en un programa de Cuatro que se llamaba El gran quiz. En él jugábamos siempre los mismos e hicimos amistad, competíamos entre nosotros mismos durante unos meses. Después coincidimos con Victoria en Saber y Ganar. Nos planteamos hacer equipo para ¡Boom!, nos presentamos y nos llamaron.

–¿Tardaron mucho tiempo en llamarles?

–Nos presentamos casi cuando empezó (septiembre de 2014) y estuvimos esperando varios años para participar (comenzaron su participación en octubre de 2019 y hasta abril de 2021, donde se llevaron 1.546.400 euros, unos 380.000 euros cada uno).

–¿Les tenían fichados por participar en tantos concursos?

R: No lo sé, pero hay concursos donde no quieren a gente que haya estado en otros programas, pero también hay algunos que es eso justo lo que buscan, personas que hayan participado en muchos. Saben quién soy y si quieren que acuda, saben a quién están llevando, tengo mucho recorrido en esto. Del que no me han llamado es de ¿Quién quiere ser millonario?, de momento…

–¿Qué hizo con el dinero de ¡Boom!?

–A la librería ya no hizo falta destinarle más dinero, el negocio va bien y no necesita inversión, porque si no es rentable, se cierra y este, sí que lo es. El dinero de ¡Boom! lo tengo guardado porque nunca se sabe cuando hará falta, aunque en diciembre estuve en Nueva York, que es una ciudad bastante cara, pero iba con dinero e hice lo que quise.

–Durante su paso por ¡Boom!, Juanra Bonet comentó en muchas ocasiones la originalidad de sus zapatos…

–Tengo un amigo en Jerez de la Frontera que se dedica al diseño de zapatos y cada vez que iba a grabar ¡Boom!, que hacíamos ocho programas de una tirada, me hacía unos zapatos diferentes. Tengo muchos amigos que son del Atlético de Madrid, y decidí hacerme unos. Se lo dije al diseñador y él, con el escudo, me hizo un par. Tengo una colección de unos 60 pares hechos por él personalizados para mí.

Zapatos del Atlético de Madrid de Manolo.

"Ya he estado en todos"

Tras su experiencia en el programa de las bombas de Antena 3, Romero no se plantea volver a ningún concurso más porque “ya he estado en todos (risas), no me puedo presentar a más”, pero reconoce que si le llamaran de alguno por los que ha pasado para hacer un especial, aceptaría encantado.

El jerezano señala que siempre se ha tomado sus participaciones en los concursos como “una paga extra” más que una forma de vida, pero sí que conoce a alguien que le podría considerar un ‘especialista’: “David Leo [ganador del bote de Pasapalabra en 2016 y que actualmente está en El Cazador de RTVE] vive de los concursos, creo que es el único en España, y le va bastante bien. Eso sí, es un caso excepcional”.

