Rafa Mora desaparece de 'Sálvame' tras culpar al programa de la expulsión de Matamoros en 'SV'

Rafa Mora ha vuelto a protagonizar una polémica en Sálvame. El colaborador, que ya fue amonestado en su día por sus duros conflictos con Anabel Pantoja, ha asegurado que el programa es responsable de la expulsión de Kiko Matamoros de Supervivientes, una crítica hacia el formato que tuvo consecuencias inmediatas durante la emisión de este lunes 4 de julio.

"Después de la promo que hemos hecho durante toda la semana repitiendo el vídeo de Mariana, no me esperaba otra cosa, la verdad", dijo sobre la expulsión de su compañero y amigo.

"Aquí nunca hemos visto a Kiko Matamoros hablar mal de su programa. Y mira cómo se ha portado este programa con él, cuando Anabel ha dicho que esto es una mierda y están todos apoyándola", aseguró más tarde.

[Tensión en el plató de 'Sálvame' entre Rafa Mora y Merchi, madre de Anabel Pantoja: "Eres un mentiroso"]

El resto de colaboradores se revolvía contra el valenciano por insinuar que han ido contra Matamoros, ante lo cual Rafa aclaraba que su crítica iba hacia la dirección del formato: "Hablo de la línea editorial de este programa", aseveró sorprendiendo a todos los presentes. "Al final me va a costar mi puesto de trabajo, me voy a callar", añadió.

Minutos después, viendo que el debate continuaba abierto, Mora insistía: "Lo voy a repetir por última vez: la línea editorial de este programa ha conseguido que Kiko Matamoros haya sido expulsado de Supervivientes. Yo tengo el valor de reconocerlo, si vosotros no lo tenéis, os entiendo, yo lo hago porque es mi amigo y para mí la amistad está por encima de todo".

A la vuelta de la publicidad, la silla de Rafa Mora aparecía vacía. "No sé qué está pasando en el programa, porque después de los comentarios de Rafa Mora, no lo veo sentado", expresaba Terelu Campos.

Carmen Alcayde aprovechaba el asunto para romper una lanza a favor de la dirección del espacio de La Fábrica de la Tele. "Me parece superinjusto lo que ha hecho Rafa. A mí este me parece el programa más libre en el que he estado, jamás se nos ha dicho nada y lo bonito de esto es que cada uno tenga una opinión".

[Rafa Mora, el Frankenstein de Matamoros con un extra de soberbia y vulgaridad]

Carmen Borrego se sumaba al mensaje de su compañera: "Yo solo le voy a decir una cosa a Rafa Mora: no muerdas la mano que te da de comer", aconsejaba al colaborador, cuyo paradero se desconocía.

Casi una hora más tarde, el colaborador recuperaba su asiento. "Hay veces que uno se calienta y dice cosas que no debería", decía cabizbajo.

Minutos después, al retomarse el tema de Supervivientes, Rafa expresaba un punto de vista totalmente contrario al que había defendido antes: "Kiko le debería dar el 20% de lo que ha ganado en Supervivientes a este programa por la defensa férrea que ha hecho de él. De hecho, si no fuese por Sálvame, Kiko Matamoros hubiese vuelto a España la segunda semana", comentaba.

Ante la estupefacción de sus compañeros, el valenciano explicaba el motivo de su cambio de parecer: "Me han explicado ahí fuera un par de cosas y me han puesto un par de vídeos que no había visto".

Sigue los temas que te interesan