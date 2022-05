Tensión en el plató de 'Sálvame' entre Rafa Mora y Merchi, madre de Anabel Pantoja: "Eres un mentiroso"

El concurso de Anabel Pantoja en Supervivientes está levantando ampollas en Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja no está atravesando su mejor momento en el reality de supervivencia debido al cambio de grupo sufrido la pasada semana, cuando se separó de su mayor apoyo hasta ahora, Yulen.

De hecho, hace tan solo dos días, el programa de Bulldog TV activaba el 'protocolo de abandono' de la influencer, tras manifestar sus ganas de dejar Honduras. Por ello, su madre, Mercedes Bernal, ha realizado en la tarde de este martes una conexión en directo con Sálvame para defender a su hija.

"Ella se encariña mucho con cualquier persona, al quitarle ese bastón (Yulen) se ha venido abajo, pero espero que remonte". A lo que añadía que para ella era "muy tranquilizador" el saber que su hija había entablado "una buena amistad" con el deportista, sobre todo para "pasar las horas muertas del reality".

Pero parece que la conexión no iba a ser de lo más tranquila para Merchi, y era Kiko Hernández el primer colaborador que arremetía contra ella. "Es la primera vez que quieres intervenir en un programa, tu hija está alejada de la mano de Dios, vosotros no queréis participar en los programas no digas que no se te ha dado la oportunidad. La única es Isa P y solo quiere venir cobrando y llevamos un mes de concurso. No digas que es el programa y la productora porque no es justo", afirmaba el exparticipante de Gran Hermano.

La madre de Anabel Pantoja estallaba al escuchar un comentario de Rafa Mora en el que afirmaba que a la prima de Kiko Rivera le daba igual 'el negro' (su expareja Omar Sánchez). "No le da igual ¿vale? Se ha separado, pero no quiere hacerle daño ni le da igual", respondía Mercedes con el tono bastante elevado.

"Le ha destrozado la vida, que tenían una estabilidad brutal y a los pocos meses se separan. A ese chico le ha destrozado la vida, le ha dejado el corazón hecho un puré de patata y juega con él como un niño con una peonza", continuaba Rafa Mora. A lo que añadía que le había "dejado tirado" a los cuatro meses de su matrimonio, y que incluso cuando se separaron se habría llevado "el gel de ducha y los pomos de las puertas".

"Eres un mentiroso, embustero, es todo mentira. Termino el programa", comentaba la madre de Anabel visiblemente nerviosa ante la situación que estaba viviendo en directo. Finalmente, Jorge Javier intercedía por Merchi y la conexión continuaba con total normalidad.

La madre de Anabel Pantoja hundiendo a Rafa Mora #yoveosalvame pic.twitter.com/c8YLyKxO4E — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 24, 2022

Un grito espontáneo

Su conflicto con Rafa Mora no ha sido el único momento tenso que la madre de Anabel ha tenido que vivir en la tarde de este martes. El presentador, Jorge Javier Vázquez, daba paso a la conexión en directo con ella, pero tras leer la introducción a un vídeo explicativo sobre la situación que está viviendo su hija en Honduras, se producía un gran silencio.

En ese momento se colaba por el micrófono de Telecinco una voz espontánea de uno de los vecinos del lugar desde el que se estaba produciendo la conexión. "¡Deja que Pinocho vea a su padre!", dejando así perplejos a todos los colaboradores sin poder reaccionar, de hecho, el presentador volvía a preguntar a la dirección del programa cuándo se iba a emitir el vídeo. Cabe recordar que Pinocho dice ser el hijo no reconocido de Bernardo Pantoja, por tanto, sería 'hermano' de Anabel. Mercedes Bernal, con el rostro desencajado no ha respondido ante el comentario y se ha mantenido en completo silencio.

