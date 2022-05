Marta López, novia de Kiko Matamoros, abandona el plató de 'Sálvame': "A mí no me hacéis esto"

Desde que comenzara el reality de supervivencia de Mediaset, Marta López ha visitado en numerosas ocasiones el plató de Sálvame para defender a su pareja Kiko Matamoros, pero en la tarde de este lunes, la estadía de la modelo e influencer en Telecinco no ha sido muy agradable.

Todo comenzaba cuando la presentadora de Sálvame, Adela González daba paso a un vídeo en el que se recordaba un discurso que la modelo ofreció en un certamen de belleza en el que participó en 2019. Su intervención en este concurso se volvió totalmente viral, ya que muchos televidentes criticaron sus palabras: "Si tuviera que elegir una enfermedad para curar, sería el mal. Al final, el mal es la enfermedad que el progreso trae y está en nuestra mano, con nuestra bondad, acabar con esta maldad", expresó la Miss.

Parece que es un momento de su carrera que la influencer no quiere recordar, y en cuanto la presentadora de Sálvame Naranja pronunciaba las palabras "discurso" y "certamen", Marta salía del plató.

"No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio. Es lo que he venido a hacer y quiero que se me respete. Lo paso muy mal en la televisión porque me pongo nerviosa", comentaba la novia de Kiko Matamoros. "No me apetece ver las imágenes del certamen, lo pasé muy mal en ese momento. Jorge, ¿me podéis respetar? Ayer las pusieron y me enfadé. No me gusta, lo pasé muy mal en esa época. Por favor, parad", afirmaba la modelo con voz temblorosa.

Qué patética Marta López Álamo cuando le pusieron su discurso "made Paz Padilla" en el Deluxe y solo se dedicó a poner caras 🤣🤦🏻‍♂️ #Supervivientes2022 #Supervivientes23M #yoveosálvame pic.twitter.com/ePKEMzsCII — Rafael García López 💻📺🤳 (@RafaelGarciaLAF) May 23, 2022

"Sabía que me ibais a hacer esto. A mí no me sigáis con una cámara", comentaba mientras salía fuera del estudio de Telecinco. Lydia Lozano seguía a la pareja de su compañero para intentar tranquilizarla, acto seguido Jorge Javier Vázquez llegaba al encuentro de ambas. "Jorge que no, que paso de verdad, que a mí no me hacéis esta putada", apuntaba la protagonista. Finalmente, entre los dos, la convencían para volver al plató.

Ya sentada de nuevo en su silla, la pareja de Kiko Matamoros aseguraba que no pensaba "volver" a Sálvame y que estaba decepcionada con la dirección del mismo. Sentenciaba su participación con una demoledora frase: "Os doy la mano y me cogéis el brazo".

