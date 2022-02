Kiko Matamoros señala a su hermano Coto por acosar a Marta López en las redes: "Eres una mierda"

Kiko Matamoros ha estallado en Sálvame después de que su pareja, Marta López Álamo, haya publicado un vídeo en Instagram en el que destapa el acoso que está sufriendo y desvela entre lágrimas que se ha planteado abandonar las redes, pese a que estas son su principal fuente de ingresos.

La novia del colaborador compartió un vídeo en el que aparecía bailando la sintonía de Pasión de Gavilanes, una inocente escena que ha desatado todo tipo de comentarios de odio y acoso hacia la influencer.

"No hago daño a nadie ni me merezco que nadie me insulte bajo ningún concepto. Llevo toda la mañana llorando por este tema", lamenta Marta con la voz rota. "Al final, pasa lo que pasa y luego os echáis las manos a la cabeza", añade.

La modelo cuenta en el vídeo que "hay una cantidad de gente que hace comentarios de odio..." y asegura que le dicen cosas como que se parece "a La Veneno de joven" o que es transexual. Y aclara: "Si lo fuese, no tendría ningún problema en decirlo, estaría muy orgullosa".

Pero lo sorprendente ha llegado cuando, desde el plató, Matamoros ha defendido a su chica y ha revelado que su hermano, Coto Matamoros, está tras estos ataques en redes. "Todas las descalificaciones haciendo mención a que si Marta pudiera ser transexual vienen de un familiar mío. Hace muchos años que no tengo relación con él ni quiero tenerla", ha explicado ante la sorpresa de sus compañeros.

Kiko Matamoros diciendo que el que inicia el odio en redes hacia Marta López es su hermano Coto #yoveosalvame pic.twitter.com/fKG3rO85g3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 18, 2022

Aunque Kiko no ha mencionado el nombre de su hermano, todos han pensado en la misma persona y el colaborador le ha acabado confirmando a Carlota Corredera que hablaba de Coto. Además, se ha dirigido a él: "Eres un perdedor muy sucio, un cobarde y una mierda. A ver si tengo la suerte de cruzarme un día contigo".

"Él lleva mucho tiempo con lo mismo. Es frecuente. Con Makoke tenía otro tipo de descalificaciones", ha relatado Matamoros, que además le ha pedido a su pareja que se centre en los comentarios positivos y que sea fuerte ante estos ataques virtuales.

