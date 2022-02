El duro ataque de Villalobos a Pablo Casado por la guerra con Ayuso: "Es indigno que presidas mi partido"

La guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Ejecutiva del Partido Popular no sólo ha abierto un cisma en el principal partido de la oposición en España, sino que además ha obligado a posicionarse a todos los rostros de la formación. Una de las últimas en hacerlo ha sido Celia Villalobos, exministra y exdiputada del PP, que ha cargado duramente contra Pablo Casado en el programa Todo es mentira.

"Estoy preocupada, desolada y cabreada", ha confesado la tertuliana, que no acostumbra a tener tapujos en sus intervenciones. "Un presidente de un partido no puede hacer lo que acaba de hacer Pablo Casado, me da vergüenza", ha afirmado con rotundidad.

Para Villalobos, esta situación "no tiene sentido" y los dirigentes populares se están comportando como "niños chicos". Y es que la colaboradora del programa de Risto considera que, si Pablo Casado tenía información comprometida sobre Ayuso, "lo único que tenía que haber hecho era irse a un juzgado de guardia".

"Si la estaba llamando era para chantajearla. (…) ¿Te lo callas porque le estás intentando hacer chantaje?", ha acusado la exdiputada, que no ha dudado en mandar un mensaje al presidente del PP. "Casado, vete a tu casa. Es indigno que seas presidente de mi partido".

"Es impresentable lo mires por donde lo mires. El presidente de mi partido, que aspira a gobernar este país...", ha lamentado la que fuera ministra de Sanidad con Aznar. "¿Tú sabes la cantidad de cosas que sabe un presidente del Gobierno y calla? ¿La palabra discreción no forma parte de su vida? ¿Dónde está la visión de estado que tenían los políticos de antes?", se ha preguntado Villalobos, que ha llegado comparar la crisis del Partido Popular con "una telenovela turca".

