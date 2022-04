El emotivo mensaje de Kiko Matamoros antes de saltar del helicóptero de 'Supervivientes 2022'

Tras varias semanas cebando el inicio del concurso, Telecinco estrenaba esta noche de jueves la primera gala de la nueva edición de Supervivientes 2022. Un concurso con el que la cadena de Mediaset espera remontar los discretos datos de audiencia de su último reality, Secret Story.

Jorge Javier Vázquez, acompañado de los defensores de los concursantes, era el encargado de inaugurar la noche. Y tal y como es tradición en el formato, la edición no empieza 'oficialmente' hasta que los concursantes no se tiran del famoso helicóptero.

Kiko Matamoros era el primero en hacerlo, uno de los personajes que más expectación habían causado, ya que había pedido a la organización del reality poder batir un récord de altura en su caída al agua. "Lo he pedido pero no estoy seguro de que me lo hayan dado", decía nervioso Matamoros antes de conocer el desenlace final de su petición.

Pero mientras el colaborador de Sálvame aún tenía la duda, Jorge Javier quería ponerle a prueba, y por ello pedía en numerosas ocasiones al piloto alejar cada vez más el helicóptero del agua. Pero finalmente, le comunicaba la noticia: "Hemos preguntado a profesionales y, según tu complexión física y edad, tenemos que dejar el helicóptero muy cerca del agua, tipo Rosa Benito", comentaba el presentador mientras soltaba una carcajada.

Ante la decepción, Kiko Matamoros aseguraba que se iba a limitar a "acatar las órdenes del programa", a pesar del chascarrillo del presentador sobre su edad, que no le había gustado nada.

"Me habéis vacilado pero no pasa nada", continuaba. "España entera sabe que querías batir el récord, pero por cuestión de seguridad no nos han dejado, porque tiene que estar a los metros adecuados", explicaba el catalán a un Matamoros visiblemente enfadado.

Con un look formado por camisa y pantalón corto, el colaborador de Viva la vida no podía aguantar la emoción segundos previos antes de su salto. "Espero que esté Marta (su pareja) en plató y le mando un beso enorme, solo pienso en ti. El resto de las personas del plató me dan igual, incluido el presentador".

Pero también se ha acordado de su familia y amigos, a los que les ha dedicado su salto:"Se lo dedico a mis hijos, a mi gente, a la gente de Oh My Club (la discoteca en la que trabaja), especialmente a mi novia Marta y a mis nietos. En concreto se lo dedico a mi nieto Mati, que le había dicho que su abuelo iba a batir un récord que parece que no va a batir nunca". Y sin pensárselo, Matamoros saltaba del helicóptero dando así el pistoletazo de salida a la nueva edición de Supervivientes 2022.

El salto de Kiko Matamoros, el primero de la edición de #supervivientes2022. #SVGala1 pic.twitter.com/ErYLmc1D68 — M 📺 (@casasola_89) April 21, 2022

Chillando con Kiko Matamoros, que no avanza #SVGala1 pic.twitter.com/gC9XxeZBmV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 21, 2022

